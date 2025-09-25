Abbonati / Sostienici
L'Iran si infiltra dall'interno nel programma nucleare israeliano: quali segreti ha ottenuto?

L'Iran si infiltra dall'interno nel programma nucleare israeliano: quali segreti ha ottenuto?

 

Le autorità iraniane affermano di essere in possesso di una grande quantità di informazioni riservate su vari progetti militari e nucleari israeliani, sulla sua collaborazione con i paesi occidentali e sul suo spionaggio nelle organizzazioni internazionali. 

In un messaggio diffuso dai media del Paese persiano, il ministro dell'Intelligence Esmaeil Jatib ha dichiarato che il set di dati segreti trasferito al Paese dai suoi infiltrati è composto da milioni di pagine, il che dimostra, tra le altre cose, che "la politica di ambiguità nucleare del regime [israeliano] è finita", alludendo all'incertezza che circonda lo status nucleare militare di Israele. 

"Sono state scoperte informazioni complete, tra cui nomi, dettagli, indirizzi e rapporti di lavoro di 189 esperti nucleari e militari del regime e dei relativi progetti, e questo elenco è ancora in fase di definizione", ha rivleato il ministro.

Queste rivelazioni coincidono con la pubblicazione di registrazioni presumibilmente effettuate all'interno dell'impianto nucleare israeliano di Dimona, nel sud del paese ebraico.

Le informazioni ottenute includono anche dettagli precisi su siti militari sensibili con applicazioni a duplice uso, alcuni dei quali sono stati attaccati dai missili iraniani durante la "guerra dei 12 giorni" dello scorso giugno, dopo che le loro coordinate sono state consegnate alle unità competenti, secondo Jatib.

Il capo dell'intelligence ha anche citato documenti che tracciano l'influenza che alcuni funzionari israeliani e senatori statunitensi hanno sull'Agenzia internazionale per l'energia atomica ( AIEA ) per ottenere informazioni relative al programma nucleare iraniano.

Tra i documenti pubblicati ci sono immagini che dimostrerebbero che Israele spia persino il direttore dell'AIEA, Rafael Grossi .

Il funzionario ha sottolineato  che i documenti sono stati ottenuti e trasferiti attraverso "complessi livelli di protezione del regime", grazie alla collaborazione del Ministero con funzionari nucleari, istituzioni militari e cittadini israeliani, che , secondo il ministro, erano motivati ??sia da interessi materiali sia da "un intenso odio verso il corrotto e criminale primo ministro", un chiaro riferimento a Benjamin Netanyahu.

L'Iran si infiltra dall'interno nel programma nucleare israeliano: quali segreti ha ottenuto?

