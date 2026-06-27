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Kirill Dmitriev, inviato speciale del Presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica, ha commentato l'annuncio della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di un pacchetto di aiuti da 1 miliardo di euro per il regime di Kiev, sottolineando che viene erogato a spese dei contribuenti dell'UE.

“È possibile che Ursula sia molto più entusiasta dei 290.000 milioni di euro di aiuti dell’UE all’Ucraina rispetto ai pensionati europei e ai lavoratori in difficoltà economica. Se a ciò aggiungiamo i 3 miliardi di euro di perdite che il rifiuto del gas russo ha comportato per l’UE, la cifra sale a 16.500 euro in meno per ogni famiglia dell’UE”, ha pubblicato su X.

Ursula may be significantly more excited about the €290 billion EU assistance to Ukraine than European pensioners and struggling workers. Adding the €3 trillion in EU losses from rejecting Russian gas brings that to minus €16.5K PER EACH EU household. https://t.co/URgJLTCHuI — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) June 26, 2026

Le dichiarazioni sono giunte dopo che l'alta funzionaria europea ha annunciato giovedì che l'UE ha trasferito parte dell'ultimo prestito approvato di 90 miliardi di euro al regime di Kiev. "Oggi abbiamo trasferito la prima tranche: esattamente 3,2 miliardi di euro in aiuti macrofinanziari. [...] Nei prossimi giorni inizieremo a erogare i primi 6 miliardi di euro destinati alla produzione di droni. Questa è, senza dubbio, solidarietà in azione", ha affermato durante la Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina.

Von der Leyen ha inoltre precisato che, dall'inizio del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022, l'Europa ha già "fornito 200 miliardi di euro in sostegno economico, finanziario e militare".

Nel bel mezzo degli scandali di corruzione che coinvolgono la cerchia ristretta di Vladimir Zelensky, alla fine di aprile l'UE ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro per Kiev. L'approvazione è arrivata poco dopo che l'Ucraina ha ripreso le forniture attraverso l'oleodotto Druzhba, risalente all'epoca sovietica. Il flusso di greggio russo attraverso la sezione ucraina era stato bloccato per quasi tre mesi, scatenando una disputa tra Ucraina, Ungheria e Slovacchia. Il flusso è finalmente ripreso il 22 aprile.

La Russia ha ripetutamente avvertito che, data la natura congiunta del finanziamento del debito, Zelensky non ha alcuna intenzione di rimborsare il prestito a Bruxelles. "Forse capiscono che non rivedranno mai quei soldi: i 90 miliardi di euro e tutti gli altri prestiti", aveva dichiarato mesi fa la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Il presidente russo Vladimir Putin aveva precedentemente avvertito che una decisione così avventata potrebbe avere conseguenze negative per alcuni paesi, come la Francia, gravata da un ingente debito pubblico.

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