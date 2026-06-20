L'Iran chiude lo Stretto di Hormuz: "Accordi violati da USA e Israele"

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Il comando militare centrale dell'Iran ha decretato la chiusura ufficiale dello Stretto di Hormuz, interrompendo completamente il transito navale. Secondo le autorità di Teheran, il provvedimento si è reso necessario a causa delle violazioni, da parte di Stati Uniti e Israele, degli accordi bilaterali precedentemente siglati con Washington.

La decisione è stata formalizzata sabato tramite un comunicato del quartier generale centrale Khatam al-Anbiya. Il comando iraniano ha giustificato il blocco totale definendolo una risposta diretta alla "palese violazione della prima clausola del memorandum d'intesa post-conflitto" da parte statunitense, oltre che alle "sistematiche e continue violazioni della tregua nel Libano meridionale" attribuite al governo israeliano.

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