Libano, 200.000 persone in fuga: l'ordine di evacuazione di Israele svuota il sud del Paese

Il 4 marzo l'esercito israeliano ha rilasciato una dichiarazione in cui ordinava lo sfollamento forzato per l'intera area a sud del fiume Litani, nel Libano meridionale, segnando una forte escalation dell'incursione terrestre iniziata il giorno prima.

Il portavoce arabo dell'esercito israeliano, Avichay Adraee, ha minacciato tutti i residenti del Libano meridionale di "spostarsi immediatamente a nord del fiume Litani".

"Qualsiasi abitazione utilizzata da Hezbollah per scopi militari potrebbe essere presa di mira", ha aggiunto il portavoce militare.

Israele ha dichiarato il giorno prima di aver avviato una manovra di terra nel sud, descrivendola come una misura di "difesa avanzata". Tel Aviv ha chiesto alle sue forze di occupare ulteriori aree, mentre Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira diversi carri armati Merkava.

Ora si prevede che l'esercito israeliano continuerà a spingersi verso il fiume Litani, che da anni mira a trasformare in una zona cuscinetto.

Durante l'invasione terrestre dell'ottobre 2024, le truppe israeliane non furono in grado di mantenere una posizione significativa o di occupare alcuna città a causa della feroce resistenza di Hezbollah. Raggiunsero solo brevemente un tratto del fiume un giorno prima del cessate il fuoco, prima di ritirarsi e occupare diverse aree più a sud dopo la cessazione delle attività militari di Hezbollah.

Nella zona a valle del fiume vivono circa 200.000 cittadini libanesi.

"Israele chiede agli abitanti dell'area a sud del fiume Litani, nel Libano meridionale, di evacuare l'intera regione. Ciò è accaduto nell'ultima guerra, nel 2006, e in tutte le guerre precedenti al 2000. L'attuale evacuazione, date le circostanze, suggerisce la possibilità di lanciare un'operazione di terra su larga scala, il che, tra l'altro, non sorprende", ha scritto il giornalista libanese Khalil Nasrallah.

"In ogni caso, sembra che ci troviamo di fronte a una battaglia che non sarà breve, ma potrebbe durare a lungo. La questione della sua risoluzione richiede il monitoraggio delle circostanze e dei cambiamenti nell'intera regione", ha aggiunto.

I nuovi ordini di sfollamento di Tel Aviv giungono dopo che almeno 30.000 cittadini libanesi sono stati sradicati dalle loro case negli ultimi due giorni a causa degli attacchi israeliani e delle minacce di evacuazione.

Le truppe dell'esercito libanese, schierate nel sud come parte del cessate il fuoco, si sono ritirate da oltre 50 posizioni di confine e punti di nuova costituzione, aprendo la strada a nuove incursioni terrestri da parte delle forze israeliane.

Secondo un rapporto di Al Jadeed, l'esercito ha presentato una serie di opzioni ai leader politici durante una riunione di gabinetto questa settimana. Una delle opzioni prevedeva che le truppe libanesi affrontassero qualsiasi incursione terrestre israeliana. Il governo libanese ha respinto all'unanimità questa opzione, definendola "suicida" per l'esercito.

Gli attacchi aerei israeliani nel Libano meridionale e orientale, così come nella periferia di Beirut, continuano. Almeno 50 persone sono state uccise e oltre 300 ferite in tre giorni.

