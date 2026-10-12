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L'attacco a Riyadh mette in crisi Washington: le richieste dell'Arabia Saudita e i dubbi di Trump

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L'attacco a Riyadh mette in crisi Washington: le richieste dell'Arabia Saudita e i dubbi di Trump

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In seguito al recente attacco condotto dagli Houthi, in risposta ai ripetuti attacchi sauditi contro i civili, contro l'aeroporto di Riyadh — che ha provocato oltre una decina di morti e più di 300 feriti — gli Stati Uniti si trovano di fronte a un complesso dilemma strategico. Come riporta Bloomberg, Washington deve decidere se ampliare il proprio supporto militare all'Arabia Saudita, rischiando un coinvolgimento diretto nel conflitto, o mantenere il sostegno attuale limitato allo scambio di informazioni di intelligence.

Tra le 12 vittime dell'attentato del 10 ottobre figura anche un cittadino statunitense. Il decesso dell'americano incrementa la pressione sul presidente Donald Trump, che tenta di evitare una nuova escalation militare con l'Iran alla vigilia delle elezioni di medio termine di novembre. Washington, che finora si è limitata alla collaborazione informativa, aveva già condotto imponenti raid aerei contro il gruppo prima di raggiungere un accordo di cessate il fuoco. Interpellato su un eventuale ritorno alle operazioni aeree congiunte, Trump ha dichiarato: "È possibile, ci penseremo".

Secondo quanto riferito a Bloomberg da William Usher, ex analista della CIA per il Medio Oriente, Riyadh chiederà attacchi diretti statunitensi contro le postazioni Houthi, l'invio di nuove risorse per la difesa aerea, un incremento del flusso di intelligence e un forte sostegno politico per intensificare la campagna militare in Yemen.

Tuttavia, prevenire ulteriori incursioni resta una sfida complessa: nonostante gli anni di raid aerei condotti dalle coalizioni americana e saudita, il gruppo Houthi conserva una disponibilità significativa di droni e missili balistici a lungo raggio in grado di colpire la capitale saudita. L'impennata delle tensioni mette a dura prova anche gli equilibri diplomatici di Turchia e Pakistan, che ad agosto hanno siglato un accordo di difesa con il regno saudita, sebbene Ankara abbia già escluso la propria partecipazione a operazioni di tipo offensivo.

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La Redazione de l'AntiDiplomatico

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