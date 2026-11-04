L'Iran avverte gli Stati Uniti di una risposta "senza restrizioni" e delinea cinque condizioni per la pace

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Teheran è pronta a reagire a qualunque provocazione "all'istante, con la massima incisività e senza alcun vincolo territoriale". È questo l’avvertimento lanciato il 3 novembre dal generale Ali Abdollahi, ai vertici dello stato maggiore delle forze armate iraniane.

Durante il discorso pronunciato per la Giornata nazionale contro l'arroganza globale del 4 novembre, l'ufficiale ha chiarito che le truppe di Teheran hanno provveduto a "rinfrescare la mappa dei bersagli" e ad "affondare colpi contro gli asset, sia tangibili che strategici, dell'avversario statunitense", stando a quanto diffuso dal network IRIB.

Il vertice militare ha rimarcato come il contenzioso con gli Stati Uniti travalichi l'ambito puramente bellico, rimodellando gli assetti geopolitici internazionali. Stando ad Abdollahi, la Repubblica Islamica è ormai diventata un quarto attore di riferimento nello scenario globale in virtù del presidio esercitato sullo Stretto di Hormuz, arteria fondamentale per i flussi energetici mondiali. Tale dinamica avrebbe forzato una revisione dell'egemonia unipolare, provando che "ogni paese ha la possibilità di tutelare la propria stabilità senza dipendere dalla protezione di Washington".

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