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di Laura Ruggeri

L’Unione Europea non nasconde la sua ambizione di diventare un “attore geopolitico”.

Questo obiettivo strategico è stato esplicitamente codificato in una serie di documenti ufficiali della Commissione Europea, a partire dal mandato 2019–2024. Il termine stesso è stato coniato e promosso dalla Presidente Ursula von der Leyen, che ha fatto della costruzione di una “Commissione geopolitica” la cifra distintiva della sua presidenza.

Nel documento di rendicontazione del proprio operato stilato dalla Commissione presieduta da Von der Leyen questa ambizione viene collegata esplicitamente alle azioni intraprese a sostegno delll’Ucraina e alle sanzioni contro la Russia, presentandole come manifestazione pratica di un ruolo geopolitico attivo. (1)

Da “Commissione Geopolitica” a “ReArm Europe” è stato un attimo. L’architettura finanziaria che l’UE ha messo in piedi per il riarmo, per il rafforzamento dell’industria bellica e il sostegno militare all’Ucraina è stratificata e assorbe sempre più risorse, oltre a quelle che i paesi membri destinano alla NATO. Questa architettura finanziaria si compone di strumenti diversi per natura (prestiti, sovvenzioni, fondi extra-bilancio) e finalità, che vanno dai programmi a lungo termine alle misure di emergenza.

Strumenti strutturali e di lungo periodo (come SAFE, EDIP, EDF) sono stati concepiti per costruire una base industriale e tecnologica, mentre strumenti di emergenza e flessibili (come EPF, ASAP) servono per rispondere a quelle che Bruxelles considera delle necessità immediate, come il sostegno militare al regime di Kiev e la produzione di munizioni.

Sono stati inoltre approvati pacchetti finanziari senza precedenti (come il prestito da 90 miliardi di euro, seguito da una nuova richiesta di 45 miliardi) che servono a tenere in vita quel regime e permettergli di continuare ad espletare la sua funzione di proxy nella guerra contro la Russia.

A qusto punto non è un’esagerazione affermare che questo sogno bagnato di divenire un “attore geopolitico” è intrinsecamente legato alla capacità di proiezione militare dell’UE sul fianco orientale, e in larga misura alle sorti dell’Ucraina post-Sovietica che da progetto anti-russo guidato e promosso dagli anglo-americani è divenuta successivamente trampolino per le ambizioni di potenza di un’Unione Europea dominata da forze russofobe e revanchiste oltre che da lobby che traggono un vantaggio economico dalla continuazione del conflitto.

Credo che non occorra ricordare al lettore un piccolo dettaglio: l’ostacolo che si frappone a questa ambizione atlantista dispone della triade nucleare più formidabile del mondo e di una dottrina nucleare che è stata rivista nel 2024 con un abbassamento della soglia di intervento: l’uso di armi nucleari è ora giustificato dal Cremlino anche in caso di “aggressione convenzionale che rappresenti una minaccia critica per la sovranità e/o l’integrità territoriale della Russia o della Bielorussia.”

La guerra, come altre “emergenze” prima di essa (quella pandemica ha fatto scuola) non vengono gestite come crisi da superare, ma come finestre di opportunità strategica per ristrutturare l’economia e ingegnerizzare la società europea attraverso la paura, scavalcando i vincoli democratici e di bilancio, oltre a limitare proprio quei diritti, come il diritto di opinione e informazione, che continua a promuovere aggressivamente solo fuori dai propri confini.

A differenza del keynesianismo classico, che mirava a stimolare la domanda aggregata attraverso investimenti in infrastrutture civili, welfare e occupazione per il benessere collettivo, il “keynesianismo di guerra” dell’UE indirizza la spesa pubblica verso il complesso militare-industriale, la securitizzazione delle infrastrutture e l’innovazione tecnologica dual-use, giustificando il tutto con l’alibi della sopravvivenza esistenziale.

