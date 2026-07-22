Libano, scatta il piano USA ma è giallo sulle "zone pilota": "Israele non si sta ritirando"

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Nelle prime ore del 21 luglio, decine di civili libanesi sfollati hanno fatto ritorno nelle città meridionali designate da Washington come "zone pilota", mentre le Forze Armate Libanesi (LAF) si schieravano nella città di Zawtar al-Gharbiya.

Un giornalista israeliano aveva precedentemente affermato che Tel Aviv avrebbe iniziato un "ritiro limitato" martedì, nell'ambito del piano statunitense, ma i residenti locali che stanno tornando nel sud del Paese hanno espresso dubbi sulle reali intenzioni di Israele di ritirarsi.

Due delle cosiddette zone pilota "non sono mai state occupate dalle forze israeliane", hanno riferito alcuni residenti ad Al-Jazeera il 21 luglio.

"L'inclusione di questi villaggi dimostra che Israele, nonostante l'accordo quadro, non sta di fatto rinunciando a nulla e che è invece in grado di rimanere nelle altre aree che ha occupato", hanno affermato gli abitanti del villaggio.

Due fonti della sicurezza libanese hanno confermato la stessa informazione ad Al-Jazeera, sottolineando al contempo che due delle "zone pilota" "non sono occupate".

Il piano per la zona pilota è un aspetto chiave dell'accordo mediato dagli Stati Uniti e raggiunto tra Libano e Israele in violazione della legge libanese.

Washington ha lanciato ufficialmente il progetto lunedì.

"Le operazioni pilota sono iniziate nei villaggi di Froun, Srifa e Zawtar al-Gharbiya in conformità con il Quadro Trilaterale e sotto l'egida del Gruppo di Coordinamento Militare per il Libano", ha dichiarato il Dipartimento di Stato americano in un comunicato.

Nelle scorse settimane, alcune notizie avevano indicato che inizialmente erano state designate tre zone pilota nell'ambito del piano: Froun, Al-Ghandourieh e Zawtar al-Gharbiya.

Alcune settimane fa, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha indicato pubblicamente Froun e Zawtar al-Gharbieh come due delle prime zone pilota.

Nell'annuncio di lunedì, Froun, Srifa e Zawtar al-Gharbiya sono state indicate come le prime zone pilota.

Come Froun, anche Srifa si trova al di fuori della cosiddetta zona di sicurezza israeliana e non è occupata. Zawtar al-Gharbiya è l'unica delle tre zone in cui sono presenti forze israeliane.

La strenua resistenza di Hezbollah ha impedito alle forze di occupazione di avanzare sia a Froun che ad Al-Ghandourieh durante le prime settimane di aspri combattimenti.

Ciò è stato recentemente confermato da notizie diffuse da RT e New Arab , che citavano funzionari locali e corrispondenti sul campo.

L'accordo incostituzionale tra Libano e Israele prevederebbe la creazione di future zone pilota con "mutuo consenso" tra Tel Aviv e Beirut.

Il piano prevede che le Forze Armate Libanesi (LAF) sostituiscano le truppe di occupazione israeliane nelle "zone" designate e smantellino le infrastrutture di Hezbollah, in concomitanza con un ritiro israeliano "graduale".

Tuttavia, fonti militari libanesi hanno dichiarato ai media locali all'inizio di questo mese che le Forze Armate libanesi rifiutano categoricamente qualsiasi cooperazione diretta con Israele.

"L'esercito non opererà sotto il comando di nessuno [nemmeno di Israele]. La sua missione non è quella di spianare la strada al nemico per facilitarne l'ingresso in aree che non è riuscito a raggiungere a causa della strenua resistenza. L'esercito non sarà la causa dell'occupazione di ulteriore territorio libanese", hanno affermato le fonti.

Israele dichiara pubblicamente che non si ritirerà dal Libano meridionale. I media israeliani affermano che le forze di occupazione non hanno ricevuto alcuna direttiva politica per ritirarsi dalla zona. Non ci sono ancora tempistiche precise per il piano statunitense.

Mentre i residenti si dirigevano verso le zone interessate martedì mattina, le forze di occupazione israeliane continuavano a condurre importanti operazioni di demolizione, distruggendo infrastrutture civili al confine.

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