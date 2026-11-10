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L'ANALISI DEL MESE - Il fallimento della Dottrina Kallas: l'UE fuori dalle trattative USA-Russia sull'Ucraina

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L'ANALISI DEL MESE - Il fallimento della Dottrina Kallas: l'UE fuori dalle trattative USA-Russia sull'Ucraina

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di Fabrizio Verde

 

Donald Trump ha fatto un passo che l'Europa considerava impossibile. Ha allentato le sanzioni e i dazi contro la Russia, smantellando la legge voluta dal defunto senatore repubblicano Lindsey Graham, uno dei falchi russofobi più accesi dell'establishment statunitense. Niente più dazi al 500% sui prodotti russi, niente più penalità al 100% per chi compra energia da Mosca. La Casa Bianca ha parlato di "interesse nazionale", di una scelta vantaggiosa per gli Stati Uniti e per il mondo intero. Kirill Dmitriev, a capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, l'ha definita una decisione storica, un momento decisivo per la cooperazione tra le due potenze.

A Bruxelles è scoppiato il panico. Kaja Kallas, l'alto rappresentante per la politica estera europea, non ha usato mezze misure: "Non potete fare un accordo con Trump alle spalle dell'Europa", ha affermato, come se l'Europa avesse mai avuto un posto al tavolo delle trattative, che ha sempre rifiutato sdegnosamente. Basti pensare al Cancelliere tedesco Merz che si è spintto fino a dichiarare che una capitolazione dell’Ucraina sarebbe una capitolazione dell’intera Europa. Praticamente i liberal/liberisti europei si sono totalmente immedesimati nei neonazisti del regime di Kiev.

La reazione è rivelatrice. Mostra un continente che ha puntato tutto sulla guerra – non solo economica - contro la Russia, che ha finanziato un conflitto senza fine, che ha sacrificato la propria industria e la propria sicurezza energetica sull'altare dell'atlantismo più cieco. E ora si scopre esclusa, mentre Washington cambia rotta e tratta direttamente con Mosca.

La contraddizione è sotto gli occhi di tutti. Gli Stati Uniti, dopo anni di sanzioni che hanno danneggiato solo l'Europa invece che la Russia, hanno deciso di tornare al pragmatismo. L'Europa, invece, resta aggrappata alla sua crociata ideologica, incapace di vedere il disastro economico che ha creato. La legge Graham, con i suoi dazi punitivi, avrebbe paralizzato i mercati e danneggiato gli stessi statunitensi. Trump l'ha capito, così come ha capito che avrebbe subito una sonora bastonatura alle elezioni di metà mandato. L'Europa invece finge di non capire e continua a scaricare i costi queste politiche folli e ottuse su cittadinanza e aziende.


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Fabrizio Verde

Fabrizio Verde

Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80

Giornalista di stretta osservanza maradoniana

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