Le politiche migliorate per il rimborso fiscale rendono più semplice lo shopping in Cina per i visitatori internazionali

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di Wang Guan, Ouyang Jie, Quotidiano del Popolo

La Cina ha introdotto una nuova serie di miglioramenti alla sua politica di rimborso dell'imposta sugli acquisti per i viaggiatori in partenza, offrendo ai visitatori stranieri un'esperienza di shopping più fluida e senza intoppi.

Dal 1° luglio sono entrate ufficialmente in vigore misure chiave dell'iniziativa "Departure Tax Refund 2.0" (Rimborso fiscale alla partenza 2.0), tra cui una procedura di rimborso completamente digitale e controlli a campione per le richieste di importo contenuto; tali misure snelliscono ulteriormente le pratiche di rimborso e migliorano l'esperienza complessiva di acquisto per i visitatori provenienti dall'estero.

Il 1° luglio, presso lo sportello per il rimborso fiscale del Terminal 3 dell'Aeroporto Internazionale di Beijing Capitale, il viaggiatore rumeno David ha completato tutte le formalità in pochi minuti, semplicemente mostrando un codice QR dedicato al rimborso.

"In passato, dovevo conservare le fatture cartacee e i moduli per il rimborso fiscale per tutta la durata del viaggio. La loro emissione richiedeva tempo e temevo sempre di perderli", ha raccontato.

Durante il suo recente soggiorno a Beijing, David ha acquistato un orologio da polso. Presso il punto vendita abilitato al rimborso, ha scansionato un codice QR per generare un modulo elettronico per la pratica. Al momento della partenza, ha semplicemente mostrato lo stesso codice QR per la verifica doganale in aeroporto. L'intero processo è stato gestito tramite un unico codice QR, rendendo la procedura comoda e priva di complicazioni.

In passato, i viaggiatori provenienti dall'estero temevano spesso di smarrire i moduli per il rimborso fiscale, di perdere le ricevute o di dimenticare di ottenere il timbro doganale obbligatorio. Con il nuovo sistema, è sufficiente scansionare un codice QR tramite il browser del proprio cellulare dopo l'ingresso in Cina e inserire una sola volta i dati identificativi. Si ottiene così un codice QR personale per il rimborso fiscale alla partenza, utilizzabile su tutto il territorio nazionale.

Il codice QR può essere scansionato presso qualsiasi negozio aderente al servizio di rimborso fiscale o in qualsiasi punto di partenza del Paese. I viaggiatori possono inoltre utilizzarlo per accedere a moduli di rimborso e fatture in formato elettronico, nonché per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle pratiche di rimborso, rendendo l'intero processo completamente digitale, trasparente e tracciabile.

Questo sistema "paperless" ha trasformato anche le procedure per i rivenditori aderenti.

"Durante i periodi di maggiore affluenza, i clienti dovevano spesso fare la fila anche solo per ottenere i moduli cartacei per il rimborso fiscale", ha raccontato un addetto di un punto vendita Lawson abilitato al rimborso fiscale presso l'aeroporto internazionale di Beijing Capitale.

"Ora ci limitiamo a scansionare il codice QR dei clienti tramite il sistema online per acquisire i dati identificativi in ??formato elettronico, generare automaticamente la richiesta di rimborso digitale e inviarla direttamente ai loro telefoni. Niente più compilazione manuale, stampe o attese. I clienti passano molto meno tempo in coda e noi non dobbiamo più installare stampanti aggiuntive", ha spiegato l'addetto.

Un'altra importante novità normativa è l'introduzione di un sistema di controlli a campione per le richieste di rimborso fiscale relative ad acquisti di basso valore.

La mattina del 1° luglio, diversi viaggiatori internazionali attendevano in modo ordinato presso lo sportello per il rimborso fiscale ai viaggiatori in partenza al porto di Futian, a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, Cina meridionale. Yang Liqin, un viaggiatore proveniente dalla Regione ad Amministrazione Speciale di Hong Kong che fa spesso la spola tra Shenzhen e Hong Kong, ha completato senza intoppi la procedura di rimborso dopo aver acquistato una videocamera con stabilizzatore intelligente (gimbal), ricevendo un rimborso di circa 530 yuan (77,98 dollari).

