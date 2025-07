L'Europa sta spingendo per la creazione di uno Stato palestinese o per la resa dei palestinesi?

di Malek Al-Khoury* - The Cradle

Fin dalla sua nascita nel 1948, Israele non ha mai operato entro confini definiti. L'espansione è sempre stata la sua dottrina: non vincolata dalla legge, ma spinta dalla forza e sostenuta dal fermo sostegno occidentale. Israele si è rifiutato di definire i propri confini per quasi ottant'anni perché la sua stessa identità affonda le radici in un'ambizione coloniale che non si è mai veramente esaurita.

Dalla Nakba (Catastrofe) alla Naksa (Sconfitta), dalle invasioni territoriali all'annessione di Gerusalemme, delle alture del Golan e della Cisgiordania, lo stato di occupazione ha continuato a ridisegnare i suoi confini in base al potere, non alla legittimità.

Questo progetto espansionistico non ha fatto che rafforzarsi con l’ascesa della corrente nazionalista messianica all’interno di Israele, che vede il pieno controllo del “Grande Israele” come un diritto storico che non può essere compromesso.

Oggi, a 77 anni dalla Nakba, Israele ha avviato una modalità di espansione a pieno regime, espropriando i palestinesi, distruggendo intere città e villaggi, consolidando insediamenti ebraici illegali e imponendo l'apartheid. Eppure, paradossalmente, stati europei come Francia e Regno Unito si stanno preparando a riconoscere uno "Stato palestinese" proprio quando la geografia politica palestinese è al suo massimo di frammentazione e il progetto sionista è al suo massimo di aggressività.

Cosa significa in realtà questo riconoscimento? È un risultato strategico per i palestinesi o uno stratagemma diplomatico che scredita la resa come un successo?

Uno stato senza confini, un progetto senza freni

La Dichiarazione Balfour del 1917 segnò l'avvio ufficiale di un progetto di colonizzazione in Palestina. Ciò che seguì non fu l'immigrazione, ma un'espropriazione calcolata: dalle confische di terre e dai massacri agevolati dagli inglesi, alle espulsioni di massa della Nakba del 1948, che determinò la pulizia etnica di oltre 750.000 palestinesi.

Non si è trattato di mero colonialismo. Si è trattato di sostituzione etnica: terre confiscate sotto la protezione imperiale, poi conquistate militarmente. Questa campagna non si è mai conclusa. È proseguita con l'occupazione di Gaza, Gerusalemme e Cisgiordania, e si è intensificata dopo il 1967. L'obiettivo di Israele non è mai stata la coesistenza. È sempre stata la supremazia ebraica.

Il Piano di Partizione delle Nazioni Unite del 1947 ( Risoluzione 181 ) assegnò oltre il 55% della Palestina storica al movimento sionista, nonostante gli ebrei ne possedessero solo il 6%. Il movimento sionista accettò questo patto sulla carta per ottenere legittimità internazionale, ma ne violò immediatamente i termini, occupando con la forza il 78% del territorio.

Ad oggi, lo stato di occupazione non ha adottato una costituzione formale, e il motivo è che basarsi sul Piano di Partizione avrebbe limitato le sue ambizioni espansionistiche. La dottrina sionista non ha mai riconosciuto confini definitivi, istituendo invece uno stato senza frontiere ufficiali, poiché le sue ambizioni si estendono oltre la geografia palestinese per includere parti di Giordania, Siria, Libano ed Egitto.

Il dibattito interno in Israele sulla dichiarazione di uno “Stato ebraico” non è semplicemente una questione di natura legale, ma un tentativo di consolidare un’identità esclusiva e basata sulla sostituzione, che sancisce legalmente la discriminazione razziale e nega ai palestinesi il loro status di popolo indigeno.

Riallineamento della resistenza: il 7 ottobre e il passaggio ai due stati

Il terremoto innescato dall'Operazione Al-Aqsa ha scosso non solo Israele, ma anche il dibattito politico del movimento palestinese. Sorprendentemente, le fazioni palestinesi – tra cui Hamas – hanno iniziato a esprimere esplicitamente il loro sostegno alla "Soluzione dei Due Stati", dopo anni di insistenza sulla liberazione dell'intera Palestina storica.

In una dichiarazione senza precedenti, l'alto funzionario di Hamas Khalil al-Hayya ha affermato nel maggio 2024:

"Siamo pronti a impegnarci positivamente in qualsiasi seria iniziativa per una soluzione a due stati, a patto che implichi un vero stato palestinese sui confini del 1967, con Gerusalemme come capitale e senza insediamenti".

Questo adattamento tattico segnala un cambiamento significativo. Dopo decenni di insistenza sulla piena liberazione, attori chiave palestinesi stanno ora prendendo apertamente in considerazione la possibilità di uno stato troncato. Si tratta di un riflesso di dinamiche di potere in evoluzione? O di un riallineamento imposto sotto pressione regionale e internazionale?

Il riconoscimento come leva: Francia, Arabia Saudita e normalizzazione

La scorsa settimana, in un post su X, il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato:

In linea con il suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Farò questo solenne annuncio davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre... Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco immediato, del rilascio di tutti gli ostaggi e di massicci aiuti umanitari per la popolazione di Gaza. Dobbiamo inoltre garantire la smilitarizzazione di Hamas, proteggere e ricostruire Gaza. E infine, dobbiamo costruire lo Stato di Palestina, garantirne la vitalità e garantire che, accettandone la smilitarizzazione e riconoscendo pienamente Israele, contribuisca alla sicurezza di tutti nella regione. Non c'è alternativa.

