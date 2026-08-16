L'Arabia Saudita lancia una "coalizione marittima" mentre la situazione nello Yemen si aggrava

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

L'Arabia Saudita ha annunciato il lancio ufficiale di una "coalizione multinazionale di difesa marittima" volta a salvaguardare la navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, poiché l'escalation delle ostilità con gli Houthi yemeniti minaccia una delle rotte commerciali più importanti al mondo.

Tredici paesi hanno completato le procedure necessarie per aderire formalmente all'alleanza, mentre quindici hanno firmato la dichiarazione congiunta, ha dichiarato giovedì il Ministero della Difesa saudita. Riyadh ha descritto questo sviluppo come il «vero e proprio avvio» della coalizione e l'inizio della sua attivazione istituzionale e operativa.

L'Arabia Saudita fornirà il primo comandante, mentre il Pakistan dovrebbe nominare il vicecomandante. L'alleanza dovrebbe coordinare la condivisione di informazioni di intelligence, le esercitazioni congiunte e le operazioni marittime volte a proteggere la navigazione commerciale nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.

L'annuncio giunge in un momento di forte escalation tra le forze sostenute dall'Arabia Saudita nello Yemen e il movimento Houthi, allineato con l'Iran, dopo circa quattro anni di relativa calma.

L'escalation in Yemen

All'inizio di questo mese, gli Houthi hanno annunciato attacchi coordinati con missili balistici e droni contro campi militari appartenenti al governo yemenita sostenuto dall'Arabia Saudita e riconosciuto a livello internazionale. Il gruppo ha affermato di aver agito dopo aver individuato preparativi per un'offensiva contro il territorio controllato dagli Houthi. Le forze governative hanno ammesso di aver subito perdite, mentre Reuters, citando fonti governative, ha riferito che almeno 30 soldati sono stati uccisi.

Le tensioni si sono intensificate da luglio, quando una disputa sui voli diretti tra Sana'a, controllata dagli Houthi, e Teheran ha contribuito a far crollare la tregua di lunga data. Dopo che le forze sostenute dall'Arabia Saudita hanno colpito l'aeroporto di Sana'a il 13 luglio per impedire a un aereo iraniano di riportare una delegazione Houthi da Teheran, il gruppo ha accusato Riyadh, ha dichiarato la fine del cessate il fuoco e successivamente ha annunciato un blocco navale dell'Arabia Saudita.

Da allora gli Houthi hanno rivendicato attacchi contro infrastrutture marittime e petrolifere legate all'Arabia Saudita, mentre la coalizione guidata da Riyadh ha colpito siti militari degli Houthi nello Yemen.

L'importanza strategica del Mar Rosso

Lo scontro rappresenta una minaccia particolare per Riyadh perché il Mar Rosso è diventato uno sbocco sempre più importante per il petrolio saudita, alla luce del conflitto tra Stati Uniti e Iran e delle gravi interruzioni del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz. Saudi Aramco ha dirottato il greggio lontano da Hormuz attraverso il proprio oleodotto transnazionale verso il porto di Yanbu sul Mar Rosso. Da giugno, le operazioni di carico in quella località hanno registrato una media di oltre quattro milioni di barili al giorno, più di quattro volte il livello registrato nello stesso periodo dello scorso anno, secondo quanto riportato da Reuters, che cita dati di monitoraggio delle petroliere.

Poiché il petrolio e i prodotti petroliferi rappresentano oltre i tre quarti delle esportazioni saudite, un'interruzione prolungata del traffico marittimo nel Mar Rosso potrebbe quindi minacciare una rotta alternativa cruciale per le esportazioni.

L'attivazione della coalizione arriva anche alla luce delle notizie secondo cui Riyadh si starebbe preparando a un potenziale scontro più ampio con gli Houthi. Il Guardian ha riportato all'inizio di questo mese, citando fonti yemenite, che le forze sostenute dall'Arabia Saudita stavano venendo riposizionate in vista di una possibile offensiva via mare e via terra.