Contemporaneamente l’”emergenza” rappresenta per l’UE l’occasione perfetta per terminare il lavoro di erosione della sovranità nazionale e accentrare il potere in una Commissione dall’operato altamente opaco. La Commissione ha assunto un ruolo esorbitante nella politica estera e nelle decisioni relative alla sicurezza, ambiti in cui non ha competenza formale ai sensi dei trattati. Ha aggirato creativamente l’articolo 41.2 del Trattato sull’Unione europea (che vieta l’uso del budget UE per operazioni militari) dirottando 3,6 miliardi di euro dell’European Peace Facility (EPF) verso l’acquisto di armi letali destinate all’Ucraina, in una perfetta attualizzazione del bispensiero orwelliano “La guerra è pace.”

Questa concentrazione verticale del potere attuata dalla Commissione trova espressione anche nell’attuale regime di sanzioni contro la Federazione Russa e contro chi viene accusato di sostenerla. La Commissione ha consultato solo alcune capitali in piccoli gruppi, trattenendo le bozze dei testi per prevenire fughe di notizie. Ciò ha creato una “dipendenza da percorso istituzionale” in cui il gabinetto di Ursula von der Leyen è diventato l’unico attore con una visione d’insieme del processo, emarginando deliberatamente i parlamenti nazionali. Una lista delle entità da sanzionare era stata preparata prima dell’inizio dell’Operazione Militare Speciale e condivisa con il Consiglio dell’Unione Europea con tempismo sospetto il 24 febbraio 2022, giorno in cui le truppe russe entrano in Ucraina.

Anche la questione del gasdotto Nord Stream 2 è fondamentale per comprendere le dinamiche che hanno preceduto il conflitto. Con la Direttiva sul Gas del 2019 l’UE aveva cercato di ostacolare i lavori di completamento del gasdotto inserendo nuove regole che imponevano la separazione della proprietà e/o della gestione del sistema di trasmissione del gas dalla produzione e dalla fornitura di gas. L’ostilità al progetto si esplicita nel gennaio 2021 quando il Parlamento Europeo approva una risoluzione in cui si chiedeva di fermare immediatamente la costruzione. Restava da sciogliere il nodo della Germania, che durante il governo di Angela Merkel in quel gasdotto aveva investito un’enorme quantità di capitale politico e diplomatico, mentre società tedesche avevano impegnato quasi 2 miliardi di euro in capitale diretto, più un altro miliardo per le infrastrutture di terra.

A questo punto entrano in scena gli atlantisti pennellati di verde Annalena Baerbock e Robert Habeck, più fedeli agli interessi di Washington che a quelli nazionali della Germania. Entrando nella coalizione del governo Scholz faranno dell’opposizione al gasdotto un cavallo di battaglia, fino a spingere il governo a bloccare la certificazione del progetto e quindi la cancellazione permanente di questa infrastruttura vitale per la Germania. Esattamente ciò che la Commissione Europea chiedeva a gran voce da anni.

L’allineamento della Commissione Europea con la strategia USA-NATO per l’Europa non sorprende. Era così stretto che, come riportato dal Financial Times nel 2022, gli sforzi UE venivano coordinati direttamente con Washington attraverso Björn Seibert, il capo di gabinetto di von der Leyen, amico personale del consigliere per la sicurezza nazionale USA Jake Sullivan durante la presidenza Biden. (2)

Se pensiamo al piano sanzionatorio dell’UE contro la Russia, i funzionari statunitensi ne sapevano più di quanto ne sapessero gli stessi Stati membri in quanto lo avevano elaborato insieme.

Ma come spesso accade, il golpe morbido che ha portato allo strapotere della Commissione, non ha risolto le contraddizioni in seno all’UE. Piuttosto le ha negate in modo autoritario con strumenti di coercizione legale, amministrativa e finanziaria che impongono costi altissimi a quei paesi membri che rifiutano di sottomettersi ai diktat di Bruxelles, siano essi la distribuzione dei migranti, la transizione energetica, i diritti LGBT+, gli aiuti militari all’Ucraina o i pacchetti di sanzioni contro la Russia.

Il ritorno di Trump alla presidenza ha agito come un “stress test” brutale per l’Unione Europea mostrando tutti i limiti della strategia di von der Leyen di allineare strettamente l’UE agli Stati Uniti. Quando l’approccio americano è diventato apertamente transazionale e protezionista, l’UE si è ritrovata intrappolata: troppo debole militarmente per negoziare da pari e troppo integrata economicamente con gli USA per permettersi di tenere testa ad un’amministrazione statunitense che imponeva un aumento del pizzo per tamponare i suoi enormi deficit di bilancio e dazi per fronteggiare la perdita di competitività. Il risultato è un’Europa che parla di “sovranità” e “autonomia strategica”, ma che nei fatti è costretta a subire le condizioni dettate da Washington. Gli Stati Uniti non esitano a trattare l’UE come concorrente economico da battere sul piano commerciale e come vassallo strategico obbligato a pagare il servitium debitum (il tributo dovuto al sovrano) e a finanziare una guerra per procura.

L’UE e i suoi Stati membri hanno stanziato finora oltre 230 miliardi di euro a favore dell’Ucraina (tra aiuti militari, finanziari e umanitari), superando nettamente il contributo diretto degli Stati Uniti e pagando il prezzo più alto di una guerra di logoramento.

Spinti a trasferire alla NATO il 3,5% del PIL per la difesa “core” + 1,5% per “resilienza e infrastrutture entro il 2035, i paesi europei non stanno costruendo un’autonomia strategica, ma stanno usando i soldi dei contribuenti per comprare sistemi d’arma americani. Al momento, il “solenne impegno” della NATO di stanziare 70 miliardi di euro di aiuti militari all’Ucraina per il 2026 si è già scontrato con la dura realtà: mancano ancora 7 miliardi. Il deficit riguarda anche quasi 2 miliardi di dollari per il programma PURL, quello con cui gli europei dovrebbero comprare armi americane da destinare a Kiev. Va notato che il dissanguamento delle casse europee causa sempre più malumori e cresce il numero dei paesi che si rifiutano di colmare il buco.

La situazione economica dei paesi UE è tutt’altro che rosea. Rompendo i legami energetici con la Russia, vengono costretti ad acquistare Gas Naturale Liquefatto (GNL) statunitense, operando un gigantesco trasferimento di ricchezza dalle casse delle imprese europee alle società americane.

Con l’imposizione di dazi protezionistici e con l’Inflation Reduction Act (IRA) gli USA hanno penalizzato interi settori industriali europei, attirando capitali e incentivando aziende del continente (dall’acciaio alla chimica, fino all’auto) a delocalizzare negli USA con l’inevitabile erosione della base industriale (e fiscale) europea.

Questa condizione di vassallaggio si traduce anche in un’impotenza diplomatica: l’UE segue la strategia USA a costo dei propri interessi, siano essi commerciali, economici o strategici. Gli esempi di autolesionismo sono ormai così numerosi che se si trattasse di una persona sarebbe già stata sottoposta a un ricovero coatto in una struttura psichiatrica.

L’UE ha accettato di essere il “braccio politico e finanziario” della NATO, rinunciando a sviluppare una vera diplomazia indipendente che avrebbe potuto, ad esempio, tessere relazioni paritarie e reciprocamente vantaggiose con i paesi del Sud Globale e le loro organizzazioni, a partire dalla Belt & Road Initiative (nota anche come Nuova Via della Seta) e dai BRICS. Tale approccio avrebbe consentito di discutere in modo costruttivo e non pregiudiziale dell’architettura di sicurezza non solo europea ma euroasiatica come da molti anni chiede Mosca e di sottrarsi alla logica dello scontro. Invece, la scelta disastrosa di farsi coinvolgere nel conflitto ucraino ha di fatto trasformato l’Unione Europea in un proxy americano che paga di tasca propria una guerra per conto terzi, a scapito del benessere dei cittadini europei e della loro sicurezza.

