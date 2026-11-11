Le 5 domande che nessuno rivolge al ministro Crosetto (di Alessandro Orsini)



di Alessandro Orsini*

Nessuno rivolge a Crosetto le domande che elenco qui sotto perché il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è corrotto, cioè politicamente controllato, come ho spiegato nel mio "Casa Bianca-Italia. La corruzione dell'informazione di uno Stato satellite".

Crosetto ha appena dichiarato che invierà nuove armi all'Ucraina per uccidere i russi perché vuole la pace. Ma qualcuno ha mai chiesto a Crosetto che cosa egli proponga, praticamente, per arrivare a un accordo con Putin?



Nessuno fa queste domande a Crosetto perché Crosetto non può generare idee autonome sulla soluzione della guerra in Ucraina, in quanto è il ministro della Difesa di uno Stato satellite della Casa Bianca. Crosetto non può esprimere contenuti politici. Infatti, le sue dichiarazioni sono sempre politicamente nulle, le tipiche frasi di "nonno" Tajani: "Voglio la pace", "l'Europa vuole la pace", "speriamo che arrivi la pace", "speriamo che Putin capisca che la pace è bella". In questo senso, Crosetto è una nullità politica perché il suo ruolo nella diplomazia internazionale è politicamente nullo.



Aderite al movimento pacifista italiano e alle sue iniziative.



Il movimento pacifista italiano è l'unica speranza di un mondo migliore per i nostri figli.



*Post Facebook del 11 novembre 2026