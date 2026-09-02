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La Germania ha accusato la Russia dell’incidente avvenuto il mese scorso a Lipsia, quando un drone carico di esplosivo è stato rinvenuto sulla pista in prossimità di aerei cargo ucraini, un altro - secondo quanto riferito - si è scontrato con un altro aereo cargo mentre tentava di atterrare ma non è esploso, e un terzo è stato successivamente rinvenuto nei pressi dell’area. Putin ha condannato tale accusa, ha espresso la sua opinione secondo cui si trattava di un’operazione sotto falsa bandiera dovuta alla collocazione di prove da parte loro, e ha ipotizzato che il movente fosse quello di distogliere l’attenzione dai problemi interni alimentando la paura nei confronti della Russia.

Sebbene gli scettici possano alzare gli occhi al cielo, l’incidente di Lipsia presenta tutte le caratteristiche di un’operazione sotto falsa bandiera. Per cominciare, la Germania sta insinuando un’incompetenza da cartone animato da parte della Russia. L’opinione pubblica dovrebbe credere che gli operatori di droni più esperti al mondo, incaricati di quello che sarebbe stato l’attacco di guerra ibrida più sensazionale mai sferrato contro la NATO, abbiano lasciato un drone sulla pista, abbiano avuto la sfortuna che un altro non esplodesse dopo aver colpito un aereo cargo in fase di atterraggio e ne abbiano lasciato un altro nelle vicinanze. È difficile da credere.

Il secondo punto a sostegno dell’ipotesi di Putin è che qualcosa di simile è accaduto lo scorso autunno, quando droni sconosciuti hanno costretto i principali aeroporti della Scandinavia a sospendere temporaneamente tutti i voli. Zelensky, com’era prevedibile, ha accusato la Russia e ha chiesto la chiusura degli stretti danesi al suo traffico marittimo. Come nel caso dell’incidente di Lipsia, non è mai stata fornita alcuna prova a sostegno di tale affermazione, ma essa è servita da precedente per attribuire alla Russia la responsabilità di misteriosi incidenti legati ai droni in Europa, al fine di giustificare ulteriori escalation contro di essa.

E infine, sebbene l’escalation proposta da Zelensky alla fine non si sia mai concretizzata (molto probabilmente per evitare una guerra aperta tra la NATO e la Russia), dall’incidente di Lipsia potrebbe derivare una qualche forma di escalation. Alla fine di agosto si è sostenuto in questa sede che la NATO si aspetterebbe di trarre maggiori vantaggi da una grave escalation con la Russia piuttosto che dal contrario, il che potrebbe tradursi nella ripresa a tempo indeterminato e su larga scala della campagna con i droni fallita quest’estate contro la Russia, volta a perseguire la sua deindustrializzazione e smilitarizzazione. Ciò potrebbe essere tentato l’anno prossimo.

Gli osservatori dovrebbero ricordare che la Germania, che ora è il secondo più importante sostenitore militare dell’Ucraina dopo gli Stati Uniti, ha raggiunto in primavera un accordo per sviluppare le capacità di attacco in profondità dell’Ucraina. Anche la sua economia si sta preparando alla guerra, mentre la Germania si rimilitarizza rapidamente per perseguire il proprio obiettivo di comandare il più grande esercito d’Europa in vista della previsione dell’UE di una possibile guerra con la Russia intorno al 2030. Ciò si è tuttavia rivelato impopolare tra gli elettori, da qui la necessità di giustificarlo attraverso l’incidente di Lipsia.

Per ricapitolare la spiegazione dell’ipotesi “false flag” di Putin, l’allarme causato dai droni russi in Scandinavia lo scorso autunno è servito da pretesto per attribuire al Cremlino la responsabilità di futuri incidenti simili senza alcuna prova, cosa che la Germania ha ora fatto nel caso di Lipsia. La narrativa dell’incompetenza degli operatori di droni russi è tuttavia difficile da credere, ma viene comunque portata avanti per giustificare l’evoluzione dell’economia tedesca verso uno stato di guerra, distogliere l’attenzione dai problemi che ne derivano e legittimare una futura grave escalation contro la Russia.

Come già scritto, ciò potrebbe assumere la forma di una ripresa a tempo indeterminato e su larga scala della fallita campagna estiva con i droni contro la Russia, volta alla sua deindustrializzazione e smilitarizzazione, ma ciò rischia di far superare alla Russia la soglia nucleare secondo la sua dottrina aggiornata. Come minimo, Putin ricorrerebbe ancora una volta a una lieve «escalation per allentare la tensione» nei confronti dell’Ucraina, ma c’è sempre la possibilità che tutto sfugga al controllo. Sarebbe quindi meglio per la Germania evitare l’escalation, proprio come hanno fatto alla fine gli Stati scandinavi.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.