Ora, di fronte al processo negoziale più cruciale e urgente per l’Europa del XXI secolo — quello che potrebbe plasmare la futura architettura di sicurezza del continente e il destino dell’Ucraina — l’UE si dimostra del tutto incapace di nominare un rappresentante unico e autorevole.

Invece di selezionare un negoziatore, i leader europei hanno optato per un’accozzaglia che comprende l’E5 (Francia, Germania, Italia, Polonia e il Regno Unito, non membro dell’UE), insieme a rappresentanti delle istituzioni UE (probabilmente Björn Seibert per la Commissione e Anna-Maria Boura per il Consiglio) e della NATO.

La frammentazione della rappresentanza europea non è solo un segno di debolezza, ma riflette la realtà giuridica e politica di un’Unione che non è, e non può agire come, un singolo Stato-nazione. Nessuno di questi rappresentanti ha l’autorità legale per vincolare 27 Stati. E in ogni caso, sulla carta, la politica estera, i dispiegamenti militari e le garanzie di sicurezza rimangono competenze nazionali. Qualsiasi accordo dovrebbe comunque essere ratificato dai singoli parlamenti nazionali.

L’incapacità di designare un unico inviato di alto profilo per futuri colloqui con Mosca e Washington mette in evidenza le contraddizioni istituzionali e strutturali dell’Unione Europea, un’entità ibrida che oscilla pericolosamente tra l’onnipotenza burocratica di un Leviatano normativo, e un consesso di paesi divisi da interessi particolari e interessi nazionali divergenti, e a volte inconciliabili. A imporre la propria agenda è una Commissione sovranazionale che, sfruttando le varie crisi, ha centralizzato poteri non previsti dai trattati, scavalcando di fatto il Consiglio Europeo. La sua visione politica pre-confezionata, ostinatamente massimalista e ideologica, è il prodotto di reti di influenza interne ed esterne alle istituzioni piuttosto che il risultato di una consultazione democratica. Del resto, il disprezzo della volontà popolare è sempre stata una caratteristica fondante e strutturale di questo organismo tecnocratico.

La Commissione ha adottato una visione manichea del mondo (“Democrazie vs Autocrazie”) che rende impossibile la diplomazia. In questa bolla epistemica, negoziare è visto come “appeasement”. Ed è proprio la rigidità ideologica della Commissione a renderla un attore inutile e addirittura tossico durante qualsiasi trattativa di pace. Tale postura non è frutto del caso o dei limiti cognitivi o caratteriali dei suoi rappresentanti di punta: il compito di queste figure pubbliche è quello di difendere una rete di interessi, soprattutto transatlantici. Se durante la psicosi pandemica gli interessi dominanti erano quelli di Big Pharma, oggi grazie alla psicosi bellica, a dettare l’agenda sono quelli dei grandi conglomerati della difesa.

Per quanto questi interessi siano bipartisan, va sottolineato che una parte significativa dell’alta burocrazia europea è ideologicamente allineata all’ala Dem dell’aquila americana, e opera, di fatto, come una succursale di quel progressismo liberal e globalista che non ha mai smesso di imporre con bombe o cambi di regime i cosiddetti “valori occidentali”.

Per sua natura la Commissione non esprime statisti, ma esecutori di decisioni prese da consorterie che operano nell’ombra e i cui reali obiettivi devono rimanere occultati dietro il paravento valoriale e un muro di propaganda. Ne consegue l’inadeguatezza strutturale di tali figure a negoziare con chiunque rifiuti di inchinarsi davanti a quegli interessi. Non si tratta solo di incompetenza individuale, ma di un limite iscritto nella loro funzione. Se il mandato fosse davvero la difesa degli interessi europei, il problema non si porrebbe nemmeno: la guerra in Ucraina non avrebbe avuto ragione di iniziare perchè Kiev sarebbe rimasta nell’orbita russa, una collocazione logica e naturale in virtù dei secolari legami storici, economici, culturali, linguistici e religiosi tra i due paesi, mentre l’UE e la Russia intratterrebbero normali relazioni economiche e diplomatiche.