"Oggi non sono stato selezionato per un controllo fisico in loco, quindi l'intera procedura ha richiesto solo pochi minuti", ha affermato Yang. "La nuova normativa rende ancora più semplice per noi acquistare prodotti cinesi di alta qualità".

In base alla nuova normativa, entrata in vigore il 1° luglio, le richieste di rimborso fiscale per acquisti di valore inferiore a 10.000 yuan sono soggette a controllo fisico solo a campione. Le richieste pari o superiori a 10.000 yuan continuano invece a essere sottoposte a un controllo fisico obbligatorio, articolo per articolo.

"Il sistema di controlli a campione adotta un approccio basato sul rischio per ottimizzare le procedure di rimborso fiscale", ha spiegato Sun Yiming, vicedirettore della sezione di controllo bagagli presso la divisione di vigilanza postale e corrieri espressi della Dogana di Shenzhen.

"La maggior parte dei turisti che richiedono rimborsi di importo contenuto non deve più fare la fila per un controllo fisico solo per ottenere rimborsi pari a poche centinaia o addirittura poche decine di yuan. Chi non viene selezionato può procedere rapidamente alla fase successiva, mentre personale dedicato assiste i viaggiatori scelti per il controllo, garantendo un processo ordinato ed efficiente che migliora notevolmente l'esperienza di rimborso fiscale", ha dichiarato Sun al Quotidiano del Popolo.

Questi aggiornamenti normativi hanno reso lo shopping in Cina molto più interessante per i visitatori provenienti dall'estero.

Dopo aver visitato alcune rinomate attrazioni a Dalian, nella provincia del Liaoning, Cina nord-orientale, la turista russa Marina è rimasta colpita dalla grande varietà di prodotti locali, tra cui confezioni regalo di cetrioli di mare, intagli artigianali in madreperla e peluche a forma di foca maculata.

"La procedura di rimborso è stata molto semplice e il denaro è stato accreditato immediatamente", ha affermato. "Ora vorrei acquistare altri prodotti culturali e creativi da regalare a familiari e amici".

Grazie alla progressiva attuazione della politica di rimborso dell'IVA per i turisti in partenza, il numero di negozi aderenti all'iniziativa continua a crescere su tutto il territorio nazionale, accompagnato da un assortimento di merci sempre più ricco. L'ampia varietà di prodotti offre un'esperienza di shopping più gratificante per i visitatori internazionali, mentre servizi di rimborso fiscale snelli garantiscono alle attività commerciali un flusso costante di acquirenti stranieri.

"Il flusso di clienti è raddoppiato da quando, ad aprile, siamo diventati un punto vendita abilitato al rimborso immediato dell'IVA", ha dichiarato il responsabile di un negozio Adidas Originals situato in un centro commerciale della municipalità di Chongqing, nella Cina sud-occidentale. Le vendite effettuate tramite il programma di rimborso immediato dell'imposta rappresentano ora circa il 6% del fatturato totale del negozio.

Dall'inizio dell'anno, Chongqing ha continuato a potenziare i propri servizi di rimborso dell'IVA per i viaggiatori in partenza, aggiungendo 73 esercizi commerciali aderenti e portando il totale cittadino a 363.

"Abbiamo inoltre istituito punti di servizio centralizzati per il rimborso immediato dell'IVA nelle principali aree commerciali frequentate dai visitatori internazionali, tra cui Jiefangbei, Chaotianmen, Guanyinqiao e il MixC", ha affermato Li Lin, vicedirettore dell'ufficio per la gestione dei rimborsi fiscali all'esportazione dell'ufficio delle imposte di Chongqing.

"Inoltre, Chongqing sta partecipando a programmi pilota con diverse province per consentire il riconoscimento reciproco dei rimborsi immediati dell'IVA tra le varie regioni. In futuro, continueremo ad aumentare il numero di esercenti aderenti, ad ampliare la gamma di prodotti disponibili e a creare modalità di rimborso più comode per i visitatori provenienti dall'estero", ha aggiunto Li.

Turisti stranieri acquistano prodotti culturali in un negozio a Beijing. (Foto/Hu Qingming)

Turisti stranieri provano degli smartphone presso il flagship store del colosso tecnologico cinese Huawei, situato in Nanjing Road a Shanghai. (Foto/Li Baoyang)