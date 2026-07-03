L'ANALISI DEL MESE - Il tramonto di Mahan: l'Heartland torna a sfidare il dominio dei mari



di Fabrizio Verde

Talassocrazia: dominio del mare, potere che si appoggia sulla signoria dei mari, e anche il complesso dei fattori che costituiscono il potere marittimo; il termine è usato soprattutto con riferimento alle grandi potenze che esercitarono tale potere nell’epoca classica.



Questa è la definizione del termine talassocrazia che troviamo sul dizionario Treccani. A primo acchito potrebbe restituire la sensazione di un concetto dal sapore antico. Non è affatto così. Ci rimanda direttamente al concetto di egemonia espresso dagli Stati Uniti attualmente come cosiddetta civiltà del mare.

Il concetto di Stati Uniti come civiltà del mare, con la sua egemonia basata sul controllo delle rotte marittime, è infatti profondamente radicato nelle teorie storiche e strategiche marittime. Questa prospettiva sottolinea il ruolo significativo del potere navale nel plasmare non solo lo sviluppo della nazione nordamericana, ma anche la sua influenza globale.

L'influenza del potere marittimo sulla civiltà è un fenomeno ben documentato. Strateghi e pensatori come l’ammiraglio statunitense Alfred Thayer Mahan (1840-1914) hanno sostenuto che le nazioni con forti capacità navali tendono a dominare il commercio e la politica globale. Le teorie di Mahan suggeriscono che il controllo dei mari è essenziale per la prosperità e la sicurezza nazionale, un principio che è stato evidente nel corso della storia. Per esempio, antiche civiltà come i Fenici e poi i Veneziani hanno sfruttato la loro abilità navale per espandere le reti commerciali e gli scambi culturali, contribuendo in modo significativo al progresso della civiltà occidentale. Nell’Italia pre-unitaria abbiamo l’esempio del Regno delle Due Sicilie, dove il vero motore economico e strategico dello Stato erano i commerci marittimi. In virtù della posizione geografica al centro del Mediterraneo e grazie a una potente flotta mercantile, il più grande e popolato Stato della penisola italiana sviluppò un sistema portuale e cantieristico d'avanguardia che rese la sua marina la terza più grande d'Europa. Lo studioso francese Jules Millenet nel 1834 scriveva: “In un’epoca in cui la Francia non possedeva alcun battello a vapore, e dove questo sistema di navigazione non era stato ancora adottato in Inghilterra, se non sui fiumi e sui golfi, si costruiva a Napoli il primo bastimento a vapore che abbia attraversato il Mediterraneo”. Ma se vogliamo pensare al vero egemone che ha costruito la sua potenza grazie al controllo dei mari questi era l’impero britannico, che ha mantenuto questa egemonia fino all’ascesa mondiale degli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Gli Stati Uniti sono emersi come potenza marittima tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, in particolare dopo la guerra ispano-americana, che ha segnato una svolta nella loro politica estera e nella loro strategia militare. L'acquisizione di territori d'oltremare e la creazione di una forte marina militare hanno permesso agli Stati Uniti di proiettare il loro potere a livello globale. Questa strategia marittima è stata parte integrante del mantenimento dello status di superpotenza degli Stati Uniti, in quanto consente la protezione delle rotte commerciali e la proiezione della forza militare quando necessario. Il ruolo della Marina statunitense nell’ergersi a garante della ‘libertà di navigazione’ e nel proteggere i propri interessi marittimi è in linea con i principi di Mahan, secondo l'idea che il controllo dei mari è fondamentale per la sicurezza nazionale e la stabilità economica. Gli Stati Uniti si sono storicamente impegnati in diverse operazioni navali per garantire i propri interessi, dalla Seconda guerra mondiale ai conflitti contemporanei in Medio Oriente e nel Mar Cinese Meridionale.

Il contraltare teorico: l’Heartland di Mackinder e la tellurocrazia

La tradizione talassocratica di Mahan, però, non è l’unica lente attraverso cui possiamo leggere la geopolitica. Il geografo britannico Halford Mackinder (1861-1947), all’inizio del Novecento, formulò una teoria opposta e complementare: quella dell’Heartland (il “cuore continentale”). Secondo Mackinder, chi controlla l’Eurasia interna – una vasta area corrispondente grosso modo alla Russia europea, alla Siberia, all’Asia centrale e al Caucaso – controlla l’“isola mondo” (Eurasia più Africa) e, di conseguenza, il mondo intero. La sua celebre formula recitava:

“Chi governa l’Europa orientale comanda l’Heartland; chi governa l’Heartland comanda l’Isola Mondo; chi governa l’Isola Mondo comanda il mondo”.

Questa visione geopolitica definisce la tellurocrazia: un potere basato sul controllo delle masse continentali, delle risorse interne e delle vie terrestri, in contrapposizione alla talassocrazia fondata sul dominio dei mari. Per decenni, dopo la fine della Guerra Fredda, la teoria dell’Heartland è sembrata superata: il crollo dell’URSS e l’egemonia unipolare statunitense - subentrata alla vecchia egemonia esercitata dall’Impero Britannico - dei mari sembravano aver dato ragione a Mahan. Oggi, tuttavia, l’Heartland torna decisamente al centro dell’analisi geopolitica.

Se gli Stati Uniti hanno costruito la loro egemonia come “civiltà del mare”, negli ultimi anni questa talassocrazia mostra segni di erosione: non un crollo improvviso, ma un declino relativo che ridisegna gli equilibri globali. I recenti accadimenti in Iran lo confermano. Dopo la guerra scatenata da USA e Israele, Teheran ha opposto una reistenza asimmetrica vista la sproporzione delle forze militari in campo. Decisiva per quella che va configurandosi come una vittoria strategica della Repubblica Islamica è stata la chiusura dello Stretto di Hormuz. Un nodo strategico dove transita circa il 20% del consumo globale di petrolio. Nonostante le minacce roboanti di Donald Trump, gli Stati Uniti non sono riusciti con la forza a riaprire Hormuz. L’Iran lo ha riaperto solo una volta che ha costretto Washington al tavolo delle trattative da una posizione di svantaggio. E adesso insieme all’Oman, Teheran sta definindo la nuova governance dello Stretto, non accenttando nessun tipo di ingerenza, come ad esempio quella francese con Parigi che pretendeva avviare una missione per sminare Hormuz.



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Fabrizio Verde Direttore de l'AntiDiplomatico. Napoletano classe '80 Giornalista di stretta osservanza maradoniana