Finchè c’è guerra c’è speranza per figure come l’Alto Rappresentante per la politica estera, l’inadeguata Barbie russofoba Kaja Kallas. Il problema sorge quando comincia a incrinarsi il fronte dei guerrafondai e un numero crescente di paesi europei cerca di sfilarsi. L’oltranzismo e la rigidità di Kallas la rendono palesemente inadatta ad un ruolo di interlocutore ad eventuali colloqui di pace. Il suo tentativo di trasformare l’Alta Rappresentanza in un Ministero degli Esteri europeo, si è scontrato con il muro di realtà degli interessi nazionali.

La scelta di un team negoziale multicefalo per rappresentare l’UE rappresenta la resa all’evidenza che l’UE non è né può aspirare a essere un attore geopolitico unitario.

Se è stato difficile mettersi d’accordo sul chi mandare ai colloqui, immaginatevi la difficolta’ di mettersi d’accordo sul che cosa dire effettivamente vista la frattura tra massimalisti intransigenti e moderati pragmatici. Ma non è tutto. Questa spaccatura è aggravata da un braccio di ferro burocratico su chi debba avere l’ultima parola nella stesura del mandato negoziale. Mentre Kallas insiste sul fatto che debbano essere i ministri degli Esteri a dettare i termini, altri funzionari UE sostengono che il mandato debba essere elaborato dagli ambasciatori dell’Unione, e che rimanga sufficientemente flessibile per una negoziazione reale, anziché trasformarsi in un rigido elenco di preclusioni.

A completare questo quadro di assurdità istituzionale, un mandato concordato a Bruxelles vincolerebbe solo i rappresentanti dell’UE, lasciando il Regno Unito libero di perseguire un percorso diplomatico autonomo.

Il Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov ha paragonato la delegazione europea ai protagonisti della famosa favola di Ivan Krylov, in cui una scimmia, un asino, una capra e un orso tentano invano di suonare musica insieme. La morale citata dal ministro è che riorganizzare un gruppo incompetente non ne migliora le capacità: “Amici miei, per quanto vi disponiate, non sarete mai musicisti”. Lavrov ha poi espresso un dubbio — non solo russo, ma condiviso da milioni di cittadini europei — sull’esistenza, nell’attuale leadership dell’UE e del Regno Unito, di anche un solo “interlocutore razionale” con cui poter trattare. Portare il continente sull’orlo di una guerra nucleare non è esattamente un segno di razionalità.

Oltre alla mancanza di razionalità esiste il problema della mancanza di buona fede. Bruxelles e Londra hanno precedentemente sabotato gli sforzi diplomatici russi portando al fallimento degli accordi di Minsk del 2015 e al crollo dei negoziati di Istanbul del 2022.

Non stupisce quindi la cautela del Cremlino. Funzionari come l’assistente presidenziale Jurij Ušakov, hanno chiarito che la Russia prima di dare il via libera alla partecipazione della delegazione europea richiede “segnali chiari” e “proposte costruttive e sostanziali” per una reale risoluzione del conflitto.

Tra le parti esiste un disaccordo fondamentale e ancora insanabile sulla sequenza tra pace e sicurezza. Per Mosca, la radice profonda del conflitto è l’attuale architettura di sicurezza europea che a partire dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica ha visto una continua espansione della NATO. Accettare un cessate il fuoco senza rivedere questa architettura equivarrebbe semplicemente a firmare una tregua temporanea, e il conflitto riesploderebbe inevitabilmente. Pertanto, un nuovo quadro di sicurezza costituisce una precondizione non negoziabile per porre fine alle ostilità non un dettaglio da affrontare a conflitto concluso.

Bruxelles, dal canto suo, insiste sul fatto che le discussioni sull’architettura di sicurezza europea a lungo termine non possano nemmeno iniziare finché non sarà raggiunto un cessate il fuoco.

