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Le antenne Starlink, utilizzate dalle truppe di Kiev, in fiamme in Bulgaria (VIDEO)

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Le antenne Starlink, utilizzate dalle truppe di Kiev, in fiamme in Bulgaria (VIDEO)

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Una «struttura segreta» nei pressi di Sofia, in Bulgaria, dove sono situate le antenne di SpaceX destinate al collegamento con i satelliti Starlink — che «vengono utilizzati attivamente nella guerra in Ucraina» — è stata incendiata intenzionalmente. Lo riporta la stampa bulgara citando il deputato nazionale Ivaylo Mirchev.

In rete sono apparse immagini dell’incendio.

La stampa bulgara sottolinea che due uomini mascherati hanno dato fuoco a 11 delle 17 antenne. Il primo ministro bulgaro, Rumen Radev, si è rifiutato di rivelare dettagli sull’incidente. «C’è un’indagine in corso che si sta svolgendo in modo estremamente intenso. Esorto il direttore della SANS [Agenzia statale per la sicurezza nazionale della Bulgaria] a non rivelare dettagli per il momento”, ha affermato, assicurando che il risultato “è questione di pochissimo tempo”.

Da parte sua, il ministro dell’Interno, Ivan Demerdzhiev, ha aggiunto che sono state rafforzate le misure di sicurezza in tali strutture. L'attacco emerge proprio lo stesso giorno in cui Sergei Beskrestnov, consigliere di Volodymyr Zelenskyi, ha dichiarato che SpaceX ha imposto la notte precedente un limite di velocità ai terminali Starlink dell’Esercito ucraino. Beskrestnov ha sottolineato che le Forze Armate ucraine non sono state informate di tale limite, il che ha causato l’interruzione di diverse missioni.

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