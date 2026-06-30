L'Iran si ferma per l'addio a Khamenei. Oltre 90 nazioni ai funerali del leader iraniano

Un funzionario iraniano ha riferito riferisce che diversi gruppi provenienti da oltre 90 paesi hanno espresso la volontà di partecipare ai funerali del leader iraniano martire.

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi martedì scorso, Ali Akbar Puryamshidian, viceministro degli Interni iraniano per gli affari di sicurezza e segretario del comitato organizzatore dei funerali, ha dichiarato che oltre 30 Paesi hanno già presentato richieste formali per inviare delegazioni di alto livello alle cerimonie.

Il funzionario persiano ha assicurato che i funerali dell'ayatollah Seyed Ali Khamenei, martirizzato il 28 febbraio in un vile attacco israelo-americano, sono stati rinviati per consentire un tempo sufficiente all'organizzazione di un importante evento nazionale e internazionale, viste le recenti circostanze nel Paese.

Ha precisato che, in conformità con le decisioni dell'ufficio del Comandante dei Martiri e le direttive della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l'Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, le cerimonie si svolgeranno nell'arco di diversi giorni.

Il funzionario ha osservato che gli eventi sono stati pianificati sotto la supervisione del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, dell'Ufficio del Leader e di un quartier generale nazionale istituito dall'amministrazione del Primo Vicepresidente Mohammad Reza Aref. Sono stati inoltre costituiti comitati specializzati per la sicurezza, la logistica, le infrastrutture, gli affari culturali, i media, le università e le relazioni internazionali, al fine di sovrintendere alle cerimonie.

Funerali e cerimonie di commiato si terranno a Teheran, Qom, Mashhad e in Iraq. Sono stati istituiti centri di coordinamento provinciali a Teheran, Qom e nella provincia di Khorasan Razavi, e in tutto l'Iran sono stati creati comitati di coordinamento per facilitare la partecipazione pubblica.

Puryamshidian ha osservato che l'Iraq ha istituito un comitato organizzativo nazionale presieduto dall'ufficio del primo ministro iracheno, a seguito di un ampio coordinamento tra funzionari iraniani e iracheni, comprese riunioni a cui hanno partecipato il ministro degli Esteri Seyed Abbas Araqchi, il presidente, il primo ministro e altri alti funzionari iracheni.

Secondo il programma previsto, la salma sarà trasportata in Iraq l'8 luglio, dove è prevista una cerimonia ufficiale a Baghdad o all'aeroporto di Najaf, con la partecipazione di alti funzionari iracheni. Successivamente, si terranno processioni funebri e cerimonie commemorative nelle città sante di Najaf e Karbala.

Il giorno seguente, 9 luglio, sono previste preghiere funebri e cerimonie di sepoltura nella città santa di Mashhad, dove il leader martire e la sua famiglia riposeranno in pace vicino al santuario dell'Imam Reza (pace su di lui).

Puryamshidian ha inoltre osservato che le cerimonie hanno lo scopo di dimostrare la forza nazionale dell'Iran, rafforzare l'unità tra il popolo iraniano e il più ampio mondo islamico e servire come occasione per rinnovare la lealtà al nuovo leader del Paese.

Ha espresso la speranza che l'ampia partecipazione dei paesi islamici, tra cui Iraq, Pakistan, Afghanistan e altri stati limitrofi, possa rafforzare ulteriormente la solidarietà in tutto il mondo musulmano.

Puryamshidian ha affermato che le autorità hanno annunciato giorni festivi per agevolare la partecipazione, tra cui il 4 e il 5 luglio nella provincia di Teheran, una festività nazionale il 6 luglio per il principale corteo funebre a Teheran, una festività a Qom il 7 luglio e una festività nella provincia di Khorasan Razavi il 9 luglio.

In tale contesto, ha esortato i partecipanti a utilizzare i mezzi pubblici anziché i veicoli privati, sottolineando che la metropolitana di Teheran e gli autobus urbani saranno gratuiti e che la metropolitana sarà in funzione 24 ore su 24 durante le cerimonie. Ha aggiunto che saranno inoltre disponibili ampi parcheggi agli ingressi della capitale per i visitatori che arriveranno in auto.

Puryamshidian ha dichiarato che oltre 300 giornalisti stranieri si sono iscritti per seguire le cerimonie e che le autorità non intendono imporre restrizioni a internet durante gli eventi, avendo inoltre attivato una linea telefonica nazionale di informazione pubblica per assistere i partecipanti.

Infine, ha osservato che il luogo di sepoltura nel santuario dell'Imam Reza (P) è stato scelto per garantire un comodo accesso al pubblico, riducendo al minimo i disagi per gli altri pellegrini.