Le ambizioni geopolitiche dell’UE si basano anche e soprattutto sull’integrazione tra l’Unione Europea e la NATO. Spesso venduta dalla retorica ufficiale di Bruxelles e Washington come una “complementarità perfetta” o “due pilastri della stessa casa”, questa integrazione nasconde in realtà una profonda schizofrenia strategica. Piuttosto che creare un blocco occidentale coeso, essa genera contraddizioni continue che da un lato rivelano l’inconsistenza di ogni pretesa di autonomia dell’UE da Washington, dall’altro minano l’efficienza operativa dell’Alleanza Atlantica a causa di duplicazioni costose e caotiche di certe funzioni.

L’UE parla incessantemente di “Autonomia Strategica”, tuttavia l’UE delega di fatto la sua sicurezza all’ombrello nucleare, all’intelligence, sorveglianza, ricognizione e alla logistica degli Stati Uniti. Basti pensare che senza la costellazione satellitare americana (Starlink/Starshield), né l’Ucraina né l’UE potrebbero continuare a sostenere lo sforzo bellico contro la Russia.

Non si può essere autonomi, ne’ strategicamente ne’ diplomaticamente, se la propria sicurezza e proiezione militare dipendono da una potenza extra-europea (gli USA) i cui interessi nazionali non coincidono necessariamente con i propri. La condizione di vassallaggio in cui versano i paesi dell’UE non può che tradursi in subordinazione geopolitica.

Da un lato, l’UE agisce come uno Stato centralizzato ed usa il suo potere coercitivo per estrarre denaro, imporre conformità, finanziare riarmo e la continuazione della guerra in Ucraina. Dall’altro lato, non solo non è in grado, ma non può neppure elaborare una strategia diplomatica autonoma riguardo alla sicurezza e alla pace.

Storicamente, sebbene alcuni vassalli e attori subordinati abbiano preso parte alle trattative di pace, il loro ruolo è rimasto quasi sempre marginale: l’architettura complessiva degli accordi e la definizione dei contorni strategici restava prerogativa delle grandi potenza e la loro presenza serviva spesso come una foglia di fico per legittimare decisioni già prese.

Alla luce di queste considerazioni, un’eventuale presenza di un team europeo al tavolo negoziale potrebbe servire soprattutto a Washington per continuare il suo cinico gioco delle parti: prendere tempo, e intanto preparare il terreno affinché le colpe del fallimento delle trattative vengano a ricadere sull’intransigenza di quei paesi europei che hanno abbracciato la crociata anti-russa, oppure dirottare queste colpe su Mosca.

Il finanziamento dell’Ucraina post-bellica (qualsiasi forma prenda) richiederà molte risorse. Pertanto, non basta agli USA raggiungere un accordo con Mosca, hanno bisogno che gli europei si assumano gli obblighi legali e finanziari per attuarlo. Includere l’Europa risolve anche altri problemi per Washington: se si arrivasse ad un accordo, distribuirebbe la responsabilità politica degli inevitabili compromessi.

Detto questo, se Washington volesse veramente porre fine alla guerra, non avrebbe neppure bisogno di ripetere il copione messo in scena a Caracas con il rapimento del legittimo presidente Nicolas Maduro e di sua moglie. L’attuale regime di Kiev è presieduto da un personaggio da avanspettacolo, compromesso da scandali di corruzione e con un mandato presidenziale formalmente scaduto il 20 maggio 2024. Liberarsi di questo fantoccio rimanendo nel quadro della legalità e imporre a Kiev che nella Rada venga ristabilito il pluralismo democratico, riammettendo tutte le forze politiche bandite nel 2015 e 2022, non è certo impresa impossibile per Washington.

Ma anche senza un cambio di regime, gli Stati Uniti possiedono tutti i mezzi per spegnere il fuoco che hanno appiccato nel 2014.

