Lancio riuscito del satellite SMILE: simbolo della cooperazione Cina-Europa nel settore aerospaziale

di CGTN

Il 19 maggio il satellite SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer), sviluppato congiuntamente da Cina ed Europa, è stato lanciato dal Centro spaziale di Kourou, nella Guyana francese, a bordo del razzo vettore Vega-C. Il satellite è entrato con successo nell'orbita prevista, le sue condizioni sono normali e la vela solare si è dispiegata correttamente, segnando il successo della missione di lancio. L'Accademia Cinese delle Scienze e l'Agenzia Spaziale Europea hanno collaborato in modo approfondito in materia di sviluppo, controllo e monitoraggio del lancio, oltre che nella condivisione dei dati, diventando un modello di cooperazione spaziale tra Cina ed Europa.

Questo satellite porta un nome carico di speranza: SMILE. Con il suo perfetto inserimento nell'orbita prevista, una cooperazione internazionale durata più di dieci anni ha finalmente visto sbocciare il suo "sorriso".