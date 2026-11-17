L'agenda è già scritta, i contenuti restano sotto chiave. Sergey Lavrov ha spiegato, nel corso di una conferenza stampa, che il programma del prossimo incontro tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping è stato messo a punto. Del resto, ha aggiunto, non serve immaginare molto: «Penso che un incontro del genere sia utile, comunque lo si guardi. Sono tre potenze nucleari e due delle maggiori economie del mondo, con interessi che si estendono in ogni angolo del pianeta».

Il faccia a faccia è atteso a Shenzhen, e il capo della diplomazia di Mosca ha scelto la linea del riserbo sulle posizioni altrui. «Non rivelerò né commenterò quello che gli altri partecipanti dicono sui contenuti dell'evento. Non è il nostro modo di lavorare. Ma è più o meno chiaro di cosa parleranno i leader», ha detto, lasciando intendere che i dossier sul tavolo saranno quelli noti: Ucraina, sicurezza globale, equilibri strategici. I tre, secondo Lavrov, avranno «l'occasione di un libero scambio di opinioni».

Sulla possibilità che il formato diventi stabile, il ministro non si è sbilanciato, ma non ha chiuso la porta: «Non azzardo previsioni. Se però i tre leader lo riterranno utile, rimettersi attorno a un tavolo sarà senz'altro abbastanza semplice».

La parte più ruvida della conferenza stampa ha riguardato l'Europa. Lavrov ha definito le posizioni dei governi europei sul cessate il fuoco in Ucraina come una sfida aperta rivolta alla Casa Bianca. «Queste dichiarazioni, cioè che non discuteranno di niente finché non ci sarà un cessate il fuoco, costituiscono una sfida diretta al presidente Trump», ha affermato.

Il riferimento è alla trattativa che prosegue nel formato Russia-Stati Uniti-Ucraina. I negoziatori russi rientrati da Abu Dhabi, dove hanno incontrato le delegazioni americana e ucraina, hanno riferito al presidente. «Le valutazioni del Cremlino sono state cautamente ottimiste, come sapete», ha ricordato Lavrov, precisando però che Mosca non intende alimentare aspettative: «Non faremo dichiarazioni che possano dare un'idea falsa di quello che sta accadendo o ostacolare una discussione aperta, che continuerà sicuramente nel formato Russia-Usa-Ucraina».

Poi l'accusa più pesante, quella su Anchorage. Secondo il ministro, in Alaska si era arrivati a un passo dalla chiusura di un pacchetto di intese, poi affossato dalle capitali europee. «Eravamo alla fase di finalizzazione degli accordi ad Anchorage, e sono stati respinti dagli europei. In seguito hanno dichiarato con orgoglio di aver seppellito i risultati di quel vertice e che gli statunitensi erano tornati dalla loro parte. Non so come la vedano gli statunitensi e se siano d'accordo. Vedremo».

Per Mosca, dunque, l'obiettivo europeo sarebbe uno solo: guadagnare tempo per il regime di Kiev «con ogni mezzo necessario». Lavrov ha riconosciuto che prima o poi gli europei dovranno entrare nel negoziato sull'architettura di sicurezza del continente, ma ha descritto così l'atteggiamento attuale: «Quello che stanno facendo adesso è cercare di imporsi con la forza e far pesare il proprio ruolo, sostenendo al tempo stesso di non avere bisogno di alcuna architettura di sicurezza perché hanno già la NATO e l'Unione Europea».

Il ministro ha ribadito che gli obiettivi russi in Ucraina non sono cambiati. «Non rinunceremo ai nostri obiettivi. Vorrei sottolineare ancora una volta quello che ha detto di recente il presidente: non combattiamo per il territorio, combattiamo per le persone a cui sono stati negati i diritti fondamentali», ha dichiarato, richiamando le ripetute prese di posizione di Putin sul punto.

Capitolo truppe occidentali. Lavrov ha collegato la richiesta europea di tregua immediata al progetto di inviare un contingente di stabilizzazione, e ha usato toni che non lasciano spazio a interpretazioni. «Perché mai hanno bisogno di un cessate il fuoco? Perché vogliono mandarci subito le forze di stabilizzazione. Sono stati avvertiti mille volte, a partire dal presidente, poi dal sottoscritto e da molti altri funzionari: qualsiasi dispiegamento di forze di stabilizzazione significherebbe l'ingresso diretto e indiscutibile dell'Europa in guerra».

L'ultima parte dell'intervento ha riguardato l'Asia-Pacifico, dove secondo Mosca l'Alleanza atlantica sta estendendo la propria presenza militare senza più nascondere il bersaglio. «La NATO sta esplorando attivamente questa regione con l'obiettivo di contenere la Cina, e lo capiscono tutti», ha detto Lavrov. «Oltre a spostarvi una parte delle infrastrutture militari dell'Alleanza, hanno perfino concepito l'idea di creare un'Organizzazione del Trattato Indo-Pacifico, simile alla NATO, in quella parte del mondo».

Un quadro, quello tracciato dal ministro, in cui il negoziato ucraino e la competizione globale si tengono insieme. Ed è anche il motivo per cui a Shenzhen, con i tre leader seduti allo stesso tavolo, la discussione difficilmente resterà limitata ai confini dell'Europa.

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