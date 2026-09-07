Libano, raid israeliano nel sud: è strage a Kfar Reman, tra le vittime anche un neonato

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Un attacco aereo israeliano su Kfar Reman, nel sud del Libano, ha provocato la morte di almeno 10 persone — tra cui un neonato — mentre altre due risultano ancora disperse.

Il raid, avvenuto all'alba di lunedì nella città del distretto di Nabatieh, si verifica a 24 ore di distanza da un altro bombardamento sulla vicina Arab Salim, in cui sono rimaste uccise sette persone e altre venti sono ferite.

Nella stessa notte, l'esercito israeliano ha colpito un'area residenziale a Deir al-Zahrani, sempre nel sud del paese, dopo aver diramato un ordine di evacuazione forzata. Secondo quanto dichiarato dalle forze armate di Tel Aviv, l'obiettivo era un edificio adiacente a una struttura di Hezbollah, ritenuta la base di lancio per un drone esplosivo.

Gli attacchi proseguono nonostante l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti e siglato lo scorso giugno.

In un collegamento da Kfar Reman, l'inviata di Al Jazeera Zeina Khodr ha riferito che "incertezza e paura" sono i sentimenti dominanti tra la popolazione del sud del Libano. "Tra le vittime ci sono diversi bambini, compreso un neonato di soli due mesi", ha aggiunto.

"La gente non sa cosa succederà. Nelle ultime 48 ore abbiamo assistito a un'escalation di attacchi israeliani: ci sono vittime civili e abitazioni distrutte", ha spiegato la giornalista. "Le operazioni di soccorso della protezione civile non si sono mai fermate per tutta la notte e sono tuttora in corso."

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