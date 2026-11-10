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Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato al Forum internazionale sulla sicurezza collettiva a Mosca che il Nord America cerca di fare "tutto il possibile" affinché l'America Latina rimanga "il suo cortile".

"Ci sono tre continenti principali: l'Eurasia, il più grande, l'Africa, l'America Latina e i Caraibi. Insomma, tutta l'America, ma l'America Latina differisce notevolmente dall'America del Nord, anche se quest'ultima fa tutto il possibile per mantenere la prima nel suo cortile di casa", ha osservato.

Il 10 e l'11 novembre, nella capitale russa, si tiene il Forum internazionale sulla sicurezza collettiva.

L'evento rientra nelle attività connesse alla presidenza russa dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (OTSC) per il 2026 ed è incentrato sulla sicurezza collettiva in Eurasia. Vi partecipano alti funzionari, rappresentanti di istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali, nonché esperti del settore.

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