L’Iran intercetta sottomarino Usa e avverte Washington: «Tornate alla Baia dei Porci»

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Il portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran (CGRI), il generale di brigata Hossein Mohebbi, ha avvertito i nemici di Teheran che nessuna tecnologia avanzata può eludere i livelli di sorveglianza della nazione persiana nello Stretto di Hormuz. «Il sequestro, all’alba, del sottomarino senza equipaggio più avanzato dell’esercito statunitense del 2025 dimostra che nessuna tecnologia avanzata è in grado di superare i nostri livelli di sorveglianza nello Stretto di Ormuz», ha affermato, secondo quanto riportato dai media locali.

«Il dominio del Golfo Persico appartiene ai nostri giovani esperti di tecnologia. Tornate alla Baia dei Porci!», ha aggiunto. La Marina del CGRI ha annunciato di aver catturato un veicolo sottomarino senza equipaggio statunitense all’imboccatura dello Stretto di Hormuz durante un’operazione condotta nelle prime ore del mattino. Secondo un comunicato dell’organizzazione, il veicolo è «uno dei più moderni veicoli sottomarini intelligenti» degli Stati Uniti ed è stato consegnato alla Marina statunitense nel 2025.

Il veicolo sarebbe, secondo i militari iraniani, un Dive-LD, un sistema sottomarino autonomo di grande dislocamento sviluppato dalla società statunitense Anduril Industries. L’apparecchio misura circa 5,8 metri di lunghezza, pesa circa tre tonnellate e può rimanere sott’acqua fino a 10 giorni, con una profondità massima dichiarata di 6.000 metri.

Tra le sue possibili funzioni figurano la sorveglianza sottomarina, la mappatura dei fondali marini, l’individuazione di mine e l’ispezione di cavi e condutture.



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