Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS
  • ASIA

L'Iran avverte gli Stati Uniti delle conseguenze sulla mentalità "Israele prima di tutto"

394
L'Iran avverte gli Stati Uniti delle conseguenze sulla mentalità "Israele prima di tutto"

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Lunedì Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo della delegazione negoziale di Teheran, ha messo in guardia gli Stati Uniti riguardo alle ripercussioni legate alla difesa degli interessi israeliani nel conflitto con l'Iran.

"Gli israeliani stanno facendo il possibile per trascinare gli Stati Uniti in un conflitto permanente con l'Iran, un pantano da cui nessun presidente — presente o futuro, repubblicano o democratico — riuscirà mai a districarsi", ha dichiarato tramite un post su X.

Qalibaf ha poi aggiunto che, se Washington continuerà a prioritarizzare la logica del "prima Israele", gli Stati Uniti e i loro alleati andranno incontro a un'era di profonda oscurità.

Malcontento popolare negli Stati Uniti

Nelle stesse ore, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha sottolineato come i cittadini statunitensi siano ormai disillusi dal continuo coinvolgimento del proprio Paese in guerre infinite a causa di Israele, un senso di sfinimento diffuso anche in tutto il Medio Oriente.

"È evidente che la popolazione americana sia esausta nel vedere Israele raggirare i governi statunitensi per trascinarli in conflitti senza fine. Ne hanno abbastanza, e la medesima insofferenza si respira nella nostra regione", ha evidenziato.

La presa di posizione di Teheran arriva a seguito delle dichiarazioni rilasciate domenica da Donald Trump durante un'intervista al programma "60 Minutes" della CBS News, in cui il leader americano ha ammesso l'esasperazione dell'opinione pubblica per il conflitto e per i conseguenti rincari del carburante.

Nel suo discorso, Trump ha destato sorpresa riconoscendo un "incredibile e diffuso rifiuto nei confronti di Israele" all'interno dell'opinione pubblica statunitense, mettendo in luce un'evidente spaccatura nel consenso popolare verso le operazioni militari congiunte. Un'ammissione giunta mentre il presidente analizzava le cause della sconfitta del Partito Repubblicano alle ultime elezioni di metà mandato.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

Rubio: Israele "è già abbastanza prospero" da poter acquistare armi senza finanziamenti USA

Rubio: Israele "è già abbastanza prospero" da poter acquistare armi senza finanziamenti USA

10 Novembre 2026 08:30
Lavrov: "L'Occidente sta distruggendo la globalizzazione che ha creato"

Lavrov: "L'Occidente sta distruggendo la globalizzazione che ha creato"

10 Novembre 2026 07:00
Merz minaccia il veto tedesco sugli aiuti all'Ucraina (BLOOMBERG)

Merz minaccia il veto tedesco sugli aiuti all'Ucraina (BLOOMBERG)

10 Novembre 2026 07:00
I nuovi aiuti Kiev e la cifra del nuovo debito UE secondo Welt

I nuovi aiuti Kiev e la cifra del nuovo debito UE secondo Welt

10 Novembre 2026 07:00
Dall'assalto al Venezuela alla stretta sui migranti: chi è il falco che guiderà Trump

Dall'assalto al Venezuela alla stretta sui migranti: chi è il falco che guiderà Trump

10 Novembre 2026 07:00
Pechino frena gli USA: la guerra con l'Iran non conviene a nessuno

Pechino frena gli USA: la guerra con l'Iran non conviene a nessuno

09 Novembre 2026 18:00
Özil finisce nella lista di proscrizione di Kiev: la sua colpa è aver denunciato la doppia morale di FIFA e UEFA

Özil finisce nella lista di proscrizione di Kiev: la sua colpa è aver denunciato la doppia morale di FIFA e UEFA

09 Novembre 2026 16:07
Trump: Kiev ha mostrato "una grande mancanza di rispetto" nei confronti della Russia

Trump: Kiev ha mostrato "una grande mancanza di rispetto" nei confronti della Russia

09 Novembre 2026 15:07
ITALIA

IL CAMPO PORNOLARGHISSIMO XXX(L)

19109
ASIA

Hamid Gholam Zadeh: "Lo scenario di un nuovo attacco in Iran non sarà quello che Trump si aspetta"

11355
NORD-AMERICA

Come leggere i risultati delle elezioni USA nel quadro della guerra in Ucraina

10557
ITALIA

«Fuori i guerrafondai dalle università»: contestato Paolo Gentiloni alla Sapienza (VIDEO)

9928
AMERICA LATINA

I crimini contro i bambini di Cuba trasmessi da una TV USA (VIDEO)

9645
AMERICA LATINA

Ritrovata una camera blindata con tecnologia israeliana nella villa di Santiago Peña (VIDEO)

8839
RUSSIA

Al via l'esercitazione «Koalicja»: i volenterosi testano la guerra alla Russia

8202
RUSSIA

I frigoriferi di Putin

7521
NORD-AMERICA

Rubio: Israele "è già abbastanza prospero" da poter acquistare armi senza finanziamenti USA

ASIA

L'Iran avverte gli Stati Uniti delle conseguenze sulla mentalità "Israele prima di tutto"

RUSSIA

Lavrov: "L'Occidente sta distruggendo la globalizzazione che ha creato"

EUROPA

Merz minaccia il veto tedesco sugli aiuti all'Ucraina (BLOOMBERG)

EUROPA

I nuovi aiuti Kiev e la cifra del nuovo debito UE secondo Welt

NORD-AMERICA

Dall'assalto al Venezuela alla stretta sui migranti: chi è il falco che guiderà Trump

ASIA

Pechino frena gli USA: la guerra con l'Iran non conviene a nessuno

EUROPA

Özil finisce nella lista di proscrizione di Kiev: la sua colpa è aver denunciato la doppia morale di FIFA e UEFA

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano di Giulia Bertotto Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

Sciopero internazionale contro il carovita di guerra, il racconto romano

  • 31 Ottobre 2026 12:00
Parola d’ordine: guerra ibrida Parola d’ordine: guerra ibrida

Parola d’ordine: guerra ibrida

  • 20 Ottobre 2026 18:00
Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime" di Loretta Napoleoni Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

Prof. Alessandro Volpi: "Penso che questa crisi sarà peggio dei mutui subprime"

  • 09 Novembre 2026 22:00
Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari di Fabrizio Verde Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

Il crollo del 'miracolo paraguaiano': Peña in manette e il conto del neoliberismo che arriva per le classi popolari

  • 07 Novembre 2026 18:05
Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti di Giuseppe Masala Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

Il più importante (e pericoloso) campo di battaglia nella guerra mondiale a pezzetti

  • 23 Ottobre 2026 14:00
Il semestre d’oro di Netanyahu di Michelangelo Severgnini Il semestre d’oro di Netanyahu

Il semestre d’oro di Netanyahu

  • 30 Ottobre 2026 10:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo   Una finestra aperta Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

Ningbo e Firenze: città gemelle sotto lo sguardo del David di Michelangelo

  • 09 Novembre 2026 08:00
Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti

Accogliere la tendenza all'apertura e unire le forze per una cooperazione vantaggiosa per tutti

  • 10 Novembre 2026 08:30
Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA di Fabio Massimo Paernti Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

Deprivazione e Depravazione: dove nasce l'ossessione bellica degli USA

  • 16 Ottobre 2026 13:00
Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo! di Francesco Santoianni Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

Arrabbiati, indignati e manipolati. Ci pensa l’algoritmo!

  • 05 Novembre 2026 17:17
Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky di Alessandro Bartoloni Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

Ucraina, la rivolta delle periferie contro Zelensky

  • 06 Novembre 2026 14:00
Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi di Raffaella Milandri Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

Elezioni USA: vittorie storiche per i nativi

  • 04 Novembre 2026 18:00
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
Ma chi sono gli stranieri a Milano? di Paolo Desogus Ma chi sono gli stranieri a Milano?

Ma chi sono gli stranieri a Milano?

  • 22 Ottobre 2026 21:00
Il rischio del processo mediatico di Paolo Arigotti Il rischio del processo mediatico

Il rischio del processo mediatico

  • 29 Ottobre 2026 16:00
Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà di Geraldina Colotti Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

Dal 7 novembre all'editto di Trump: la paura del capitale e il fantasma della libertà

  • 07 Novembre 2026 10:00
Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

Fulvio Grimaldi - Dalla Palestina al Chiapas. IL TEMPO DEL GEOSIONISMO. Il subcomandante Marcos e altre storie

  • 10 Novembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
I veri estremisti di Alessandro Mariani I veri estremisti

I veri estremisti

  • 24 Ottobre 2026 11:30
Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia" di Marinella Mondaini Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

Putin: "L'Europa è finita nella fossa che voleva scavare alla Russia"

  • 28 Ottobre 2026 07:00
Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura di Giuseppe Giannini Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

Il caso delle stanze della tortura in Ucraina. Tra fake e censura

  • 04 Novembre 2026 15:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Storia dell'integrazione europea di Gilberto Trombetta Storia dell'integrazione europea

Storia dell'integrazione europea

  • 23 Ottobre 2026 19:54
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti