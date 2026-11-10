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«León XIV ha parlato con la voce di chi ha denunciato l’ipocrisia di Milei»: editoriale di Víctor Hugo Morales

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«León XIV ha parlato con la voce di chi ha denunciato l’ipocrisia di Milei»: editoriale di Víctor Hugo Morales

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di Victor Hugo Morales - Pagina|12

 

Il governo si trincera in un cinismo che coltiva come se fosse una virtù. Milioni di persone, accogliendo i messaggi del Papa, hanno segnalato che la sfacciataggine di questo esecutivo non riesce a celare l’immenso danno provocato dalla crudeltà della sua gestione.

Il Papa ha dato voce a quanti denunciano da tempo l’ipocrisia di Milei. La novità risiede nel fatto che la forza delle sue parole possiede un peso ben superiore alle deboli proteste di chi, come noi, si esprime quotidianamente – noi, che il governo liquida come del tutto irrilevanti.

L’umanità invocata dal Santo Padre rappresenta un appello accorato, emerso inizialmente in risposta alla 'Ley Bases' (la cosiddetta "legge omnibus"). Nel frattempo, l’insensibilità mostrata verso le persone con disabilità costituisce una ferita costante, un tormento quotidiano. Milioni di famiglie vivono nell’incertezza, prigioniere di salari miseri; si pensi, in particolare, alla falla strutturale del "Salario minimo, vitale e dignitoso" ('Salario Mínimo, Vital y Móvil'), che, nei fatti, si limita al solo aspetto del "minimo", ignorando tutto il resto.

L’invito a una coscienza etica nell’ambito della scienza e della tecnologia è risuonato attraverso i microfoni, lungo le strade e nelle piazze. Porre l’umanità al centro – in netta contrapposizione all’egoismo delle classi dirigenti – è divenuto un elemento cardine del linguaggio politico di chi porta con sé, al contempo, la lotta e la speranza.

Alleviare la sofferenza dei più vulnerabili è un imperativo morale; un imperativo che chi governa, tra risate beffarde, ha fanaticamente mancato di rispettare.

Quando "Leone XIV" diventerà, col tempo, un caro ricordo, la sua voce continuerà a risuonare nella vita del popolo argentino, indissolubilmente legata alla causa degli abbandonati.

Certo, questo non cambierà la perfidia con cui i veri detentori del potere manovrano i loro burattini: quei buffoni che, con la loro retorica logora, ci distolgono dalle ingiustizie che da sempre affliggono il mondo.

Milei resterà Milei; non può essere altro che questo.

Eppure, mentre entriamo nel primo anno del resto della vita degli argentini di oggi, ciò che "Leone" ci lascia in eredità è la ferma convinzione che, entro il 2027, qualcosa cambierà. Affronteremo l'immediato futuro mano nella mano con il Papa.

Il mea culpa di questi ultimi anni si trasformerà in una promessa di cambiamento: un vade retro nei confronti del neoliberismo. Una preghiera per la pace e l'armonia è possibile solo se respingiamo l'odio, la volgarità dell'avidità e lo scandalo dell'ingiustizia. Amen.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

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