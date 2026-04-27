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Libano, strage durante la tregua: 14 morti nei raid israeliani a sud del Litani

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Libano, strage durante la tregua: 14 morti nei raid israeliani a sud del Litani

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Almeno 14 persone, tra cui due donne e due bambini, sono rimaste uccise nei raid aerei israeliani nel Libano meridionale, nonostante la recente proroga del cessate il fuoco.

Secondo quanto riportato lunedì dal Centro operativo di emergenza del Ministero della Salute libanese, gli attacchi di domenica, oltre ai morti, hanno causato il ferimento di almeno 37 persone, tra cui donne.

I bombardamenti si sono concentrati principalmente nel Libano meridionale, ma hanno raggiunto anche aree a nord del fiume Litani, dove le forze israeliane hanno ordinato l'evacuazione forzata di sette comuni, costringendo i loro abitanti ad abbandonare precipitosamente le proprie case.

Nella cittadina di Kefar Tebnit, uno degli attacchi ha colpito un caffè, mentre a Zautar el Charkiyé un raid aereo israeliano ha distrutto due luoghi di culto musulmani, ancor prima che venisse annunciato l'ordine di evacuazione obbligatoria.

Inoltre, aerei israeliani hanno attaccato Beit Yahoun e le aree comprese tra Jabal al-Batoum e Sidiqin, mentre sono state segnalate operazioni di demolizione di case e infrastrutture tra Yaroun e Bint Jbeil.

Il Ministero della Salute libanese ha inoltre segnalato 2.509 morti e 7.755 feriti dal 2 marzo, data in cui Israele ha ripreso gli attacchi in Libano. Del totale, almeno 277 erano donne, 177 bambini e 100 personale medico.

Le violenze di domenica rappresentano la giornata più sanguinosa da quando, il 17 aprile, è stato concordato un cessate il fuoco di dieci giorni grazie alla mediazione degli Stati Uniti, poi prorogato di tre settimane, fino a metà maggio.

Israele sostiene che le sue operazioni siano finalizzate all'eliminazione del Movimento di Resistenza Islamica Libanese (Hezbollah), tuttavia, la maggior parte delle vittime non è legata a questo gruppo.

Hezbollah, dal canto suo, ha affermato che continuerà i suoi attacchi di rappresaglia in una "risposta legittima" alle violazioni del cessate il fuoco e ha respinto i negoziati tra Beirut e Israele, avvertendo che essi "legittimano gli attacchi di questo nemico". 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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