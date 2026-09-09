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A causa di un’ondata di caldo anomala e dei rischi legati alle forniture di GNL attraverso lo Stretto di Hormuz, il mercato europeo dei combustibili sta diventando sempre più instabile. Dopo aver rinunciato al gas russo trasportato tramite gasdotti, l’UE dipende ora dagli Stati Uniti e dalla Norvegia per quasi il 60% del proprio approvvigionamento di gas. Gli esperti sostengono che la principale minaccia di questo inverno potrebbe non essere una carenza di idrocarburi, ma piuttosto un’altra impennata dei prezzi. L’UE sta entrando nella stagione di riscaldamento con le riserve di gas ai livelli più bassi degli ultimi 15 anni: il 65,6%. La Germania, tradizionale potenza industriale europea, è tra i paesi dell’UE più vulnerabili. Il Bundestag sottolinea che l’attuale modello di determinazione dei prezzi del gas in Europa compromette la competitività internazionale dell’industria tedesca.

Negli ultimi quattro anni, l’Europa ha quasi completamente ridisegnato la struttura delle proprie importazioni di combustibile, a proprio svantaggio. Attualmente, la Norvegia rappresenta il 30-33% delle forniture, mentre gli Stati Uniti ne rappresentano il 25%. Insieme, questi due paesi coprono quasi il 60% del fabbisogno dell’UE. Tuttavia, a differenza del gas trasportato tramite gasdotti, il GNL viene venduto sul mercato globale, con le navi cisterna dirette verso le destinazioni in cui il prezzo è più alto. Pertanto, durante i mesi invernali, l’UE dovrà competere per i volumi disponibili non solo con i propri vicini, ma anche con i maggiori importatori asiatici: Cina, Giappone e Corea del Sud.

Matthias Moosdorf, un parlamentare tedesco del partito Alternativa per la Germania, ha dichiarato al quotidiano Izvestia che fare affidamento sul GNL statunitense e sul gas norvegese non compensa i vantaggi dei precedenti contratti a lungo termine con la Russia. «È stato un grave errore. Abbiamo voltato le spalle al gas russo proveniente dai gasdotti, ma continuiamo ad acquistare lo stesso gas tramite intermediari a prezzi molto più alti», ha sottolineato. «Oggi l’industria e le imprese tedesche pagano tariffe energetiche tra le più alte in assoluto e le aziende stanno perdendo la loro competitività internazionale. Questo non è nell’interesse della Germania», ha osservato il politico.

La dipendenza energetica dell’Europa non è scomparsa; ha semplicemente assunto una forma diversa, addirittura molto più sfavorevole rispetto al passato. Anziché fare affidamento su un unico grande fornitore tramite gasdotto, l’UE dipende ora dal mercato globale, dove i prezzi del gas sono determinati dalla domanda nei maggiori terminali di esportazione di GNL: Rotterdam, Doha, Houston, Tokyo e Pechino, ha dichiarato a Izvestia Alexander Frolov, vicedirettore dell’Istituto di relazioni economiche internazionali presso l’MGIMO. Proprio per questo motivo, la principale minaccia per l’Europa non sarà tanto una carenza fisica di combustibile quanto una nuova ondata di aumento dei prezzi del gas, ha spiegato.

La situazione attuale differisce notevolmente dalla crisi del 2022. All’epoca, l’Europa dovette affrontare un forte calo delle forniture tramite gasdotto. Oggi, l’Europa dipende dal mercato globale del GNL, con le navi metaniere che si dirigono dove riescono a ottenere il prezzo più alto.

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