L'Iran avverte gli Stati Uniti delle conseguenze sulla mentalità "Israele prima di tutto"

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Lunedì Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo della delegazione negoziale di Teheran, ha messo in guardia gli Stati Uniti riguardo alle ripercussioni legate alla difesa degli interessi israeliani nel conflitto con l'Iran.

"Gli israeliani stanno facendo il possibile per trascinare gli Stati Uniti in un conflitto permanente con l'Iran, un pantano da cui nessun presidente — presente o futuro, repubblicano o democratico — riuscirà mai a districarsi", ha dichiarato tramite un post su X.

Qalibaf ha poi aggiunto che, se Washington continuerà a prioritarizzare la logica del "prima Israele", gli Stati Uniti e i loro alleati andranno incontro a un'era di profonda oscurità.

Malcontento popolare negli Stati Uniti

Nelle stesse ore, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha sottolineato come i cittadini statunitensi siano ormai disillusi dal continuo coinvolgimento del proprio Paese in guerre infinite a causa di Israele, un senso di sfinimento diffuso anche in tutto il Medio Oriente.

"È evidente che la popolazione americana sia esausta nel vedere Israele raggirare i governi statunitensi per trascinarli in conflitti senza fine. Ne hanno abbastanza, e la medesima insofferenza si respira nella nostra regione", ha evidenziato.

La presa di posizione di Teheran arriva a seguito delle dichiarazioni rilasciate domenica da Donald Trump durante un'intervista al programma "60 Minutes" della CBS News, in cui il leader americano ha ammesso l'esasperazione dell'opinione pubblica per il conflitto e per i conseguenti rincari del carburante.

Nel suo discorso, Trump ha destato sorpresa riconoscendo un "incredibile e diffuso rifiuto nei confronti di Israele" all'interno dell'opinione pubblica statunitense, mettendo in luce un'evidente spaccatura nel consenso popolare verso le operazioni militari congiunte. Un'ammissione giunta mentre il presidente analizzava le cause della sconfitta del Partito Repubblicano alle ultime elezioni di metà mandato.

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