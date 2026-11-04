Le infrastrutture collegano i territori, la cultura avvicina i popoli: da Fuzhou la nuova dimensione della Via della Seta

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Al Forum 2026 sulla Cooperazione dei Media della Belt and Road, organizzato congiuntamente dal People’s Daily e dal Governo popolare della provincia del Fujian, rappresentanti di 100 Paesi si confrontano sul futuro della cooperazione internazionale. Al centro del dibattito, il ruolo strategico dell’ASEAN, il dialogo tra civiltà, la responsabilità dei media e le sfide dell’intelligenza artificiale.

di Maylyn López

Fuzhou, Cina — 4 novembre 2026

Le infrastrutture collegano territori. Gli scambi economici creano opportunità. Sono la comunicazione, la cultura e la conoscenza reciproca a trasformare queste connessioni in relazioni durature tra i popoli.

È attorno a questa dimensione della cooperazione internazionale che si sviluppa il Forum 2026 sulla Cooperazione dei Media della Belt and Road, inaugurato il 3 novembre a Fuzhou, nella provincia cinese del Fujian, e proseguito il 4 novembre con incontri dedicati alla cooperazione regionale e agli scambi tra civiltà.

Organizzato congiuntamente dal People’s Daily e dal Governo popolare della provincia del Fujian, il Forum riunisce oltre 200 rappresentanti stranieri provenienti da 100 Paesi e da organizzazioni internazionali e regionali, in rappresentanza di 182 media e istituzioni.

L’appuntamento va oltre il confronto tra professionisti dell’informazione e si inserisce in una riflessione più ampia sul futuro delle relazioni internazionali, sul ruolo dei mezzi di comunicazione e sulla capacità delle società di costruire nuove forme di cooperazione.

L’intelligenza artificiale deve mantenere le persone al centro

Ad aprire i lavori del Forum sullo sviluppo delle civiltà della Via della Seta, il 4 novembre, è stato Ye Zhenzhen, vicepresidente del People’s Daily, che ha richiamato l’attenzione sulle profonde trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale nel mondo dell’informazione e della comunicazione.

Nel suo intervento, Ye Zhenzhen ha sottolineato l’importanza di mantenere le persone al centro dell’innovazione tecnologica, evidenziando il ruolo fondamentale dell’etica, della professionalità e della formazione nell’utilizzo dei nuovi strumenti digitali.

Una riflessione che assume particolare significato in un momento in cui l’intelligenza artificiale sta ridefinendo le modalità di produzione, distribuzione e accesso alle informazioni.

Il progresso tecnologico, in questa prospettiva, deve accompagnarsi allo sviluppo delle competenze umane e alla responsabilità dei professionisti dell’informazione.

La tecnologia può ampliare le possibilità della comunicazione, ma sono le persone, attraverso le proprie competenze, i valori e la capacità di comprendere le differenze, a trasformare l’informazione in conoscenza e la conoscenza in cooperazione.

È in questa relazione tra innovazione e responsabilità umana che si inserisce una delle questioni centrali del Forum: costruire strumenti di comunicazione capaci di favorire il dialogo e la comprensione reciproca tra civiltà.

L’ASEAN e il ruolo strategico della cooperazione regionale

Tra gli elementi di maggiore rilievo del programma figura la centralità dell’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), una delle principali organizzazioni regionali del continente asiatico.

Il Forum comprende infatti la dodicesima edizione del seminario sulla cooperazione tra i media dell’ASEAN, della Cina, del Giappone e della Corea del Sud, un appuntamento che colloca la comunicazione all’interno delle dinamiche di integrazione e dialogo dell’Asia orientale.

La partecipazione del segretario generale dell’ASEAN, Kao Kim Hourn, attraverso un videomessaggio alla sessione del 4 novembre dedicata allo sviluppo delle civiltà della Via della Seta, rafforza il significato internazionale dell’incontro.

La presenza dell’ASEAN assume una rilevanza particolare in un momento in cui il Sud-est asiatico rappresenta uno spazio strategico per gli scambi commerciali, la connettività, la trasformazione tecnologica e le relazioni tra grandi economie.

La cooperazione regionale non riguarda esclusivamente gli accordi economici. Coinvolge la circolazione delle conoscenze, la formazione, gli scambi culturali e la capacità di costruire relazioni tra società caratterizzate da storie, lingue e tradizioni differenti.

In questo contesto, i media svolgono una funzione che supera la trasmissione delle notizie: contribuiscono alla conoscenza reciproca e alla costruzione delle rappresentazioni attraverso le quali i Paesi comprendono le realtà degli altri.

Il dialogo tra l’ASEAN e i suoi partner dell’Asia orientale diventa così una delle dimensioni attraverso cui osservare l’evoluzione della cooperazione internazionale.

Il messaggio del People’s Daily: dalla connettività alla comprensione reciproca

L’impostazione del Forum evidenzia una prospettiva della cooperazione promossa dalla Cina attraverso la Belt and Road Initiative.

