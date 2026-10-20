L'Iran ha abbattuto il 59° drone USA MQ-9 nello Stretto di Hormuz

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) hanno abbattuto un altro drone militare statunitense MQ-9 nello Stretto di Hormuz.

In una nota diffusa martedì, l'ufficio stampa dei Pasdaran ha riferito che il cinquantanovesimo velivolo non pilotato MQ-9 è stato intercettato e distrutto nelle prime ore del mattino. L'operazione è stata condotta dai moderni sistemi di difesa dell'IRGC, operanti all'interno della rete integrata di difesa aerea nazionale.

Nel corso dei 40 giorni di guerra d'aggressione israelo-statunitense contro l'Iran, iniziata il 28 febbraio 2026, decine di velivoli militari americani sono stati abbattuti o danneggiati, con la maggior parte delle perdite concentrata proprio sulla flotta di droni MQ-9.

Con un valore unitario stimato tra i 30 e i 50 milioni di dollari a seconda dell'allestimento, la distruzione di questi velivoli comporta un danno economico di svariati miliardi di dollari legato a un unico sistema d'arma. Gli analisti evidenziano come i missili, i droni e i sistemi di intercettazione sviluppati dall'industria bellica iraniana si siano rivelati determinanti nel garantire a Teheran un solido potenziale di deterrenza nei confronti degli Stati Uniti e di Israele.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it