L'Iran mostra il suo attacco di rappresaglia contro un obiettivo militare USA in Bahrein (VIDEO)

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Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) rivela di aver preso di mira, con sei droni, un radar della difesa aerea statunitense situato presso la base per elicotteri di Al-Riffa, in Bahrein.

In un comunicato diffuso domenica mattina, l'IRGC ha reso noto che la propria Forza Aerospaziale ha colpito il radar durante la "seconda fase di una risposta decisiva e schiacciante all'aggressione [statunitense]".

"L'impatto preciso e riuscito di questi droni è stato udito in diverse zone del Bahrein, dimostrando ancora una volta le capacità operative dell'IRGC", si legge nella nota.

L'IRGC ha inoltre criticato gli Stati Uniti, accusandoli di tentare di distogliere l'attenzione globale dalla chiusura dello Stretto di Hormuz attraverso azioni limitate e indiscriminate, in seguito al fallimento di un'operazione – presentata come missione di scorta, ma finalizzata al contrabbando di petrolio attraverso tale strategico passaggio marittimo.

"Tuttavia, i giovani ufficiali d'élite dell'IRGC dichiarano ancora una volta a gran voce: lo Stretto di Hormuz è chiuso e qualsiasi aggressione da parte del nemico americano riceverà una risposta ancora più dura e schiacciante", prosegue il comunicato.

La nota aggiunge che, in questa fase, è stato impiegato un numero maggiore di droni dell'IRGC contro obiettivi statunitensi rispetto alla fase precedente, avvertendo che ogni atto di aggressione provocherà una risposta "ferma" e "calcolata".

Queste le immagini diffuse dalla REpubblica Islamica dell'Iran:

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