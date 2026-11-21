

I sistemi di difesa aerea dell'esercito iraniano hanno individuato e ingaggiato un caccia F-16 statunitense sul Golfo Persico nella tarda serata di venerdì. Il velivolo è stato danneggiato, costringendo il pilota ad abortire la missione e a cercare riparo in un aeroporto militare della regione.



Lo ha reso noto un comunicato ufficiale, come riporta PressTV, secondo cui le batterie antiaeree hanno tracciato il velivolo militare USA venerdì sera, facendo fuoco con un missile. L'ordigno è esploso in stretta prossimità del caccia, causandone i danni e innescando la reazione a catena: cancellazione immediata della missione e dirottamento verso la pista più vicina disponibile.



I dati di tracciamento dei voli confermano la dinamica dell'incidente. L'F-16 ha trasmesso il codice di emergenza 7700 in prossimità dello spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti, iniziando una rapida discesa prima di toccare la pista della base aerea di Al Dhafra, ad Abu Dhabi.



Questo episodio si inserisce in una sequenza di intercettazioni e abbattimenti ai danni di velivoli militari Usa, messi in atto dalle unità di difesa aerea di Teheran da quando Washington e il regime israeliano hanno scatenato l'aggressione militare congiunta contro l'Iran.



Il bollettino di guerra nei cieli del Golfo e dell'Iran centrale parla di perdite e danni significativi per l'aviazione di Washington. Già alla fine di marzo, il Comando Centrale Usa (Centcom) aveva dovuto confermare l'atterraggio di emergenza di un altro F-16 in una base regionale, di ritorno da una sortita di combattimento a supporto delle offensive americane. Pochi giorni prima, sempre a marzo, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) aveva annunciato di aver colpito e severamente danneggiato un F-35 con un nuovo e avanzato sistema di difesa aerea in volo sull'Iran centrale. Il 3 aprile, poi, un secondo F-35 era stato preso di mira nella stessa area.



La tensione aveva già raggiunto picchi altissimi a giugno, quando il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica aveva fatto fuoco contro un F-16 reo di aver violato lo spazio aereo sul Golfo, mettendolo in fuga. Quella fase aveva fatto seguito a una nuova ondata di raid statunitensi contro radar e postazioni antiaeree iraniane attorno allo Stretto di Hormuz, rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero Apache Usa al largo delle coste dell'Oman.



Di fronte a queste azioni, l'Iran ha condannato i raid USA definendoli una violazione flagrante della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Da Teheran è arrivato il monito chiaro: il Paese non esiterà a esercitare il proprio legittimo diritto all'autodifesa, colpendo direttamente le fonti dell'aggressione. Le capacità di difesa aerea della Repubblica Islamica, del resto, sono state potenziate proprio per respingere le continue violazioni della sovranità territoriale e dello spazio aereo perpetrate da Stati Uniti e regime israeliano.

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