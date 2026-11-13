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Le roccaforti sotterranee dell'Iran: come le sue "città missilistiche" sopravvivono ai bombardamenti

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Le roccaforti sotterranee dell'Iran: come le sue "città missilistiche" sopravvivono ai bombardamenti

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L'Iran dispone di un'ampia rete di basi militari sotterranee, comunemente definite "città missilistiche", ovvero strutture scavate all'interno delle montagne e delle formazioni rocciose che accolgono riserve di missili balistici, piattaforme di lancio, magazzini e centri logistici.

Nonostante Teheran diffonda da tempo riprese video di questi impianti, risulta complesso valutarne con esattezza le reali dimensioni. Stando ad alcune analisi condotte tramite immagini satellitari e fonti aperte, il Paese conta all'incirca trenta siti di lancio per missili balistici dislocati in diverse aree del territorio nazionale, la maggioranza dei quali si trova nel sottosuolo.

Questi complessi, gestiti dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, non sono agglomerati urbani sotterranei nel senso tradizionale della parola, ma autentiche roccaforti militari concepite per mettere al riparo l'arsenale strategico nazionale da eventuali incursioni aeree.

La collocazione territoriale di tali installazioni risponde a una precisa tattica di dispersione, pensata per impedire che un singolo bombardamento possa mettere fuori uso in un solo colpo l'intero apparato missilistico del Paese. Proprio la settimana scorsa, i Pasdaran hanno evidenziato come l'Iran stia realizzando infrastrutture militari ipogee capaci di assicurare la fabbricazione e la conservazione degli armamenti persino durante intensi raid aerei.

A questo proposito, il portavoce Hossein Mohebbi ha chiarito che gli impianti destinati alla produzione di missili e droni sono stati trasferiti in tempi rapidi dalla superficie a siti sotterranei. A detta di Mohebbi, tale scelta permette a Teheran di proseguire senza sosta nella fabbricazione di nuovi vettori, proprio mentre gli avversari ritengono che le riserve iraniane si stiano avviando all'esaurimento.

 

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