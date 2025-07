Rilanciamo questo appello sottoscritto tra gli altri dal Prof. Acocella (Sapienza) e dal Prof. emerito di Bari Luciano Canfora per riportare in Italia l'oro che si trova nella FED



L’appello “Riportiamo l’oro italiano dalla Fed degli Usa nel nostro paese”





Chiediamo al governo Meloni di riportare in Italia nell’interesse nazionale l’oro italiano stoccato negli Stati Uniti. È noto che il 43% delle riserve auree di Bankitalia, per un valore di mercato pari a circa 102,5 miliardi di dollari, è fisicamente immagazzinato presso la Federal Reserve. Riteniamo che non esista più alcuna valida ragione per la quale l’oro di proprietà di Banca d’Italia continua ad essere stoccato in un paese straniero, anche se considerato amico e alleato.



Siamo consapevoli che esistono motivi storici per i quali una parte cospicua dell’oro italiano è stato concentrato negli Usa: essenzialmente questo è stato il frutto degli accordi di Bretton Woods che nel 1944 hanno ancorato i cambi delle valute di tutto il mondo (tra cui la lira) al valore del dollaro, a sua volta ancorato al valore dell’oro. Questi motivi non esistono certamente più. Gli accordi di Bretton Woods non sono più in vigore da oltre 50 anni e l’Italia è diventato un paese adulto, maturo e sicuro.



La necessità di trasferire l’oro in Italia è tanto più urgente considerando la grande incertezza che esiste nella sfera geoeconomica e geopolitica globale, anche tra nazioni amiche e alleate. È noto che attualmente l’indipendenza della Federal Reserve è sempre più contestata –a torto o a ragione –dall’amministrazione americana, in una situazione in cui il prezzo dell’oro è salito rapidamente – tanto che è diventato il secondo strumento di riserva delle banche centrali dopo il dollaro, ma prima dell’euro – e il valore del dollaro è invece sempre più incerto.



Nell’attuale contesto di complessiva incertezza e di negoziazione tra le parti riteniamo che sia compito di un governo responsabile riportare in Patria l’oro attualmente stoccato negli Usa.



Nicola Acocella, Univ. Sapienza, Maria Luisa Bianco, Univ. Piemonte Orientale, Luciano Canfora, storico, filologo classico, grecista, Luca Ciarrocca, giornalista, Giovanni Dosi, Scuola Superiore Sant'Anna, Andrea Fumagalli, Univ. di Pavia, Mauro Gallegati, Univ. Politecnica delle Marche, Enrico Grazzini, giornalista, Riccardo Leoni, Univ. di Bergamo, Luca Michelini, Univ. di Pisa, Guido Ortona, Univ. Piemonte Orientale, Ruggero Paladini Unitelma Sapienza, Paolo Pini, Univ. di Ferrara, Sergio Rossi, Univ. di Friburgo, Roberto Schiattarella, Univ. di Camerino, Alessandro Somma, Sapienza, Giuseppe Tattara, Univ. di Venezia, Pietro Terna, Univ. di Torino, Andrea Ventura, Univ. di Firenze, Gianfranco Viesti, Univ. di Bari, Marco Vitale, pres. della Vitale Zane & Co.