Dalla sua presentazione nel 2013, l’iniziativa ha progressivamente ampliato il proprio campo di intervento, affiancando alle infrastrutture e ai collegamenti commerciali programmi di cooperazione culturale, scientifica, educativa e mediatica.

Nel corso del Forum, i rappresentanti delle istituzioni e dei media hanno richiamato l’importanza di raccontare le esperienze di cooperazione, favorire la comunicazione tra i Paesi e contribuire alla comprensione reciproca delle popolazioni.

La dimensione culturale assume, in questa prospettiva, un significato strategico.

Non basta costruire una ferrovia, sviluppare un porto o aprire una nuova rotta commerciale per generare automaticamente comprensione tra le società.

Le infrastrutture possono ridurre le distanze geografiche. La conoscenza reciproca richiede invece processi più complessi, fondati sull’incontro, sulla comunicazione e sulla capacità di riconoscere le differenze.

È proprio in questo passaggio che la cooperazione culturale acquista una dimensione politica e internazionale.

La Via della Seta delle civiltà: una storia di incontri che continua

Il 4 novembre, il Forum sullo sviluppo delle civiltà della Via della Seta ha riportato l’attenzione sulla profondità storica degli scambi tra Oriente e Occidente.

Per oltre duemila anni, le rotte terrestri e marittime della Via della Seta hanno favorito non soltanto la circolazione di merci, ma anche quella di idee, conoscenze, tecniche, tradizioni e pratiche culturali.

Il commercio della seta, delle spezie e di altri prodotti accompagnava relazioni umane che contribuivano a modificare la conoscenza reciproca delle società.

La Via della Seta rappresenta dunque un’esperienza storica di interconnessione, nella quale la dimensione economica si è sviluppata insieme a quella culturale.

Alla sessione inaugurale sono intervenuti Ye Zhenzhen, vicepresidente del People’s Daily, Jiang Erxiong, vicegovernatrice del Fujian, e Kao Kim Hourn, segretario generale dell’ASEAN.

Il confronto ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, delle organizzazioni culturali e dei media internazionali.

Tra i relatori, Lai Jiangnan, direttore del Centro per la Comunicazione e la Cultura della China National Nuclear Corporation; Wei Dawei, vicedirettore del Dipartimento della Cultura e del Turismo dello Heilongjiang; Dávid Bencsik, direttore esecutivo del Gruppo Democratico dei Media dell’Ungheria; Xu Tao, responsabile della ricerca sull’Asia Centrale presso il Centro di Ricerca per lo Sviluppo del Consiglio di Stato cinese; e Ma Li, vicedirettore del Dipartimento della Cultura e del Turismo del Qinghai.

Hanno partecipato inoltre Virginia Granatis, direttrice del quotidiano uruguaiano La República; Jiang Bo, vicepresidente dell’Associazione cinese per la Conservazione dei Monumenti e dei Siti Storici e professore dell’Università di Wuhan; e Yorqui Sánchez, presidente del quotidiano cubano Granma.

La varietà delle provenienze geografiche e delle esperienze professionali testimonia l’ampiezza del confronto: la cooperazione culturale coinvolge realtà istituzionali, accademiche e mediatiche che operano in contesti profondamente differenti.

Dal Fujian al mondo: il valore della Via della Seta Marittima

Una sessione specifica, intitolata Dal Fujian al mondo: scambi tra civiltà e apprendimento reciproco lungo la Via della Seta Marittima, ha approfondito il rapporto tra il patrimonio storico della provincia e le nuove opportunità di cooperazione internazionale.

Il Fujian occupa una posizione significativa nella storia degli scambi marittimi cinesi. I suoi antichi collegamenti commerciali hanno contribuito alla circolazione di merci, conoscenze e tradizioni tra la Cina e altre regioni del mondo.

Al confronto hanno partecipato Liu Yucheng, responsabile della pianificazione generale della Commissione per lo Sviluppo e la Riforma del Fujian; Xiao Changpei, vicedirettore del Dipartimento provinciale della Cultura e del Turismo; Zheng Xudan, presidente dell’Associazione dei cittadini originari del Fujian residenti in Nigeria; e Huang Maoxing, rettore dell’Istituto Jiangxia del Fujian.

La presenza di rappresentanti delle comunità cinesi all’estero introduce un elemento importante: le relazioni internazionali non si sviluppano soltanto attraverso i rapporti tra governi.

Le comunità, le università, le imprese e le organizzazioni culturali partecipano alla costruzione di reti che collegano territori e generazioni.

Il patrimonio della Via della Seta Marittima diventa così una chiave per interpretare il presente, collegando la memoria storica alle nuove forme di mobilità, scambio e collaborazione.

Imprese, università e media: una cooperazione multidimensionale

La partecipazione del mondo imprenditoriale e dell’informazione internazionale amplia ulteriormente la prospettiva del Forum.

Tra i relatori figurano Tang Guangyu, presidente del Consiglio di amministrazione di Baoba Bus Co., Ltd.; Zhang Xiaojun, presidente del Consiglio di amministrazione di Daisi Biotechnology Co., Ltd.; Léo Puguet, presidente e direttore responsabile del quotidiano francese Le Courrier des Cavaliers; Zhao Qing, vicepresidente del Consiglio di amministrazione di Shandong Buchang Pharmaceutical Co., Ltd.; e Jesper Skjær, comproprietario del quotidiano danese Dagbladet København.

La loro presenza evidenzia come la cooperazione contemporanea si sviluppi attraverso una pluralità di settori: comunicazione, ricerca, innovazione, industria, turismo e patrimonio culturale.

L’interconnessione economica, tuttavia, non coincide necessariamente con una maggiore conoscenza reciproca.

Per questo, la dimensione umana degli scambi assume un’importanza fondamentale: sono le persone a trasferire competenze, condividere esperienze e costruire relazioni di fiducia.

Intelligenza artificiale: il futuro della comunicazione richiede responsabilità umana

La trasformazione tecnologica rappresenta un’altra delle grandi questioni affrontate nell’ambito del Forum.

L’intelligenza artificiale sta modificando profondamente il sistema dell’informazione, accelerando la produzione dei contenuti, la traduzione linguistica, l’elaborazione dei dati e la distribuzione delle notizie.

Queste trasformazioni aprono opportunità significative per la cooperazione tra media di Paesi differenti, ma introducono anche nuove responsabilità.

La qualità dell’informazione non può essere misurata esclusivamente attraverso la velocità della sua produzione o la capacità tecnologica di distribuirla.

La verifica delle fonti, la comprensione dei contesti, la responsabilità editoriale e l’etica professionale rimangono elementi essenziali dell’attività giornalistica.

In un ambiente informativo sempre più automatizzato, diventa fondamentale distinguere tra la capacità di generare contenuti e quella di produrre conoscenza.

L’intelligenza artificiale può contribuire a superare barriere linguistiche e facilitare la circolazione delle informazioni. La comprensione delle realtà politiche, sociali e culturali richiede tuttavia interpretazione, esperienza e responsabilità.

La questione non riguarda soltanto il futuro del giornalismo.

Riguarda il rapporto tra tecnologia e società e la capacità delle istituzioni e dei professionisti dell’informazione di accompagnare l’innovazione attraverso criteri etici e competenze adeguate.

La cooperazione tra media e la pluralità delle narrazioni internazionali

Il Forum di Fuzhou pone anche una questione centrale per il sistema dell’informazione globale: chi racconta il mondo e attraverso quali prospettive?

La circolazione internazionale delle notizie è influenzata da rapporti economici, politici, tecnologici e linguistici che incidono sulla visibilità degli eventi e sulle interpretazioni proposte al pubblico.

Ampliare la cooperazione tra organizzazioni mediatiche di Paesi differenti può contribuire a diversificare le fonti, facilitare l’accesso alle esperienze locali e favorire una conoscenza più articolata delle trasformazioni internazionali.

La pluralità informativa, tuttavia, non si realizza semplicemente moltiplicando i canali di comunicazione.

Richiede indipendenza professionale, capacità critica, verifica dei fatti e disponibilità al confronto tra interpretazioni differenti.

La cooperazione tra media acquista valore quando permette ai giornalisti di accedere direttamente alle realtà che raccontano, incontrare interlocutori diversi e superare la dipendenza da rappresentazioni costruite a distanza.

In questo senso, gli scambi professionali e le iniziative di collaborazione internazionale possono contribuire alla costruzione di una conoscenza più approfondita delle società.

Dalla cooperazione economica alla costruzione delle relazioni umane

Il Forum di Fuzhou restituisce una prospettiva della Belt and Road nella quale la dimensione materiale della connettività si affianca a quella culturale e comunicativa.

La sfida non consiste soltanto nell’aumentare il numero dei collegamenti tra Paesi, ma nel comprendere quale qualità di relazioni questi collegamenti siano in grado di generare.

Le infrastrutture possono favorire il commercio. Gli investimenti possono creare nuove opportunità di sviluppo. La tecnologia può accelerare la comunicazione.

Nessuno di questi elementi garantisce, da solo, la comprensione reciproca.

La storia della Via della Seta dimostra che le relazioni tra civiltà si sono sviluppate attraverso incontri, scambi, adattamenti e processi di apprendimento reciproco.

Oggi, in un contesto internazionale attraversato da profonde trasformazioni geopolitiche e tecnologiche, questa dimensione assume una nuova rilevanza.

Il dialogo tra culture non elimina le differenze né le divergenze di interesse tra i Paesi. Può però creare condizioni più favorevoli alla conoscenza, alla cooperazione e alla gestione delle relazioni internazionali.

È in questa prospettiva che il ruolo dei media, delle università, delle imprese e delle organizzazioni culturali diventa parte integrante della cooperazione contemporanea.

Le infrastrutture collegano i territori. Gli scambi economici creano opportunità. La comunicazione e la cultura costruiscono relazioni che possono attraversare generazioni.

Perché il futuro della cooperazione internazionale non dipenderà soltanto da quanto saremo capaci di collegare il mondo, ma da quanto sapremo avvicinare i popoli che lo abitano.