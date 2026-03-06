Le “Due Sessioni” di Pechino: la Cina punta su pianificazione e innovazione per guidare la crescita

In un contesto internazionale segnato da instabilità geopolitica, tensioni commerciali e crescente incertezza economica, la Cina rilancia la propria strategia di sviluppo con le cosiddette “Due Sessioni”, l’appuntamento politico annuale che riunisce l’organo legislativo nazionale e il principale organismo consultivo del Paese. Le riunioni, inaugurate a Pechino il 4 marzo, rappresentano uno dei momenti più importanti della vita politica ed economica cinese. Alla sessione inaugurale dell’Assemblea Nazionale del Popolo ha partecipato il presidente Xi Jinping, mentre il premier Li Qiang ha presentato il tradizionale rapporto annuale sull’attività del governo, delineando gli obiettivi economici per il 2026 e le priorità strategiche del prossimo ciclo di sviluppo. Il governo ha fissato per quest’anno un obiettivo di crescita compreso tra il 4,5% e il 5%, un ritmo considerato significativo in un’economia ormai matura e di dimensioni gigantesche. Il dato arriva dopo un 2025 in cui il PIL cinese è cresciuto del 5%, nonostante il rallentamento dell’economia globale e l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche.



Ma il vero focus politico delle sessioni parlamentari riguarda l’avvio del nuovo ciclo di pianificazione economica: il 15° Piano Quinquennale, che guiderà lo sviluppo del Paese tra il 2026 e il 2030. La pianificazione quinquennale rappresenta uno degli strumenti più distintivi del modello di governance cinese. Dal primo piano adottato nel 1953, Pechino ha costruito una strategia di sviluppo graduale e a lungo termine che molti osservatori considerano uno dei fattori chiave della crescita economica cinese. Negli ultimi decenni questo approccio ha accompagnato la trasformazione della Cina da economia emergente a seconda potenza economica mondiale. Il nuovo piano si concentra su alcune direttrici strategiche: innovazione tecnologica, modernizzazione industriale, sviluppo delle infrastrutture e transizione energetica verde. In particolare, il governo intende rafforzare un sistema industriale avanzato basato su manifattura ad alta tecnologia e crescente autonomia nei settori strategici.



Tra le priorità figurano investimenti massicci in semiconduttori, intelligenza artificiale e software industriale, ambiti considerati fondamentali per consolidare la competitività tecnologica della Cina nei prossimi anni. Parallelamente, Pechino punta a rafforzare il mercato interno e a sostenere i consumi domestici, con l’obiettivo di rendere la crescita meno dipendente dalle esportazioni. La leadership cinese insiste anche sul concetto di “sviluppo di alta qualità”, un’espressione ormai centrale nel dibattito economico del Paese. Significa passare da una crescita basata prevalentemente su investimenti e produzione di massa a un modello più avanzato, fondato su innovazione, efficienza energetica e tecnologia. Secondo diversi osservatori internazionali, la resilienza dell’economia cinese deriva anche da questa strategia di pianificazione a lungo termine. Durante il periodo del 14° Piano Quinquennale, il Paese ha registrato progressi significativi in settori tecnologici chiave, rafforzando l’integrazione tra industria e ricerca scientifica. Nonostante le difficoltà del contesto globale, i segnali di vitalità dell’economia cinese restano evidenti. Nel periodo del Capodanno lunare, ad esempio, la spesa turistica domestica è cresciuta sensibilmente, mentre miliardi di spostamenti interni hanno confermato la dinamica del mercato dei consumi. Un altro elemento centrale della strategia di Pechino è il mantenimento di un’economia aperta e integrata con il resto del mondo.



La Cina è oggi uno dei principali partner commerciali per oltre 150 paesi e continua a rappresentare uno dei mercati di importazione più grandi a livello globale. Secondo diverse indagini condotte da camere di commercio straniere nel Paese, molte multinazionali continuano ad aumentare gli investimenti in Cina, segnalando fiducia nelle prospettive del mercato interno e nel ruolo della Cina come hub industriale e tecnologico. In un mondo caratterizzato da crescente instabilità economica e geopolitica, la leadership cinese presenta dunque il proprio modello di pianificazione come una fonte di stabilità e prevedibilità. Con l’avvio del nuovo piano quinquennale, Pechino punta a consolidare la transizione verso un’economia più innovativa, tecnologica e sostenibile. Un percorso che non riguarda solo la crescita interna del Paese, ma che potrebbe avere un impatto significativo anche sugli equilibri economici globali dei prossimi anni.



