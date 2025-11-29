Le banche e gli investitori europei continuano a finanziare i crimini israeliani in Palestina

Secondo l'ultimo rapporto "Don't Buy Into Occupation Coalition" (DBIO), pubblicato il 25 novembre, le principali banche e investitori europei restano profondamente coinvolti nell'occupazione illegale, nell'apartheid e nel genocidio israeliani nei territori palestinesi.

La quinta inchiesta annuale della coalizione, che coinvolge 25 organizzazioni della società civile palestinesi ed europee, amplia quest'anno la sua portata in risposta a nuove conclusioni legali che classificano come illegale l'intera presenza di Israele nei territori palestinesi occupati.

Secondo il rapporto, il 2024 e il 2025 hanno segnato un cambiamento decisivo nel panorama giuridico internazionale.

La Corte internazionale di giustizia (ICJ) ha stabilito nel luglio 2024 che l'occupazione israeliana di Gaza e della Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, è illegale nella sua interezza, violando norme inderogabili di jus cogens quali il divieto di acquisire territorio con la forza, la segregazione razziale e la negazione dell'autodeterminazione palestinese.

Il rapporto della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite del settembre 2025 ha inoltre concluso che Israele sta commettendo un genocidio.

Tali conclusioni, osserva la coalizione, stabiliscono chiari obblighi per gli stati terzi di astenersi dal riconoscere o favorire la presenza illegale di Israele, e per le aziende di porre fine alle attività che sostengono o traggono vantaggio dalla situazione illegale.

Le aziende ora si trovano ad affrontare quella che la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese descrive come una "responsabilità prima facie" di disimpegnarsi completamente da qualsiasi attività collegata alle violazioni di Israele, poiché gli impatti negativi sono "immobilizzabili" nel contesto degli insediamenti, delle strutture di occupazione o dei sistemi che consentono il genocidio a Gaza.

Il DBIO V individua sei categorie di complicità basate sul linguaggio delle sentenze della Corte internazionale di giustizia e delle risoluzioni delle Nazioni Unite: trasferimenti militari e di sicurezza; sistemi di sorveglianza e ICT; sfruttamento delle risorse naturali palestinesi; produzione di energia legata all'occupazione; input di costruzione per insediamenti e demolizioni; e operazioni finanziarie che rafforzano la presenza illegale di Israele.

La metodologia ampliata di quest'anno riflette quella che il rapporto definisce la trasformazione di un'“economia di occupazione in un'economia di genocidio”.

Sostiene che le aziende private e le istituzioni finanziarie europee che le finanziano costituiscono un pilastro essenziale del sistema che consente i crimini in corso da parte di Israele, sottolineando che gli attori aziendali e finanziari "si sono adattati, hanno normalizzato e tratto profitto dal suo culmine genocida" anziché ritirarsi quando la due diligence lo ha richiesto.

La coalizione ha mappato 104 aziende globali che soddisfano i suoi criteri.

La ricerca finanziaria di Profundo mostra che 47 creditori europei hanno erogato prestiti e sottoscrizioni per un valore di 310 miliardi di dollari a queste aziende tra gennaio 2023 e agosto 2025.

Le esposizioni maggiori appartengono a BNP Paribas, Deutsche Bank, Barclays, HSBC, Société Générale, Crédit Agricole, Santander, Standard Chartered e Commerzbank, importanti istituti che forniscono il credito e la sottoscrizione necessari a mantenere liquide queste aziende.

Oltre a queste banche, i primi cento investitori istituzionali europei detengono più di 1,5 trilioni di dollari in azioni e obbligazioni delle stesse società.

Il rapporto elenca il fondo pensione governativo norvegese Global, Crédit Agricole, Legal & General, Deutsche Bank, Groupe BPCE, Janus Henderson, Barclays, HSBC, Schroders e Nordea come i maggiori investitori istituzionali nelle 104 società ad agosto 2025.

Si segnala inoltre che il fondo norvegese ha disinvestito da 28 società israeliane nei mesi di luglio e agosto di quest'anno.

Inoltre, nell'inchiesta si segnala che questi flussi di capitali sostengono il meccanismo economico che sostiene la presenza illegale di Israele.

Nel report si precisa che le istituzioni finanziarie svolgono un ruolo centrale in questo sistema. Le banche che finanziano o sottoscrivono società coinvolte nella costruzione di insediamenti, nelle demolizioni, nell'estrazione di risorse o nelle tecnologie militari utilizzate nei territori occupati rischiano responsabilità legali per favoreggiamento e complicità in gravi violazioni del diritto internazionale.

Gli organismi delle Nazioni Unite citati dal DBIO hanno ripetutamente affermato che le aziende devono porre fine a tutte le attività legate agli insediamenti israeliani, al muro e a qualsiasi impresa che rafforzi l'occupazione.

La risoluzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) dell'aprile 2025 invita le aziende a "cessare le loro attività" negli insediamenti o ad essi connesse e a ritirarsi per prevenire inevitabili danni ai diritti umani.

La coalizione DBIO conclude che lo smantellamento delle strutture economiche "apparentemente immobili" che sostengono l'occupazione e il genocidio di Israele richiede un disinvestimento coordinato da parte degli Stati, degli enti regolatori e del settore finanziario globale.

Sostiene che solo un disimpegno completo può soddisfare gli obblighi chiariti dalle recenti conclusioni della Corte internazionale di giustizia e delle Nazioni Unite.