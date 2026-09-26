Lavrov all'ONU: insistiamo per l'immediato rilascio di Maduro e di sua moglie (VIDEO)
Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha esortato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a ottenere il rilascio del presidente venezuelano Nicolás Maduro, rapito a gennaio insieme alla moglie, la parlamentare Cilia Flores, nel corso di un'operazione statunitense contro il Paese latinoamericano.
"Insistiamo sull'immediato rilascio del leader venezuelano e di sua moglie, nonché sulla necessità di garantire che tali eccessi non si ripetano in futuro", ha dichiarato Lavrov.
???????????????? Lavrov ante la ONU: Insistimos en la pronta liberación de Maduro y de su esposa pic.twitter.com/nlWBqlMhOX— Errete en Español (@erreteespanol) September 26, 2026
Il Ministro degli Esteri russo ha inoltre definito l'uccisione - per mano di Stati Uniti e Israele - della Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, di membri della sua famiglia e di esponenti della leadership militare e politica della Repubblica Islamica, come una "inammissibile manifestazione di imposizione con la forza".