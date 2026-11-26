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Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha smentito con fermezza che Teheran abbia intenzione di produrre armi chimiche, sostenendo che Israele fabbrichi queste accuse al solo scopo di "ingannare gli Stati Uniti e spingerli a combattere un'altra guerra per suo conto".

Araghchi ha giudicato ipocrita il fatto che uno Stato che "dispone di centinaia di testate nucleari, ha colpito sette Paesi della regione e occupa territori in tre di essi" accusi l'Iran di aver presumibilmente "occultato armi atroci all'interno di stabilimenti farmaceutici". "Come è noto a tutti, per Israele ogni accusa corrisponde a una confessione", ha aggiunto.

Il capo della diplomazia iraniana ha poi messo in guardia sul fatto che trasformare tali impianti in possibili obiettivi militari o di sanzioni metterebbe a repentaglio la vita di chi ha bisogno dei medicinali prodotti al loro interno. "Così facendo si prendono di mira i pazienti iraniani", ha rimarcato.

Ha inoltre bollato le imputazioni come "infamanti", ricordando che Tel Aviv non ha mai sottoscritto i trattati internazionali contro gli armamenti nucleari, chimici o biologici. Di contro, ha sottolineato che la Repubblica islamica, "già vittima in passato degli agenti chimici forniti dalla Germania Ovest a Saddam Hussein", aderisce al Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) ed è membro dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW).

Minacce in un clima di tensione

La replica di Teheran arriva in seguito alle affermazioni fatte martedì dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz, secondo cui sia l'esercito israeliano sia il Comando Centrale statunitense si stanno preparando per un'operazione militare congiunta. "L'Iran sta progettando e realizzando armi chimiche. Noi ne siamo certi, gli Stati Uniti ne sono certi e lo Stato di Israele non consentirà loro di dotarsi di simili capacità", ha dichiarato Katz. A detta del ministro, dopo la tregua di aprile, i vertici iraniani sono riemersi "dai tunnel", hanno stimato le perdite subite e stanno ora cercando una nuova arma per ripristinare il proprio peso strategico.

Stando ad Araghchi, nell'ultimo anno Tel Aviv ha già coinvolto Washington in "due conflitti fallimentari contro l'Iran". Ciò nonostante, l'attuale crisi sta rinfocolando la discussione tra i due alleati sull'avvio di una terza offensiva combinata. Domenica, infatti, Donald Trump ha minacciato di essere pronto a colpire nuovamente qualora non si trovi un'intesa entro la fine dell'anno: una presa di posizione respinta dal Ministero degli Esteri iraniano, che imputa alla Casa Bianca l'uso di dossier "ingannevoli" per legittimare un conflitto prolungato nell'area.

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