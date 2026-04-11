L'Iran smentisce Axios: «Nessuna nave Usa ha attraversato Hormuz senza coordinamento»

L'Iran ha smentito ufficialmente le notizie secondo cui diverse navi della Marina statunitense avrebbero attraversato lo Stretto di Hormuz senza coordinarsi con Teheran. Lo riporta sabato l'emittente statale IRIB, citando una fonte anonima dell'alto comando militare iraniano.

In precedenza, Axios aveva scritto – basandosi su un funzionario statunitense anonimo – che l'attraversamento era avvenuto mentre erano in corso i colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad.

L'IRIB ha definito false le informazioni di Axios. Ma l'agenzia di stampa Fars, citando una propria indagine, ha fornito una versione più articolata. Secondo Fars, le forze armate iraniane monitoravano la posizione di un cacciatorpediniere statunitense partito dal porto di Fujairah verso Hormuz. Tutti i suoi movimenti venivano segnalati alla delegazione iraniana a Islamabad, che a sua volta li trasmetteva agli Stati Uniti tramite un intermediario pakistano.

L'Iran avrebbe quindi lanciato un avvertimento al cacciatorpediniere, informando l'intermediario pakistano che la nave sarebbe diventata un bersaglio entro 30 minuti se avesse continuato a muoversi, con conseguenze dirette sui negoziati. Secondo il rapporto, l'ordine di fermata è stato dato.

La vicenda conferma la tensione latente nello Stretto di Hormuz, teatro di continui bracci di ferro tra le due marine, anche durante i colloqui di pace.