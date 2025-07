Lavrov in Cina per il vertice SCO: rafforzare cooperazione e dialogo con Pechino

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov è sbarcato a Pechino per partecipare all’incontro del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO), in programma il 15 luglio a Tianjin. L’evento, annunciato dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, riunirà i capi della diplomazia degli Stati membri e i vertici degli organi permanenti dell’organizzazione per discutere cooperazione multilaterale e questioni internazionali chiave.

Secondo l’agenzia russa TASS, l’incontro segna una tappa cruciale nei preparativi per il vertice SCO previsto tra il 30 agosto e il 1° settembre, sempre a Tianjin. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha anticipato che Lavrov terrà anche colloqui bilaterali a margine dell’evento. Tra i temi al centro dei lavori figurano lo sviluppo futuro dell’organizzazione e le sfide globali, compresi gli 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e dalla fondazione dell’ONU.

???????????????????? La residencia estatal donde se llevan a cabo las negociaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y China se llama Diaoyutai, que se traduce como "pabellón para pescar". Y aquí está la razón ????. pic.twitter.com/E5z8xvsMCV — Sepa Más (@Sepa_mass) July 13, 2025

Intensa agenda diplomatica tra Russia e Asia

Quello in Cina è solo l’ultimo di una serie di impegni che hanno visto Lavrov protagonista del dialogo tra Mosca e i partner asiatici. Giovedì, a Kuala Lumpur, il ministro russo ha incontrato il collega cinese Wang Yi durante gli eventi collegati all’ASEAN, ribadendo il sostegno di Mosca alla presidenza cinese dell’SCO e la volontà di rafforzare la collaborazione in forum come BRICS e G20.

Proprio in Malesia si è tenuto anche un incontro tra Russia e ASEAN, culminato con l’accordo per avviare la stesura di un nuovo documento strategico per il periodo 2026-2030. Lavrov ha sottolineato la convergenza di vedute su temi internazionali e l’apprezzamento dell’ASEAN per il sostegno russo al suo ruolo centrale nella regione. Sono state avanzate proposte per una maggiore sinergia tra l’organizzazione sudestasiatica, l’Unione Economica Eurasiatica (EAEU) e l’SCO.

Pechino e Mosca: un’intesa sempre più stretta

La visita di Lavrov in Cina conferma la solidità delle relazioni bilaterali, definite dal presidente russo Vladimir Putin “senza precedenti”. Domenica, l’incontro con Wang Yi a Pechino è stato l’occasione per ribadire l’impegno comune in ambito multilaterale, dalla sicurezza regionale alla cooperazione economica.

Intanto, l’ASEAN guarda al futuro: durante i lavori della scorsa settimana, il ministro vietnamita Bui Thanh Son ha esortato a concentrarsi sull’obiettivo di trasformare l’associazione nella quarta economia mondiale entro il 2030, puntando su economia digitale e coinvolgimento dei cittadini. Una visione che richiede, ha sottolineato, “azioni concrete oltre alle dichiarazioni di principio”.

Con l’SCO e l’ASEAN al centro della diplomazia regionale, la collaborazione tra Russia e Cina si conferma un pilastro strategico in un contesto globale sempre più complesso.

