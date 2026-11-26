Lavrov smaschera i piani bellici dell'Europa: «Vogliono il cessate il fuoco solo per schierare truppe e basi militari in Ucraina»
Secondo il ministro russo, l'operazione militare speciale ha costretto l'Occidente a scoprire le proprie carte, rivelando una strategia di preparazione continua alla guerra
L'Occidente ha scoperto le proprie carte quando la Russia ha avviato l'operazione militare speciale: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, rivolgendosi ai partecipanti al programma "Dialogo per il futuro" (Dialogue for the Future), promosso dal Fondo Gorchakov per la diplomazia pubblica.
"Il fatto che abbiamo dovuto dare il via all'operazione militare speciale ha costretto l'Occidente a mettere tutte le sue carte in tavola", ha affermato il massimo diplomatico russo come riporta l'agenzia TASS.
Lavrov ha osservato che "ogni singolo giorno l'Europa annuncia i propri piani, si prepara alla guerra e chiede un immediato cessate il fuoco in Ucraina".
"Allo stesso tempo, sostengono che dopo il cessate il fuoco non vi sarà alcuna soluzione a lungo termine. Vogliono semplicemente che i combattimenti cessino, per poi schierare immediatamente le proprie truppe e stabilire basi militari in Ucraina. Non ne fanno alcun mistero", ha aggiunto.
Nonostante tali piani, ha sottolineato Lavrov, gli europei pretendono di sedersi al tavolo dei negoziati in corso tra Russia, Stati Uniti e Ucraina.