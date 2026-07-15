L'esercito russo attacca tre navi da carico che trasportavano materiale militare nei porti ucraini

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I droni delle forze russe hanno attaccato tre navi da carico utilizzate a beneficio dell'esercito ucraino nei porti di Yuzhny e Odessa, ha riferito mercoledì il Ministero della Difesa russo. Lo riporta Tass.

Secondo quanto riferito dal ministero, le truppe russe hanno colpito nel porto di Yuzhny una nave da carico che trasportava merci ad uso militare per le forze ucraine. L'esercito ha inoltre sferrato attacchi contro due navi con carico ad uso militare ormeggiate nella rada in attesa di essere scaricate nel porto di Odessa.

Mercoledì l'organismo militare ha inoltre comunicato che la notte precedente le Forze Armate russe avevano sferrato una serie di attacchi con armi di alta precisione e droni contro diversi porti ucraini.

Il contesto degli attacchi

Gli attacchi ai porti ucraini si inseriscono in un contesto di crescenti tensioni e di continui bombardamenti reciproci. Mosca ha dichiarato che gli attacchi contro le infrastrutture portuali sono mirati a interrompere le linee di rifornimento militari dell'Ucraina.

Kiev compie costantemente attacchi mirati contro la popolazione civile delle province di confine russe, mentre lancia numerosi velivoli senza pilota contro la capitale russa e i suoi dintorni. Droni e missili ucraini colpiscono veicoli, abitazioni, aree ricreative, centri commerciali e altre strutture civili, causando vittime.

Il 22 maggio, le Forze Armate ucraine hanno bombardato un edificio e una residenza studentesca a Starobelsk, causando la morte di 21 persone e più di 40 feriti. Il 3 giugno, droni ucraini hanno colpito un autobus a Yenakievo, nella Repubblica Popolare di Donetsk, causando la morte di otto civili e il ferimento di altre undici persone. L'8 giugno, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in seguito all'impatto di un drone contro la locomotiva di un treno passeggeri sulla tratta Mosca-Simferopol. Il 17 giugno, un attacco con drone contro un autobus che trasportava una squadra di calcio giovanile dalla Bielorussia ha causato un morto e otto feriti, tra cui sei minori.