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Le 5 domande che nessuno rivolge al ministro Crosetto (di Alessandro Orsini)

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Le 5 domande che nessuno rivolge al ministro Crosetto (di Alessandro Orsini)

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di Alessandro Orsini*

Crosetto ha appena dichiarato che invierà nuove armi all'Ucraina per uccidere i russi perché vuole la pace. Ma qualcuno ha mai chiesto a Crosetto che cosa egli proponga, praticamente, per arrivare a un accordo con Putin?

Nessuno rivolge a Crosetto le domande che elenco qui sotto perché il sistema dell'informazione in Italia sulla politica internazionale è corrotto, cioè politicamente controllato, come ho spiegato nel mio "Casa Bianca-Italia. La corruzione dell'informazione di uno Stato satellite".

Domanda 1: O Crosetto, ritieni che l'Ucraina, in cambio della pace, debba rinunciare ufficialmente all'adesione alla Nato?

Domanda 2: O Crosetto, ritieni che l'Ucraina, in cambio della pace, debba cedere la Crimea alla Russia, rinunciando così al diritto di riconquistarla armi in pugno?

Domanda 3: O Crosetto, ritieni che l'Ucraina, in cambio della pace, debba rinunciare a costruire missili con l'industria europea per colpire la Russia in profondità?

Domanda 4: O Crosetto, ritieni che l'Ucraina, in cambio della pace, debba rinunciare agli F-16?

Domanda 5: O Crosetto, ritieni che l'Ucraina, in cambio della pace, debba porre un limite massimo al numero dei propri soldati, come fu imposto a Kohl nel Trattato sullo stato finale della Germania firmato a Mosca il 12 settembre 1990 in cambio della riunificazione tedesca?

Nessuno fa queste domande a Crosetto perché Crosetto non può generare idee autonome sulla soluzione della guerra in Ucraina, in quanto è il ministro della Difesa di uno Stato satellite della Casa Bianca. Crosetto non può esprimere contenuti politici. Infatti, le sue dichiarazioni sono sempre politicamente nulle, le tipiche frasi di "nonno" Tajani: "Voglio la pace", "l'Europa vuole la pace", "speriamo che arrivi la pace", "speriamo che Putin capisca che la pace è bella". In questo senso, Crosetto è una nullità politica perché il suo ruolo nella diplomazia internazionale è politicamente nullo.

Aderite al movimento pacifista italiano e alle sue iniziative.

Il movimento pacifista italiano è l'unica speranza di un mondo migliore per i nostri figli.

*Post Facebook del 11 novembre 2026

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