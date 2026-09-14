L'emendamento del Governo Meloni che impedisce alle nuove forze di entrare in Parlamento

di Andrea Zhok*

b) poter pagare dei certificatori su tutti i territori (c'è un ovvio limite a quanto si può chiedere come "volontariato" a un avvocato o un notaio amico - e se non sei già un insider difficilmente puoi ricorrere a consiglieri comunali, regionali o parlamentari per certificare.)



Altrimenti da qui all'eternità chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori.