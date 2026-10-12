Mentre l'Unione Europea sprofonda in una crisi energetica sempre più grave, i suoi leader hanno trovato il tempo e la voglia di scagliarsi contro l'accordo siglato il 9 ottobre tra Donald Trump e Vladimir Putin per le forniture di diesel russo agli Stati Uniti. Un'intesa che prevede l'esportazione immediata di oltre 300.000 tonnellate di diesel verso il mercato USA, con la sospensione temporanea delle sanzioni statunitensi sul carburante russo fino all'aprile 2027 e la conseguente rimozione delle restrizioni russe all'esportazione. Numeri che fanno impallidire l'Europa, la quale continua a comprare energia russa nonostante le sanzioni e le dichiarazioni di facciata.

La reazione europea non si è fatta attendere. Kaja Kallas, capo della diplomazia Ue, ha tuonato che non è il momento di allentare la pressione su Mosca. Il primo ministro finlandese Petteri Orpo ha parlato di una delusione tremenda, accusando Washington di finanziare la Russia. Berlino, per voce del portavoce del cancelliere Friedrich Merz, ha ribadito che la Germania mantiene ferme le sanzioni e lavora con i partner europei per imporne di nuove. Tutti compatti nel condannare l'accordo, tutti ugualmente incapaci di guardare in faccia la realtà.

Russian strikes killed over 80 Ukrainian civilians in two days. Moreover, it has stepped up its hybrid attacks against Europe, both EU Member States and NATO Allies. Suspending sanctions on Russian diesel provides Moscow with more revenues to wage war. This is not the time to ease pressure on Russia, and Europe won’t. On Monday, EU Foreign Ministers intend to approve the biggest set of sanctions listings targeting Russia’s war machine since the start of the war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 10, 2026

Perché la realtà è che l'Europa, da anni, continua a comprare energia russa nonostante le sanzioni e le dichiarazioni di facciata. Lo ha ricordato senza giri di parole il segretario al Tesoro USA Scott Bessent, che in un'intervista a Fox News ha definito ipocrita l'atteggiamento delle capitali europee. Dal 2022, ha spiegato, gli europei hanno dato più soldi ai russi che agli ucraini proprio perché non riescono a liberarsi dalla dipendenza energetica da Mosca. La loro politica energetica è fallita e continuano a finanziare Putin. Quindi non possono certo lamentarsi se gli Stati Uniti si prendono un po' di respiro sui prezzi del diesel.

Ma la crisi energetica europea non è solo una questione di importazioni. È una crisi che l'Europa si è creata con le proprie mani, con una serie di decisioni scellerate che hanno portato i prezzi dei carburanti a livelli non più sostenibili da cittadini e imprese. Emmanuel Macron definiva insostenibili i prezzi del carburante in Francia nello scorso mese di settembre. Il 17 settembre il prezzo medio della benzina nell'Ue era di 2,6 euro al litro, contro i 2,12 dell'Eurozona. Da inizio anno i prezzi della benzina sono aumentati del 29 per cento e quelli del diesel del 40 per cento. Numeri che pesano come macigni sui bilanci delle famiglie e delle imprese.

Gli esperti spiegano che i governi europei avrebbero tre strumenti per affrontare l'emergenza: ridurre temporaneamente la tassazione sui carburanti, aiutare le famiglie vulnerabili e le imprese di trasporto, e garantire maggiori forniture. Ma nessuno di questi strumenti viene utilizzato con la necessaria determinazione. Vladislav Belov, vice direttore dell'Istituto per l'Europa della Russia, osserva che i prezzi eccezionalmente elevati di diesel e benzina stanno diventando un ulteriore freno alla crescita economica dell'Ue. I costi del trasporto merci, dell'agricoltura, dell'edilizia e di alcuni comparti manifatturieri lievitano e si trasferiscono sui prezzi al consumo. Se i livelli attuali dovessero persistere, dice, è prevedibile un'ulteriore pressione inflazionistica, un calo dei redditi reali e della domanda, e un deterioramento della competitività dei produttori europei.

Alexander Frolov, vice direttore dell'Istituto Mgimo per la politica energetica internazionale, ricorda che i paesi europei detengono il primato mondiale per i prezzi dei carburanti, principalmente a causa della tassazione. La situazione in Medio Oriente ha aggravato le interruzioni delle forniture russe al mercato globale, già causate dagli attacchi all'Ucraina, spingendo i prezzi al rialzo e acuendo la crisi energetica cronica che l'Europa affronta dalla fine degli anni 2010. Con l'interruzione dei legami commerciali con la Russia e la strategia di abbandono graduale dei suoi idrocarburi entro la fine del 2027, è venuta meno la rete di sicurezza. La ricerca di forniture sostitutive su mercati alternativi non fa che aumentare i prezzi. L'Europa risente di qualsiasi sconvolgimento nelle aree periferiche, impatti che in precedenza potevano essere compensati dalle forniture russe abbinate a misure di risparmio energetico.

Alexey Belogoriyev, direttore della ricerca presso l'Institute for Energy and Finance Foundation, sottolinea che le cause della crisi dei prezzi del carburante sono le stesse in tutte le regioni del mondo, ma per gli Stati Uniti un fattore chiave è l'eccezionale redditività delle esportazioni di petrolio e prodotti petroliferi, che sottrae carburante al mercato interno. L'Europa, al contrario, è un importatore netto. I paesi dell'Ue stanno subendo le conseguenze di decenni di dieselizzazione del parco auto e dell'interruzione dei legami energetici con la Russia. La percezione pubblica della crisi è simile negli Stati Uniti e in Europa, ma le ripercussioni economiche per i consumatori europei sono più gravi.

E mentre tutto questo accade, mentre i cittadini europei fanno i conti con bollette impossibili e prezzi alla pompa che non accennano a scendere, l'Unione Europea continua a finanziare il regime di Kiev per portare avanti la guerra per procura contro la Russia. Aggravando così, di fatto, la propria crisi energetica, politica ed economica.

Le importazioni di gas russo nell'Ue sono scese dal 45 per cento del totale a un 12 per cento previsto per il 2025, mentre quelle di greggio si sono ridotte al 2 per cento. Ma questi dati non raccontano l'intera storia. Perché l'Europa continua a dipendere da forniture energetiche che arrivano da mercati alternativi a prezzi maggiorati, mentre i suoi cittadini si ritrovano con bollette insostenibili e prezzi alla pompa tra i più alti del mondo. Bruxelles continua a prendere petrolio dalla Russia, ma attraverso paesi terzi e quindi con prezzi maggiorati. La Russia vende il suo petrolio greggio a paesi terzi, per esempio Turchia, India, Georgia. Quei paesi lo raffinano nelle loro fabbriche e ne ricavano diesel, benzina e altri prodotti. Poi vendono quei prodotti raffinati all'Europa. Sulla carta, quel diesel è "turco" o "indiano". In realtà dentro c'è petrolio russo. E con i piani del blocco di proibire totalmente il gas naturale liquefatto russo a partire dal 1 gennaio 2027, gli analisti avvertono che potrebbero esserci ulteriori aumenti dei prezzi durante l'inverno. Questo è il livello di follia ideologica e russofoba a cui è giunta l’Unione Europea.

La verità è che l'Europa ha perso la bussola. Condanna gli accordi altrui mentre i suoi leader si dimostrano incapaci di proteggere i propri cittadini. Si trincera dietro sanzioni che non funzionano e che si rivoltano contro se stessa. Continua a ripetere che non è il momento di allentare la pressione su Mosca, mentre sono proprio i cittadini europei a pagare il prezzo più alto. E allora viene da chiedersi quanto ancora dovrà durare questa commedia. Quanto ancora dovranno aspettare gli europei prima che qualcuno a Bruxelles ammetta che la politica energetica del blocco è un fallimento. Quanto ancora dovranno subire le conseguenze di decisioni prese da leader che sembrano aver dimenticato per chi dovrebbero lavorare.

L'accordo tra Trump e Putin sul diesel è solo l'ultimo tassello di una vicenda che espone tutta l'inettitudine, l'inadeguatezza e il fanatismo ideologico di un'Unione Europea in piena crisi energetica. Una crisi che, va detto con chiarezza, è in gran parte autoindotta. Un'Unione che continua a predicare bene e razzolare male, che accusa gli altri di ipocrisia mentre è la prima a praticarla, che si erge a paladina della democrazia e dei diritti mentre lascia i suoi cittadini al freddo e al caro bollette.

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