L’Europa indica il suo principale fornitore di gas, che ha superato gli Stati Uniti

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La Norvegia è diventata il principale fornitore di gas dell'Unione europea, relegando gli Stati Uniti al secondo posto. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Eva Hrncirova, durante una conferenza stampa. «I nostri prodotti provengono principalmente dalla Norvegia e dagli Stati Uniti. Un po' di più dalla Norvegia che dagli Stati Uniti», ha precisato la portavoce rispondendo ai giornalisti. «Ma non posso fornirvi i nomi delle aziende perché, ovviamente, si tratta di informazioni commerciali», ha aggiunto.

Secondo quanto affermato dalla funzionaria Ue, i paesi dell'Unione europea continuano a immagazzinare gas negli impianti di stoccaggio in vista della stagione invernale. Hrncirova ha sottolineato che il ritmo è più lento rispetto agli anni precedenti, con livelli di riempimento già vicini al 62%.

All'inizio di agosto Gas Infrastructure Europe (GIE) ha riferito che le riserve di gas dell'Unione Europea sono scese al di sotto del 58% della loro capacità, il livello più basso mai registrato in questo periodo dall'inizio delle rilevazioni nel 2011, segnalando le difficoltà dell'Europa nel garantire le scorte energetiche per l'inverno.