Basterebbe revocare l’accesso di Kiev all’architettura satellitare e di intelligence senza la quale l’attuale sforzo bellico ucraino collasserebbe in poche settimane. Il conflitto in Ucraina è infatti diventato, nella sua essenza operativa, una guerra di logoramento basata su droni (ricognizione, FPV kamikaze, strike a lungo raggio) e artiglieria di precisione. Questa capacità non è autonoma. Dipende interamente da tre pilastri forniti o facilitati dagli Stati Uniti: reti come Starlink e Starshield sono il sistema nervoso che permette agli operatori di droni di comunicare in tempo reale. Il sistema GPS militare americano aiuta a guidare i missili e la navigazione autonoma o semi-autonoma dei droni a lungo raggio.

I satelliti per l’Intelligence, la Sorveglianza e la Ricognizione (ISR) della costellazione americana e NATO forniscono a Kiev le coordinate precise dei concentramenti di truppe, dei depositi di munizioni e dei nodi logistici russi. Senza questi dati, l’Ucraina sarebbe “cieca”.

Il fatto che questo “interruttore” non venga premuto è la dimostrazione più lampante che l’obiettivo di Washington non è la pace, ma la gestione controllata del conflitto. I canali di dialogo con il Cremlino, in questa ottica, non sono uno strumento per costruire la pace, ma una valvola di sicurezza necessaria per gestire una situazione geopolitica complessa. Washington ha bisogno di parlare con Mosca non solo riguardo all’Ucraina, ma per discutere una serie di dossier che non possono più essere ignorati: dal mercato energetico globale, al controllo degli armamenti nucleari, alla situazione in Medio Oriente, per citarne solo alcuni.

Il fattore Trump aggiunge una dimensione ulteriore e più prosaica al calcolo strategico. Il presidente americano non nasconde la propria natura transazionale: ogni mossa diplomatica è anche un’opportunità di business.

Nel frattempo, mantenendo attivo il supporto satellitare gli USA intendono raggiungere vari obiettivi senza sacrificare un solo soldato americano e senza un forte esborso economico. Nel loro calcolo, la continuazione del conflitto ucraino dovrebbe logorare progressivamente le capacità militari ed economiche della Russia. Ma l’obiettivo non è solo militare. L’establishment americano non ha mai abbandonato il progetto di destabilizzare la Russia anche sul piano politico interno, continuando a impiegare strumenti di guerra cognitiva contro la popolazione russa, in un tentativo di minare la coesione sociale e il consenso al Cremlino.

Un altro obiettivo è quello di testare sul campo nuove armi e tattiche di guerra (network-centric warfare, sciami di droni) contro un avversario di pari livello come la Russia.

Il conflitto ucraino è diventato un laboratorio a cielo aperto, un banco di prova senza precedenti. Ogni dato raccolto, ogni tattica sperimentata, ogni sistema d’arma validato in combattimento finisce direttamente nei database del Pentagono e della NATO. Oltre che nelle brochure di vendita dell’industria bellica.

Il conflitto è inoltre utile per mantenere l’Europa in uno stato di dipendenza militare e tecnologica, e in allarme costante, costringendola alla corsa al riarmo, ad aumentare i contributi alla NATO, finanziare, armare e subire le conseguenze non solo economiche della guerra.

In sintesi, la narrazione secondo cui “la pace è nelle mani di Putin” è un’operazione di manipolazione cognitiva. La realtà è che il maggiore beneficiario di questa guerra sono gli Stati Uniti e nella misura in cui riescono a controllarne la traiettoria, e a non venir coinvolti direttamente, non hanno nessun interesse a mettervi fine.

A prescindere dalle manovre teatrali di Donald Trump volte a puntellare una popolarità in declino e una presidenza traballante, va sottolineato che l’establishment americano sostiene la linea dei guerrafondai europei per calcoli transazionali e strategici: il complesso militare-industriale e tecnologico statunitense trae enormi profitti da una guerra lontana, mentre Washington considera un’Europa destabilizzata e dipendente come un asset. È proprio questa condizione a impedire all’UE di emergere come polo geopolitico, rafforzando così l’egemonia americana sul continente.

(1) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/879951/6%20Stronger%20Europe%20in%20the%20world.pdf

(2) https://www.ft.com/content/5b397d6b-bde4-4a8c-b9a4-080485d6c64a?syn-25a6b1a6=1