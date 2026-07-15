Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

L'appello di 200 intellettuali: "L'Intelligenza Artificiale arricchirà solo i soliti noti. Ecco cosa rischiamo"

411
L'appello di 200 intellettuali: "L'Intelligenza Artificiale arricchirà solo i soliti noti. Ecco cosa rischiamo"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Oltre 200 intellettuali hanno sottoscritto un accorato appello per lanciare un severo monito sugli effetti dell'Intelligenza Artificiale. Pur riconoscendone i potenziali benefici, i firmatari avvertono che l'automazione selvaggia rischia di rendere superflue intere categorie professionali, traducendosi in un'epocale ondata di licenziamenti.

L’invito è rivolto a una platea vastissima: economisti, comunità scientifica, decisori politici e vertici delle Big Tech. L’obiettivo è avviare un’analisi immediata e profonda sull'impatto dell'IA nell'economia, nel mondo del lavoro e nella ricerca stessa. Si tratta di una riflessione che parte già in grave ritardo, specialmente se si guarda al ruolo geopolitico e militare che gli algoritmi stanno già giocando nei conflitti in corso. Il rischio concreto è che le promesse di un'era di benessere diffuso vengano schiacciate da una logica prettamente capitalistica, orientata al profitto esclusivo, proprio come già accaduto in passato con la robotizzazione industriale.

In questo scenario, la domanda centrale è: quale volto assumerà il capitalismo dominato dall'IA?

Le prime risposte delineano uno scenario inquietante, caratterizzato non solo dalla perdita di posti di lavoro, ma anche da una deriva autoritaria basata sul controllo sociale. Un timore condiviso persino dai vertici delle stesse multinazionali del settore. Il CEO di Palantir, ad esempio, ha ammesso apertamente che l'IA accelererà la concentrazione della ricchezza nelle mani di pochissimi eletti, amplificando esponenzialmente le disuguaglianze sociali. Alla stragrande maggioranza della popolazione rimarranno solo le briciole.

Al di là della retorica e delle dichiarazioni di facciata, si profila all'orizzonte un vero e proprio "capitalismo della sorveglianza". Un sistema destinato a blindare i privilegi delle élite e a prevenire il dissenso sociale – inevitabile di fronte a una simile polarizzazione – attraverso l'uso di apparati tecnologici di controllo e logiche securitarie.

Federico Giusti

Federico Giusti

Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999.

Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Nuove sanzioni USA contro Cuba. Díaz-Canel: "Piano genocida"

Nuove sanzioni USA contro Cuba. Díaz-Canel: "Piano genocida"

14 Luglio 2026 16:34
Sanzioni alla Russia, l'UE rinvia. Disaccordi su energia e finanza

Sanzioni alla Russia, l'UE rinvia. Disaccordi su energia e finanza

14 Luglio 2026 16:10
Boom di ansiolitici e droghe: come la guerra ha stravolto Israele

Boom di ansiolitici e droghe: come la guerra ha stravolto Israele

14 Luglio 2026 11:30
Il "pizzo navale" di Trump e la risposta di Teheran alla nuova aggressione (AGGIORNAMENTO)

Il "pizzo navale" di Trump e la risposta di Teheran alla nuova aggressione (AGGIORNAMENTO)

14 Luglio 2026 07:30
Mar Cinese Meridionale, nuovo dossier presentato a Hong Kong: "L'arbitrato del 2016 è una farsa occidentale"

Mar Cinese Meridionale, nuovo dossier presentato a Hong Kong: "L'arbitrato del 2016 è una farsa occidentale"

14 Luglio 2026 07:00
"Agiscono da pirati": Lula sul pizzo Usa per lo Stretto di Hormuz

"Agiscono da pirati": Lula sul pizzo Usa per lo Stretto di Hormuz

14 Luglio 2026 07:00
Riyadh contro Abu Dhabi: il bivio da 3.000 miliardi di dollari che spaventa le grandi banche

Riyadh contro Abu Dhabi: il bivio da 3.000 miliardi di dollari che spaventa le grandi banche

14 Luglio 2026 07:00
Il grande inganno dell'economia di guerra: così riarmo e Ddl Sicurezza schiacciano i lavoratori (col silenzio dei sindacati)

Il grande inganno dell'economia di guerra: così riarmo e Ddl Sicurezza schiacciano i lavoratori (col silenzio dei sindacati)

14 Luglio 2026 07:00

Il Lussemburgo fa (definitivamente) cadere la maschera sul riarmo della NATO

24276
EUROPA

Nato per leccare (di Marco Travaglio)

14520
RUSSIA

Da Mosca su Kiev la risposta russa al vertice NATO a Ankara

11407
RUSSIA

Russia: "I nostri missili bucano qualsiasi sistema anti-aereo"

9191
ASIA

"Aggressione palese": L'Iran risponde al pesante attacco USA e blinda lo Stretto di Hormuz

8263
ITALIA

L'illusione dell’alleato privilegiato

7210
EUROPA

L'ennesima questua del nuovo “ebreo errante” di Kiev

7124

L'Estonia perde un importante evento sportivo per il divieto di partecipazione agli atleti russi e bielorussi

6739
ASIA

Il Qatar blocca accordo tra Israele e Volkswagen

EUROPA

Zelensky con i baffi di Hitler: la candidata polacca getta il ritratto nel cestino (VIDEO)

AMERICA LATINA

Inghilterra-Argentina: il messaggio degli ex combattenti delle Malvinas

AMERICA LATINA

“Che vergogna”: Lula condanna i calciatori brasiliani che non sono tornati in patria dopo i Mondiali

RUSSIA

Il Cremlino risponde duramente alle nuove accuse europee

EUROPA

Fino a 5 anni di reclusione e maxi multe: la Germania introduce il reato per chi nega l'esistenza di Israele

ASIA

"Petrolio a 200 dollari al barile": lo Yemen minaccia il blocco che farà saltare i mercati dell'energia

ASIA

Mosca e Teheran blindano l'accordo ventennale: "Siamo amici fidati, non cederemo mai alle pressioni"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia di Alessandro Bartoloni I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

I dati sulla crisi della libertà di stampa e di espressione in Italia

  • 06 Luglio 2026 15:52
Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione! Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

Concorso "Generazione Antidiplomatica": al lavoro per la pubblicazione!

  • 14 Luglio 2026 11:30
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante di Fabrizio Verde Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante

Porfirio Hernández: un maestro, un amico, un militante

  • 10 Luglio 2026 14:55
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA  di Michelangelo Severgnini IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

IL DOCUMENTARIO "SAIF E LA LIBIA" RIPRESO SULLA STAMPA LIBICA 

  • 14 Luglio 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre   Una finestra aperta Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

Oltre 50.000 km di alta velocità: la Cina che corre

  • 08 Luglio 2026 14:30
Le politiche migliorate per il rimborso fiscale rendono più semplice lo shopping in Cina per i visitatori internazionali Le politiche migliorate per il rimborso fiscale rendono più semplice lo shopping in Cina per i visitatori internazionali

Le politiche migliorate per il rimborso fiscale rendono più semplice lo shopping in Cina per i visitatori internazionali

  • 14 Luglio 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Il "dissenso" e le prossime elezioni di Francesco Santoianni Il "dissenso" e le prossime elezioni

Il "dissenso" e le prossime elezioni

  • 09 Luglio 2026 17:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento di Giuseppe Giannini L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

L'estate degli italiani tra vacanze e sfruttamento

  • 09 Luglio 2026 17:30
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari di Michele Blanco Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

Trump vuole distruggere il welfare europeo? Il vero piano dietro le spese militari

  • 07 Luglio 2026 14:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti