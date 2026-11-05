L'Europa delle sanzioni e del riarmo deindustrializza la Germania. La Cina pianifica e avanza

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La crisi dell’industria automobilistica tedesca non è più un campanello d’allarme più o meno serio, ma una vera e propria emergenza industriale conclamata. Il settore che per decenni ha rappresentato il simbolo della potenza economica della Germania, sinonimo di eccellenza tecnologica e capacità manifatturiera, sta attraversando una delle fasi più difficili della sua storia. Ormai ridotto al collasso. E mentre Berlino fa i conti con chiusure, licenziamenti e perdita di competitività, la Cina consolida la propria leadership nella mobilità elettrica, dimostrando i risultati di una strategia industriale di lungo periodo frutto della pianificazione socialista.

L'ultimo segnale arriva da Schaeffler, storico produttore tedesco di componenti automobilistici, che ha annunciato un nuovo piano di ristrutturazione. Il gruppo intende tagliare 3.460 posti di lavoro in Europa, di cui circa 2.660 in Germania, e chiudere cinque stabilimenti, quattro dei quali sul territorio tedesco: Dortmund, Morbach, Berlino e Schwalbach. Una decisione che si inserisce in una lunga sequenza di annunci analoghi e che restituisce la dimensione di un declino ormai strutturale.

I numeri sono impietosi. Alla fine di giugno 2026, l'industria automobilistica tedesca occupava 691.500 persone, 42.300 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con una contrazione del 5,8%. Ancora più pesante la situazione per i produttori di componentistica, dove l'occupazione è diminuita del 7,6%. Dal 2024 alla metà del 2026, secondo uno studio di RSM Ebner Stolz, sono state avviate 333 procedure fallimentari tra i fornitori tedeschi di componenti automobilistici.

La lista delle aziende coinvolte è impressionante. Volkswagen ha concordato con il sindacato IG Metall il taglio di oltre 35.000 posti entro il 2030, mentre Bosch ha annunciato circa 13.000 esuberi. ZF, Ford, Porsche, Audi, Daimler Truck e Mahle hanno tutte avviato programmi di ridimensionamento. A queste si aggiungono una serie di aziende più piccole, tra fallimenti, chiusure di stabilimenti e trasferimenti produttivi. Secondo le stime della società di consulenza Roland Berger, entro il 2030 il settore potrebbe perdere altri 200.000 posti di lavoro.

Non si tratta soltanto di una crisi congiunturale. Il problema è che il modello industriale tedesco, costruito attorno alla centralità del motore endotermico e a una posizione di dominio tecnologico consolidata nel tempo, non è riuscito ad adattarsi alla trasformazione dell'automotive. La rivoluzione dell'auto elettrica ha cambiato le regole del gioco, ma i grandi gruppi tedeschi hanno sottovalutato la portata del cambiamento, continuando a confidare in un vantaggio competitivo che nel frattempo si andava erodendo. Tutto questo mentre Berlino masochisticamente rinunciava all’energia a basso costo garantita dalla Russia, applicava politiche di neoliberismo selvaggio e al contempo spingeva e continua a spingere per il confronto bellico contro la Russia. Una follia totale.

Gli analisti individuano ancheo nella presunzione uno dei fattori decisivi del ritardo. Mentre Tesla e soprattutto i produttori cinesi ripensavano radicalmente i processi produttivi, investendo in nuove tecnologie, batterie, software e automazione, le case tedesche procedevano con tempi molto più lunghi e strutture industriali meno flessibili. Per sviluppare un nuovo modello, i costruttori tedeschi impiegano mediamente tra 48 e 60 mesi, contro i 18-24 mesi necessari ai concorrenti cinesi. Anche nell'utilizzo degli impianti emerge il divario: nel 2025 gli stabilimenti automobilistici tedeschi lavoravano mediamente al 60% della capacità, ben al di sotto del 75-80% necessario per garantire una redditività adeguata.

Il mercato cinese racconta meglio di qualsiasi altra statistica il ribaltamento degli equilibri. Nel 2020 le automobili tedesche rappresentavano il 25% delle vendite in Cina. Oggi la quota è scesa al 12%, mentre i consumatori cinesi scelgono sempre più spesso marchi nazionali. Parallelamente, le automobili cinesi stanno conquistando anche il mercato europeo: nella prima metà del 2026 hanno raggiunto una quota del 9%, contro appena lo 0,6% di cinque anni prima.

Il sorpasso non è casuale. Pechino ha compreso che la transizione verso la mobilità elettrica non poteva essere affrontata limitandosi a sostituire un motore a combustione con una batteria. Occorreva costruire un nuovo ecosistema industriale, integrando ricerca, produzione, approvvigionamento delle materie prime, componentistica, infrastrutture energetiche e innovazione tecnologica. È questa visione complessiva che oggi permette alla Cina di avanzare mentre i concorrenti europei cercano affannosamente di recuperare il terreno perduto.

Un esempio significativo arriva dalla recente nascita a Pechino della Strategic Materials Innovation and Application Platform, un'iniziativa che riunisce una trentina di grandi aziende automobilistiche, produttori di componenti e gruppi chimici. Tra i partecipanti figurano BYD, Geely, SAIC, Dongfeng e Li Auto, insieme a società internazionali come Dow, Magna, PPG e KraussMaffei.

L'obiettivo è coordinare gli investimenti e accelerare lo sviluppo di materiali avanzati indispensabili per le automobili di nuova generazione: fibre di carbonio, nanotubi, polimeri, terre rare e materiali per le batterie. La questione è strategica anche sul fronte degli approvvigionamenti. La Cina importa ancora oltre il 60% del litio e più del 90% del nichel che consuma, mentre la produzione nazionale di semiconduttori per il settore automobilistico copre soltanto un quinto del fabbisogno. Pechino ha dunque deciso di intervenire preventivamente, rafforzando la propria autonomia e mettendo in rete le capacità dei principali protagonisti industriali.

È una differenza sostanziale rispetto all'approccio europeo, dove la politica industriale è stata progressivamente subordinata alle logiche neoliberiste del mercato, alla competizione interna e agli interessi della rendita finanziaria. La Cina, invece, considera settori come l'automotive, le batterie e i nuovi materiali componenti essenziali della propria strategia di sviluppo nazionale. Non aspetta che le crisi esplodano per intervenire, ma cerca di anticipare i problemi attraverso investimenti, pianificazione e coordinamento tra imprese, ricerca e istituzioni. Nonostante la propaganda martellante alle nostre latitutdini, si tratta proprio di politiche di pianificazione di segno socialista. Evidentemte efficaci al contrario di quanto i propagandisti neoliberisti affermano a reti unificate esperti e mezzi di comunicazioen del cosiddetto occidente collettivo.

La stessa impostazione emerge nel settore energetico, dove la mobilità elettrica viene concepita come parte integrante di una trasformazione molto più ampia. Il professor Ouyang Minggao, membro dell'Accademia cinese delle scienze e docente all'Università Tsinghua, prevede che entro il 2030 i veicoli elettrici in Cina potranno raggiungere una quota superiore al 70% delle nuove immatricolazioni, destinata a superare l'80% nel 2035.

Ma la prospettiva più interessante riguarda l'integrazione tra automobili e rete elettrica attraverso la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G). In questo sistema le batterie delle auto non si limitano ad accumulare energia per alimentare i veicoli, ma possono restituirla alla rete nei momenti di maggiore richiesta. Le automobili diventano così vere e proprie unità mobili di accumulo, capaci di contribuire alla stabilità del sistema elettrico e di generare anche un ritorno economico per i proprietari.

Secondo le proiezioni di Ouyang, entro il 2030 la capacità di ricarica regolabile attraverso il V2G potrebbe raggiungere 50 milioni di kilowatt. Entro il 2040, la capacità di accumulo collegata a questa tecnologia potrebbe superare i quattro miliardi di kilowattora. Una prospettiva che trasformerebbe centinaia di milioni di automobili in una gigantesca rete energetica distribuita, rafforzando la sicurezza e la flessibilità del sistema nazionale.

È qui che emerge con maggiore evidenza la distanza tra i due modelli. Mentre la Cina lavora per integrare industria automobilistica, innovazione tecnologica e sicurezza energetica, l'Europa si trova a fare i conti con la progressiva deindustrializzazione di uno dei suoi comparti più importanti. E non può essere ignorato il contesto politico in cui questo arretramento si sta consumando.

L'Unione Europea ha scelto di subordinare sempre più le proprie priorità economiche alla logica dello scontro geopolitico, delle sanzioni, del riarmo e della contrapposizione alla Russia. La Germania, in particolare, paga anche il prezzo di un modello energetico compromesso dalla rottura dei rapporti con Mosca e dalla perdita di un importante approvvigionamento energetico a costi competitivi. Prezzi dell'energia elevati, costi produttivi crescenti e investimenti insufficienti nella riconversione industriale hanno aggravato le difficoltà delle imprese.

E mentre Bruxelles continua a presentare il riarmo e l'aumento delle spese militari come priorità strategiche, la sua principale potenza manifatturiera perde stabilimenti, posti di lavoro e quote di mercato. Le conseguenze ricadono sui lavoratori, chiamati a pagare il prezzo di scelte politiche e industriali sulle quali hanno avuto ben poca voce. Come semrpe accade in regime capitalista/neoliberista.

La risposta di Berlino, inoltre, rischia di peggiorare ulteriormente il quadro. I costruttori tedeschi chiedono all'Unione Europea di rivedere gli obiettivi sull'elettrico e valutano nuove misure protezionistiche contro le automobili cinesi. Ma i dazi possono forse rallentare temporaneamente la concorrenza, non colmare un ritardo tecnologico accumulato negli anni. Se un'industria non è più competitiva, alzare barriere commerciali non significa renderla nuovamente innovativa.

La vicenda tedesca dovrebbe quindi rappresentare un monito per l'intero continente. Il problema europeo non è la concorrenza cinese, ma l'incapacità delle classi dirigenti di elaborare una strategia industriale all'altezza delle trasformazioni in corso. Pechino ha investito nella produzione, nella ricerca, nelle infrastrutture e nell'integrazione tra settori. Bruxelles ha invece lasciato che la propria politica economica fosse dominata dall'austerità, dalla competizione e da una crescente ossessione militarista.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: la Cina conquista nuovi mercati e costruisce le tecnologie del futuro, mentre la Germania, un tempo locomotiva industriale d'Europa, annuncia un'altra ondata di licenziamenti. Il declino dell'automotive tedesco non è soltanto la crisi di un settore. È la manifestazione più evidente del fallimento di un modello europeo che ha sacrificato la propria autonomia economica e industriale sull'altare del neoliberismo e delle ambizioni geopolitiche.

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