Il riconoscimento previsto dalla Francia di uno Stato palestinese a settembre non è motivato da principi, ma da una dura e fredda manovra geopolitica. Sembrerebbe che Parigi stia cercando di rafforzare i legami con Riad, che ha legato la normalizzazione con Tel Aviv ai progressi sulla questione palestinese. Il riconoscimento francese è quindi un segnale calcolato all'Arabia Saudita, non un gesto di solidarietà con i palestinesi.

In questa equazione, la Palestina diventa moneta di scambio. La sua sovranità non viene affermata come un diritto, ma presentata come una precondizione negli accordi di normalizzazione tra le monarchie arabe e lo stato occupante.

Allineamenti strategici: l’asse Ankara-Londra

Anche Londra è sotto pressione, perché un terzo dei parlamentari chiede al primo ministro britannico Keir Starmer di riconoscere la Palestina.

In una dichiarazione, Starmer ha affermato:

Insieme ai nostri più stretti alleati, sto lavorando a un percorso verso la pace nella regione, incentrato su soluzioni pratiche che faranno davvero la differenza nella vita di coloro che soffrono in questa guerra. Questo percorso definirà i passi concreti necessari per trasformare il cessate il fuoco, così disperatamente necessario, in una pace duratura. Il riconoscimento di uno Stato palestinese deve essere uno di questi passi. Sono inequivocabile su questo.

Anche la Gran Bretagna non si sta muovendo verso il riconoscimento per chiarezza morale, ma per rafforzare il suo asse strategico post-Brexit con la Turchia. Ankara, partner commerciale chiave di Israele e sostenitore politico di Hamas, vede il riconoscimento della Palestina come uno strumento per elevare la propria importanza regionale e la propria influenza energetica. Per Londra, approfondire i legami con la Turchia promette vantaggi economici e geopolitici. Il risultato è un percorso di riconoscimento convergente tra Parigi e Riad e tra Ankara e Londra.

Si stanno quindi formando due assi informali: Parigi-Riyadh e Ankara-Londra, entrambi convergenti verso il riconoscimento di uno Stato palestinese. Tuttavia, nessuno dei due assi vi si avvicina partendo da una convinzione di principio nei diritti dei palestinesi, ma piuttosto attraverso la lente del potere, dell'influenza e della realpolitik.

Lo Stato palestinese: riconoscimento senza sovranità

Anche se tutti i paesi europei riconoscessero la Palestina, ciò non sarebbe altro che un simbolo senza l'applicazione delle norme. Non ci sarebbero confini definiti per lo stato, nessun controllo sul proprio territorio e nessuna interruzione delle politiche di espansione degli insediamenti o di annessione perseguite dallo stato occupante.

Tel Aviv respinge completamente la premessa. Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha insistito sul fatto che qualsiasi futuro Stato palestinese sarebbe "una piattaforma per distruggere Israele" e che il controllo sovrano della sicurezza debba rimanere a Israele. Ha ripetutamente escluso un ritorno alle condizioni precedenti al 7 ottobre.

La realtà è che il 68% della Cisgiordania, classificata come Area C, rimane sotto il pieno controllo israeliano. Oltre 750.000 coloni sono insediati in quel territorio, sotto la piena protezione dell'esercito di occupazione. Come può uno stato esistere su un territorio occupato e frammentato, sotto costante assedio e privo di sovranità?

"Sono appena tornato da un giro di conferenze in giro per il mondo e posso affermare con sicurezza che l'immagine e la posizione di Israele a livello mondiale hanno raggiunto il punto più basso della loro storia", scrive il giornalista israeliano Ben-Dror Yemini.

Ciononostante, il governo di estrema destra di Netanyahu sta raddoppiando gli sforzi, spingendo per l'annessione completa della Cisgiordania occupata, mirando a nuovi punti d'appoggio territoriali nel Sinai, nella Siria meridionale e perfino in Giordania, mantenendo al contempo posizioni militari nel Libano meridionale.

Il marchio globale di Israele potrebbe erodersi, ma il suo progetto strategico sta avanzando.

Se Israele si sta espandendo e consolidando, mentre il movimento palestinese riduce le richieste e gli stati regionali normalizzano i legami, cosa è stato esattamente ottenuto?

Le fazioni della resistenza che un tempo rifiutavano l'esistenza di Tel Aviv ora propongono l'istituzione di uno Stato alle sue condizioni. Il riconoscimento europeo è inefficace. Gli insediamenti aumentano. Gli sfollamenti continuano. Questa non è liberazione. È la sepoltura del sogno sotto le mentite spoglie della diplomazia.

La soluzione provvisoria diventerà l'accordo definitivo. Lo "stato" palestinese diventerà un eufemismo diplomatico: una struttura vuota, lodata nei discorsi, ma negata sul campo.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Malek Al-Khoury è uno scrittore e giornalista geopolitico che in precedenza ha lavorato presso il principale quotidiano libanese As-Safir.