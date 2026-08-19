Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Dalla Russia

Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

8544
Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Marinella Mondaini

 

Il ministero della difesa britannico ha dichiarato con orgoglio che la Gran Bretagna non teme affatto la reazione della Russia ai colpi e agli attacchi fatti coi droni britannici sul territorio russo…. A questa insolenza ha risposto ieri il ministro russo Sergej Lavrov: “La Russia ha il diritto di considerare la partecipazione delle forze missilistiche britanniche agli attacchi contro la Federazione Russa come un coinvolgimento di Londra nel conflitto ucraino, ha affermato il ministro degli Esteri russo. 

Il diplomatico ha ricordato che il presidente russo Vladimir Putin aveva avvertito che Mosca avrebbe esercitato il proprio diritto di agire in qualsiasi zona degli oceani nel caso di violazioni degli interessi del Paese.

«Sapete, mi dispiace per la Bretagna, se resterà dalla parte dell’Ucraina fino alla fine. Per quanto riguarda il merito della questione, ciò significa solo una cosa: il presidente Putin aveva avvertito dei nostri diritti di agire in qualsiasi zona degli oceani del mondo, qualora qualcuno avesse violato i nostri interessi o la nostra proprietà. In tal modo, abbiamo il diritto di considerare la partecipazione diretta delle forze missilistiche britanniche agli attacchi contro la Federazione Russa, annunciata con orgoglio, come una partecipazione alla guerra. Con tutte le conseguenze che ne derivano», ha dichiarato Lavrov al corrispondente dell’agenzia «Vesti» Pavel Zarubin.

In precedenza, il primo ministro britannico Andy Burnham, dopo la dichiarazione dell’ambasciata russa a Londra sulle conseguenze degli attacchi dei droni britannici contro la Federazione Russa, aveva promesso di continuare a sostenere il regime di Kiev, affermando che «sarà al fianco dell’Ucraina fino alla fine».
Tradotto in parole crude, se gli anglo terroristi non vogliono sentire e ascoltare, sentiranno il suono dell’onda di un bel Poseidon.
 

P.S. Con il nome "Bretagna" si sottintende la "Gran Bretagna". Sergej Lavrov alcuni mesi fa aveva dichiarato che la Gran Betagna ha perso il diritto di chiamarsi "grande", perciò d'ora in poi va chiamata semplicemente "Bretagna". Lo ha ribadito anche ieri, correggendo il giornalista Zarubin, ecco perché nel post c'è scritto "Bretagna".

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Dalla Russia

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

29 Giugno 2026 08:00
Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

Il futuro del gasdotto russo "Power of Siberia 2"

15 Giugno 2026 07:00
Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

Robert Fico all'UE: "Solo il dialogo può prevenire la disgrazia totale"

01 Giugno 2026 08:00
Drone in Romania. La traduzione completa delle dichiarazioni di Putin

Drone in Romania. La traduzione completa delle dichiarazioni di Putin

30 Maggio 2026 11:00
La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

La risposta di Lavrov alle minacce di Lituania e NATO

21 Maggio 2026 09:30
Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

Kiev attacca la centrale nucleare di Zaporizhzhia e Mosca

18 Maggio 2026 09:00
Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

Crisi isteriche, cocaina e bugie: l''intervista (devastante) su Zelenskij, rilasciata dalla sua ex portavoce....

12 Maggio 2026 18:00
«Brave Germany». L'inquietante visita di Pistorius a Kiev (fa tremare tutta l'Europa)

«Brave Germany». L'inquietante visita di Pistorius a Kiev (fa tremare tutta l'Europa)

11 Maggio 2026 21:00

Lavrov: "Per l'Ucraina si prospetta il peggio"

15185
EUROPA

"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

11743
RUSSIA

Stati Uniti e Turchia aprono il «vaso di Pandora» con l'accordo sulle armi per l'Ucraina – Mosca

11451
CINA

La Cina impartisce una dura lezione al Giappone sulle Isole Curili dopo la visita di Putin

10023
CINA

Le case prefabbricate cinesi conquistano ordini in tutto il mondo

8452
EUROPA

Come si coltiva la sudditanza (di Alessandro Volpi)

8246
RUSSIA

Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

8244
ITALIA

"Sovranità finanziaria" e l'ultimo rapporto di Banca d'Italia (di Alessandro Volpi)

6911

La Danimarca schiera coscritti in Groenlandia per la prima volta nella storia moderna

Lavrov: "Mosca e Pyongyang lottano insieme per un nuovo ordine mondiale"

ASIA

Il presidente del Parlamento iraniano rivela fino a quando resterà chiuso lo Stretto di Hormuz

EUROPA

La Lettonia chiede all'UE miliardi aggiuntivi per le politiche anti-Russia

Deputato del partito di Zelensky: Le bande di reclutamento forzato in Ucraina «simili alla criminalità organizzata»

EUROPA

Due bambini ucraini aggrediti in Polonia per aver parlato la lingua madre – Consolato di Kiev a Danzica

Iran: le confessioni di Ben-Gvir costituiranno prove nel processo contro i criminali

Erdogan: "Il motore principale di questa guerra è Israele"

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO   Una finestra aperta Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO

Le isole Changshan: il paradiso ritrovato che diventa patrimonio mondiale dell'UNESCO

  • 15 Agosto 2026 12:00
Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

Coerenza politica, apertura e senso di responsabilità: così la Cina conquista la fiducia del mondo

  • 15 Agosto 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna di Francesco Santoianni Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna

Quando la transizione verde prende fuoco: il paradosso della rete elettrica dal Mediterraneo alla Sardegna

  • 16 Agosto 2026 15:00
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  "La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

"La cosa più atroce non è il caldo. È l'acquiescenza della gente" (di Francesco Erspamer)

  • 17 Agosto 2026 16:00
Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE di Paolo Desogus Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

  • 02 Agosto 2026 16:00
“Non siamo disposti a cedere la nostra sovranità”. Intervista esclusiva a Néstor Ovalles, dirigente sindacale bolivariano di Geraldina Colotti “Non siamo disposti a cedere la nostra sovranità”. Intervista esclusiva a Néstor Ovalles, dirigente sindacale bolivariano

“Non siamo disposti a cedere la nostra sovranità”. Intervista esclusiva a Néstor Ovalles, dirigente sindacale bolivariano

  • 19 Agosto 2026 09:00
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna" di Marinella Mondaini Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

Lavrov: "Hanno perso il diritto di chiamarsi Grande. Sono solo Bretagna"

  • 19 Agosto 2026 13:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale di Michele Blanco BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

  • 06 Agosto 2026 07:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti