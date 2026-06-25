L'Iran chiede spiegazioni all'Italia per il supporto all'offensiva di USA e Israele

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Mercoledì, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baqai, ha scritto sul suo account X (ex Twitter) che l'esplicita ammissione del Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, riguardo alla cooperazione con Washington e il regime sionista nell'attacco contro l'Iran, costituisce una vera e propria confessione di "complicità attiva della NATO in una guerra di aggressione illegale contro uno Stato membro sovrano delle Nazioni Unite". Baqai ha poi definito il conflitto condotto da Stati Uniti e Israele come "una flagrante violazione delle norme imperative del diritto internazionale e dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite".

"L'Organizzazione e i singoli Stati membri che hanno partecipato a tale processo decisionale devono essere ritenuti responsabili di tutte le conseguenze", ha affermato Baqai. Il portavoce ha inoltre precisato che "l'Italia e la Romania sono esplicitamente citate dal Segretario Generale della NATO come Paesi che hanno partecipato all'aggressione contro l'Iran".

Baqai ha avvertito che l'Italia e la Romania, insieme agli altri Paesi europei che hanno collaborato all'offensiva israelo-americana, dovranno spiegare ai propri cittadini e al mondo intero le ragioni del loro coinvolgimento in questo palese atto di aggressione e nelle atrocità di massa commesse contro il popolo iraniano a Teheran, Isfahan, Sanandaj, Hamadan, Tabriz, Shiraz, Bandar Abbas, Minab, Lamerd e in altre città.

In un'intervista rilasciata a Fox News, Mark Rutte ha ammesso che diversi Paesi membri dell'Alleanza Atlantica hanno messo a disposizione degli Stati Uniti basi e infrastrutture militari per le offensive condotte da Washington contro l'Iran. Rutte ha inoltre difeso la strategia del presidente statunitense Donald Trump nei confronti di Teheran, affermando che le azioni americane mirano a impedire all'Iran di sviluppare capacità nucleari militari.

L'offensiva israelo-americana contro l'Iran è iniziata il 28 febbraio con attacchi su Teheran e altre città, provocando l'uccisione della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, e di diversi comandanti militari di alto rango. La Repubblica Islamica ha risposto all'aggressione lanciando 100 ondate di attacchi con missili e droni contro obiettivi israeliani e basi militari statunitensi nella regione.

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