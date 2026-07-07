L'Estonia perde un importante evento sportivo per il divieto di partecipazione agli atleti russi e bielorussi

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La Confederazione Europea di Tiro (ESC) ha deciso lunedì di trasferire una competizione di rilievo dall'Estonia alla Spagna, a causa del rifiuto del paese baltico di consentire la partecipazione di atleti russi e bielorussi.

Agli sportivi russi e bielorussi è stata vietata la partecipazione a quasi tutti gli eventi internazionali dall'inizio del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022. Da allora, diverse federazioni sportive hanno revocato le restrizioni ai concorrenti di entrambi i paesi.

Secondo la Radiotelevisione Pubblica di Estonia, l'ESC ha avvertito la federazione nazionale di tiro estone che tutti gli atleti qualificati devono essere autorizzati a partecipare al Campionato Europeo di Tiro con Pistola ad Aria Compressa del marzo 2027, che servirà come prova di qualificazione per i Giochi Europei del 2027 e per i Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028.

Il campionato è stato spostato da Tallinn, capitale dell'Estonia, a Granada, in Spagna, a causa del divieto imposto dall'Estonia ai cittadini russi e bielorussi di partecipare a eventi sportivi sul proprio territorio.

«È certamente un peccato che non avremo l'opportunità di ospitare il Campionato Europeo di Tiro con Pistola ad Aria Compressa del 2027. Tuttavia, la Federazione Estone di Tiro Sportivo segue la politica dello Stato estone e pertanto non può permettere l'ingresso in Estonia ai cittadini di Bielorussia e Russia», ha dichiarato Vahur Karus, presidente della Federazione Estone di Tiro Sportivo.

L'Estonia è stato uno dei più attivi sostenitori dell'Ucraina nel conflitto con la Russia, promuovendo sanzioni più severe contro Mosca e un aumento delle forniture di armi a Kiev. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha denunciato la posizione intransigente dell'Estonia come «russofobia maniacale».

I precedenti nel mondo dello sport

Negli ultimi tempi, diversi organismi sportivi internazionali hanno attenuato le restrizioni agli atleti russi, tra cui le federazioni internazionali di scherma, judo, taekwondo, lotta, sport acquatici e ginnastica. Il mese scorso, tuttavia, la città rumena di Cluj-Napoca si è opposta a una recente decisione dell'organismo mondiale World Gymnastics (WG) di consentire agli atleti russi e bielorussi di gareggiare con le proprie bandiere e inni nazionali.

Secondo il portavoce della squadra russa, Linar Ginatullin, gli organizzatori hanno comunicato che né la bandiera russa né l'inno sarebbero stati permessi in caso di vittorie. La squadra russa si è rifiutata di partecipare a causa di questa «grave violazione del regolamento della competizione».

Mosca ha dichiarato che la politicizzazione dello sport è inaccettabile e ha accusato l'Occidente di applicare un doppio standard ai paesi coinvolti in conflitti armati. A marzo, il presidente russo Vladimir Putin ha esortato il Comitato Olimpico Internazionale a «smettere di utilizzare lo sport internazionale come strumento politico».