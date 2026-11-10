Lavrov: "Il Nord America sta cercando di fare tutto il possibile per garantire che l'America Latina rimanga il suo cortile di casa"
Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato al Forum internazionale sulla sicurezza collettiva a Mosca che il Nord America cerca di fare "tutto il possibile" affinché l'America Latina rimanga "il suo cortile".
"Ci sono tre continenti principali: l'Eurasia, il più grande, l'Africa, l'America Latina e i Caraibi. Insomma, tutta l'America, ma l'America Latina differisce notevolmente dall'America del Nord, anche se quest'ultima fa tutto il possibile per mantenere la prima nel suo cortile di casa", ha osservato.
Il 10 e l'11 novembre, nella capitale russa, si tiene il Forum internazionale sulla sicurezza collettiva.
L'evento rientra nelle attività connesse alla presidenza russa dell'Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (OTSC) per il 2026 ed è incentrato sulla sicurezza collettiva in Eurasia. Vi partecipano alti funzionari, rappresentanti di istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali, nonché esperti del settore.