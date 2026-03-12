L'inganno del burattinaio: perché Israele è l'asset degli USA, non il loro padrone

di Brian Berletic

Chi sostiene che “Israele” controlli gli Stati Uniti è o delirante o disonesto.

In particolare, gli Stati Uniti hanno sterminato le popolazioni indigene, rubato terre e saccheggiato risorse per quasi 200 anni, prima ancora che Israele esistesse.

In che modo ciò che gli Stati Uniti stanno facendo al Medio Oriente è diverso da ciò che hanno fatto alle popolazioni indigene del Midwest americano?

La civiltà occidentale lo fa da secoli… …l’impero britannico per ben oltre 2 secoli prima dei “Rothschild”.

Per secoli la civiltà occidentale è stata incline a costruire un impero brutale e razzista e continua a farlo ancora oggi: Israele è solo uno dei tanti ingranaggi creati per perpetuare questo processo.

L'idea che "Israele" sia riuscito in qualche modo a convincere i ladri spietati e razzisti che governano gli Stati Uniti a inginocchiarsi davanti a "loro" è un'assurdità a prima vista.

Quasi assurdo quanto immaginare che l’Occidente fosse in passato governato da uomini “onorevoli” e poi “dirottato” da “Israele”.

Poi c’è la realtà materiale di Wall Street (armi, petrolio, tecnologia, farmaceutica, ecc.) che spende somme di gran lunga maggiori in attività di lobbying rispetto all’“AIPAC” e a tutte le altre attività di lobbying “israeliane” messe insieme – Wall Street è dominata oggi, come è sempre stata, da uomini bianchi, nominalmente “cristiani”.

L'unica cosa peggiore di una civiltà occidentale che crolla sotto la sua stessa rapacità è cercare di incolpare gli altri, cercando di citare il sintomo anziché la malattia. In questo modo si garantisce che la malattia non venga mai notata e tanto meno curata. E a vantaggio di chi? Della malattia stessa.

Gli Stati Uniti possono continuare a esistere come un impero rapace con o senza Israele – di sicuro è andata bene per quasi due secoli prima che Israele fosse creato dal nulla dagli anglo-americani – ma i crimini di Israele sarebbero impossibili senza l'impero statunitense alle spalle.

Israele non è esente da colpe. È da biasimare per il suo ruolo nel facilitare l'impero occidentale, fino a favorire genocidi e guerre di aggressione.

Ma non biasimatelo per aver “corrotto” qualcosa che non è mai stato sano fin dall’inizio.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)