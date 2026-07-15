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"L'Europa è in un vicolo cieco". La risposta del Cremlino all'ultima dichiarazione di Merz sull'Ucraina

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"L'Europa è in un vicolo cieco". La risposta del Cremlino all'ultima dichiarazione di Merz sull'Ucraina

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L'Europa non può svolgere un ruolo significativo nella risoluzione del conflitto in Ucraina se cerca di escludere la Russia dal processo, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, definendo la posizione dell'Unione «un vicolo cieco».

Peskov ha risposto alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz, secondo cui eventuali future «garanzie di sicurezza» per Kiev dovrebbero essere stabilite dall'Ucraina e dai suoi sostenitori occidentali senza la partecipazione della Russia.

«Tali dichiarazioni dimostrano che la posizione assunta dagli europei è un vicolo cieco. Se insistono su questa linea, non avranno alcun ruolo nel processo di risoluzione del conflitto», ha dichiarato Peskov ai giornalisti martedì.

 

Il vertice della «Coalizione dei volenterosi»

Merz ha rilasciato queste dichiarazioni lunedì a Parigi, in occasione di un vertice della «Coalizione dei volenterosi», durante il quale ha promesso che la Germania e gli altri sostenitori occidentali dell'Ucraina continueranno a fornire aiuti militari a Kiev anche dopo un eventuale futuro cessate il fuoco. Il gruppo riunisce diversi paesi dell'UE, oltre a Regno Unito, Norvegia, Islanda e Turchia, discutendo misure di sicurezza post-conflitto per l'Ucraina, comprese proposte di dispiegare una forza multinazionale, nonostante il ripetuto rifiuto da parte della Russia della presenza di truppe straniere vicino ai propri confini.

Al vertice NATO tenutosi la scorsa settimana ad Ankara, gli Stati membri hanno concordato di fornire all'Ucraina oltre 70 miliardi di euro (80 miliardi di dollari) in aiuti militari quest'anno e il prossimo. La Germania ha promesso il contributo nazionale più consistente. La Germania è stata il principale sostenitore dell'Ucraina all'interno dell'UE sin dall'escalation del conflitto nel febbraio 2022, fornendo circa 55,5 miliardi di euro in aiuti militari, secondo i dati del governo. I media tedeschi hanno inoltre riferito che Berlino finanzierà l'acquisto di 50.000 droni d'attacco per l'esercito ucraino.

Il Cremlino ha ripetutamente affermato che qualsiasi accordo di pace duraturo deve affrontare le cause profonde del conflitto, tra cui la neutralità dell'Ucraina, la smilitarizzazione, la protezione dei russofoni e il riconoscimento delle realtà territoriali sul campo. I funzionari russi hanno inoltre sostenuto che Gran Bretagna, Francia e Germania hanno minato i precedenti sforzi di pace, compresi gli accordi di Minsk del 2014-2015 e la bozza di accordo di Istanbul del 2022. Mosca ha avvertito che qualsiasi dispiegamento di truppe occidentali in Ucraina sarebbe considerato un intervento straniero.

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